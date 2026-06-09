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    Elecciones presidenciales en Perú: una reñida contienda entre Sánchez y Fujimori

    En Perú, más de 27,3 millones de votantes emitieron su voto el domingo para elegir al próximo Presidente de la República. Por el momento, el resultado de esta elección sigue siendo incierto, ya que aún se están contabilizando los votos finales. Actualmente, el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, tiene una ligera ventaja sobre la conservadora Keiko Fujimori

    Una persona observa portadas de distintos diarios en un quisco en Lima (Perú).

    Una persona observa portadas de distintos diarios en un quisco en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ Paolo Aguilar
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Las elecciones presidenciales en Perú están demostrando ser las más reñidas de la historia. Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, y la conservadora Keiko Fujimori están prácticamente empatados en los resultados escrutados hasta el momento.

    En las últimas horas, el candidato Roberto Sánchez superó, por primera vez desde el inicio del escrutinio, al candidato de derecha Fujimori. Con poco más del 94% de los votos escrutados, Sánchez obtuvo el 50,03% de los votos frente al 49,9% de Keiko, una diferencia de menos de 10.000 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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    En estas elecciones, que se están definiendo por un margen muy estrecho, aún es necesario revisar los registros impugnados correspondientes a aproximadamente 450.000 votos. Este proceso podría durar varios días.

    La contienda está tan reñida que, a estas alturas, es imposible predecir qué candidato ganará las elecciones. Sánchez, un ex psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillon, se muestra confiado y optimista respecto a los resultados. Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori y candidata presidencial por cuarta vez, ha pedido calma y ha declarado que respetará el resultado, sea cual sea.

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    Estos resultados parciales demuestran que el país está profundamente dividido, y tanto si gana Sánchez como Fujimori las elecciones, no tendrán mayoría en el Parlamento y tendrán que formar alianzas.

    Muchos votantes esperan que el nuevo presidente contribuya a un país diferente, con menos desigualdad, menor delincuencia y menos inestabilidad política. En la última década, el país ya ha tenido ocho presidentes diferentes.

    FUENTE:RFI

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