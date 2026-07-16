Perú cierra su turbulento proceso electoral con la entrega de credenciales a Keiko Fujimori

Es un acto protocolar que se repite luego de cada comicio desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 1931, pero que adquiere una relevancia mayor por la historia reciente de Perú.

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La derechista Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio las credenciales de presidenta electa del país para el período 2026-2031, luego de que el 3 de julio pasado fuera proclamada como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, con una ajustada diferencia de casi 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

En su discurso posterior a la ceremonia, la mandataria electa aseguró que recibe ese documento “con plena conciencia de la enorme responsabilidad que representa” y “como el mandato que millones de peruanos han depositado en nosotros para servir al Perú con honestidad, decisión y entrega”.

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“Durante mucho tiempo hemos convivido con un Estado que no llega, que responde lentamente. Esa realidad tiene que cambiar. El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita uno que los resuelva. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado”, aseveró Fujimori, quien prometió “instaurar una nueva forma de gestionar el Estado” que garantice “rendición de cuentas”, “eficiencia” y “responsabilidad”.

La hija y heredera política del expresidente autoritario Alberto Fujimori (1990-2000) es la primera mujer en ser elegida presidenta de Perú por sufragio directo, ya que Dina Boluarte, quien ejerció el cargo entre 2022 y 2025, asumió ese rol tras la destitución de Pedro Castillo (2021-2022).

Precisamente, Keiko Fujimori aspira a completar su mandato de cinco años, algo que no pudieron lograr los últimos dos expresidentes electos, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Castillo.

Así, la líder derechista espera dejar atrás una década de inestabilidad política en Perú, que se ha traducido en la presencia de nueve presidentes en diez años.

“Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de los peruanos, por la recuperación de la confianza de nuestras instituciones y hacia la verdadera inclusión de los peruanos históricamente postergados y permanentemente olvidados”, indicó Fujimori, quien en su alocución insistió brevemente en varias líneas expresadas de su campaña, como la lucha contra la inseguridad y la recuperación económica.

En esa línea, remarcó que “pensar distinto no nos hace enemigos” y apeló a la “reconciliación nacional”, lo que “no significa olvidar nuestras diferencias”, sino “aprender a construir sobre aquello que nos une”. Por eso, convocó “a todas las fuerzas políticas democráticas”, a organizaciones sociales y al sector privado, entre otros, a colaborar con su gobierno.

¿Cómo fue la ceremonia de entrega de credenciales?

Vestida de traje blanco y acompañada de sus hijas Kiara y Kaori, Keiko Fujimori se presentó en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, junto a los vicepresidentes electos Luis Galarreta y Miguel Torres.

El acto, que comenzó poco después de las 11:30 hora local y contó con la presencia del presidente saliente José María Balcázar, inició con la presentación del Coro Nacional de Niños, que interpretaron canciones representativas de distintas regiones de Perú.

Posteriormente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, encabezó la instalación de la denominada mesa de honor, junto a los cuatro miembros del pleno de ese organismo.

Tras la entonación del Himno Nacional peruano, el maestro de ceremonias leyó la resolución de proclamación, que supuso la oficialización de la victoria de la fórmula liderada por Fujimori.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que este organismo electoral continuará trabajando con objetividad e independencia, garantizando la democracia, la legitimidad de las autoridades elegidas, el derecho al voto y la participación política de todos los ciudadanos. pic.twitter.com/eiYqHtG3l8 — JNE Perú (@JNE_Peru) July 15, 2026

Antes de entregarle las credenciales a la presidenta y los vicepresidentes electos, Burneo destacó que esas cédulas “no constituyen únicamente un documento oficial”, sin que “representan el reconocimiento de la decisión soberana de millones de peruanos y peruanas, y la certeza de que esa decisión ha sido protegida por la Constitución, el Estado de Derecho y la justicia electoral”.

Asimismo, el jefe del JNE destacó que la elección de Fujimori “constituye un hito de nuestra democracia y expresa la madurez de una sociedad en la que el acceso a las más altas responsabilidades públicas solo puede estar determinado por la decisión libre de la ciudadanía y por la igualdad de oportunidades que garantiza nuestro orden constitucional”.

“La fortaleza de una democracia no reside únicamente en la realización de elecciones, sino en la confianza de los ciudadanos en que su decisión sea respetada. Y esa confianza constituye el patrimonio más valioso de nuestra República”, concluyó.

Perú cierra un convulso período electoral y Fujimori avanza hacia su asunción

El acto de entrega de credenciales marca el cierre formal del proceso electoral en Perú, un extenso y turbulento período que tuvo una primera vuelta el pasado 12 de abril y un balotaje, el 7 de junio.

“Las elecciones generales 2026 han sido uno de los procesos electorales más complejos y desafiantes de nuestra historia reciente”, admitió Burneo durante el acto de este miércoles en Lima.

La ronda inicial de los comicios generales estuvo marcada por la participación de 35 fórmulas presidenciales y el regreso de la elección de senadores, añadiendo complejidad a los ciudadanos, que se encontraron con una extensa tarjeta electoral de varias categorías.

A eso se sumaron fallas y demoras en el reparto de material, que provocaron la extensión de la primera vuelta al lunes 13 de abril en algunos centros de votación de Lima y alimentaron las denuncias sin pruebas de fraude, impulsadas sobre todo por el ultraderechista Rafael López Aliaga, que terminó tercero.

Mientras Piero Corvetto renunció al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes del segundo turno electoral, el balotaje se celebró sin incidencias, aunque no estuvo exenta de otro lento recuento y una dramática definición, con la estrecha diferencia de Fujimori (9.223.396 votos) sobre Sánchez (9.173.755), quien también agitó acusaciones sin evidencias de fraude en el voto de peruanos en el extranjero.

Así, con la entrega de credenciales, Fujimori inicia oficialmente el período de transición hacia su toma de posesión, prevista para el próximo 28 de julio, día de la independencia de Perú.

De todas maneras, la mandataria electa y su equipo ya han iniciado los contactos para organizar el traspaso de mando y, el 9 de julio pasado, mantuvo en la sede de su partido Fuerza Popular un primer encuentro con el presidente saliente José María Balcázar.

Esa coordinación, sostuvo Fujimori, continuará con una reunión más formal este jueves 16 de julio, en el Palacio de Gobierno.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24