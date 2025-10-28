  • Cotizaciones
    Escenas de guerra en Rio de Janeiro: 64 muertos en la operación policial más letal

    Rio de Janeiro vivió este martes escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, con al menos 64 muertos, informaron las autoridades

    Dos policías brasileños se llevan a un detenido durante la gran operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025 en la favela de Vila Cruzeiro.

    Dos policías brasileños se llevan a un detenido durante la gran operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025 en la favela de Vila Cruzeiro.

    FOTO

    Mauro Pimentel / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Unos 2.500 policías fuertemente armados ingresaron en dos zonas del norte de Río de Janeiro, donde se registraron tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos delincuentes.

    El despliegue forma parte del “Operativo Contención”, una acción destinada a frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, la mayor organización criminal del estado, informó el gobierno de Río de Janeiro.

    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil).
    Brasil

    Brasil: Al menos 22 muertos y 55 detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Parlamento israelí.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel impulsa la anexión de Cisjordania mientras la Corte de La Haya lo insta a permitir la ayuda a Gaza

    Por France 24
    El gobernador conservador Cláudio Castro informó que 60 sospechosos murieron durante la operación. Una fuente de su administración había señalado previamente a la AFP que cuatro policías también perdieron la vida.

    Las ráfagas de disparos continuaban sembrando el miedo entre los vecinos, mientras los comercios permanecían cerrados. “Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos”, relató por teléfono una persona que trabaja en proyectos sociales en el complejo de favelas de Penha.

    Según la misma fuente, esta es la primera vez que se observan drones utilizados por presuntos delincuentes para lanzar explosivos. “Así es como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas desde drones. (...) Es narcoterrorismo”, afirmó Castro en X, junto a un video que muestra uno de esos aparatos arrojando un proyectil desde el aire.

    Los operativos policiales contra el crimen organizado son habituales en las favelas de Río de Janeiro, donde los agentes se enfrentan a tiros con narcotraficantes y los vecinos quedan atrapados en medio del fuego cruzado.

    La acción de este martes provocó fuertes disrupciones en la ciudad, con avenidas principales cerradas y el transporte público paralizado. “Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, relató Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa.

    Según el sindicato del transporte, más de 50 autobuses fueron utilizados como barricadas por presuntos criminales para obstaculizar la operación policial.

    Hasta ahora, la operación más letal registrada en Río —una ciudad de seis millones de habitantes— había ocurrido en 2021, durante la pandemia de covid-19, y dejó 28 muertos en un solo día.

    Rio-Favela-Narco

    200.000 afectados

    La fuerza pública ingresó en la madrugada a los complejos de Alemão y Penha, en el norte de Río de Janeiro, a bordo de 32 vehículos blindados.

    Según el gobernador Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, las autoridades decomisaron una gran cantidad de drogas, aunque no ofreció más detalles. El gobierno estatal informó además que 81 personas fueron detenidas y se incautaron 42 fusiles.

    El operativo contó con el apoyo de dos helicópteros y varios drones para el reconocimiento aéreo.

    De acuerdo con la Asamblea Legislativa del estado, más de 200.000 residentes se vieron afectados por el cierre de escuelas, la suspensión de servicios de salud y el desvío de autobuses. Incluso una escuela en Ipanema pidió a los padres retirar antes a los alumnos para permitir que los docentes regresaran a sus hogares ante la situación de emergencia, constató la AFP.

    Castro señaló que los batallones permanecen en estado de alerta por el riesgo de posibles represalias del crimen organizado.

    “Licencia para matar”

    Por su parte, el diputado y pastor evangélico Henrique Vieira denunció en X que el gobierno estatal “trata a la favela como territorio enemigo, con licencia para disparar y matar”.

    La Corte Suprema de Brasil había impuesto en 2020 restricciones a los operativos policiales en las favelas, como la limitación del uso de helicópteros y la prohibición de acciones cerca de escuelas o centros de salud. Sin embargo, esas medidas fueron levantadas este año por decisión del propio tribunal.

    Organizaciones de derechos humanos y especialistas cuestionan este tipo de operaciones, al considerar que tienen escasa eficacia en el combate al crimen organizado y agravan la violencia en las comunidades.

    “Exigiremos explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que volvió a convertir a las favelas de Río en un escenario de guerra y barbarie”, declaró a la AFP la diputada Dani Monteiro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

    En lo que va de 2024, unas 700 personas han muerto en intervenciones de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, casi dos por día, según datos oficiales.

    FUENTE:RFI

    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

