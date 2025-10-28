  • Cotizaciones
    martes 28 de octubre de 2025

    Brasil: Al menos 22 muertos y 55 detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

    La intervención, que movilizó a 2.500 agentes, se centró en las favelas del norte de la ciudad, Complexo da Penha y Complexo do Alemão, ubicadas cerca del aeropuerto internacional

    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro (Brasil).

    FOTO

EFE/ Antonio Lacerda

    FOTO

    EFE/ Antonio Lacerda
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Una operación policial masiva realizada este martes dejó al menos 22 personas han muerto (incluidos dos agentes) y 55 han sido detenidas, informó el diario O Globo, durante una masiva operación contra el narcotráfico en barrios desfavorecidos de Río de Janeiro, Brasil.

    La intervención, que movilizó a 2.500 agentes, se centró en las favelas del norte de la ciudad, Complexo da Penha y Complexo do Alemão, ubicadas cerca del aeropuerto internacional.

    Dos policías brasileños se llevan a un detenido durante la gran operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro, el 28 de octubre de 2025 en la favela de Vila Cruzeiro.
    Video
    Brasil

    Escenas de guerra en Rio de Janeiro: 64 muertos en la operación policial más letal

    Por RFI
    Jair Bolsonaro en su casa en Brasilia.
    Video
    Brasil

    Brasil: la defensa de Bolsonaro apela la condena de 27 años de cárcel impuesta por la Corte Suprema

    Por France 24
    Rio-Favela-Narco
    Al menos 18 muertos en una gran operación contra las drogas en Río de Janeiro.

    Al menos 18 muertos en una gran operación contra las drogas en Río de Janeiro.

    El operativo fue descrito por el gobernador del estado de Río, Claudio Castro, como “el más grande en la historia del estado de Río”. Para su desarrollo, la policía utilizó dos helicópteros, 32 vehículos blindados y 12 vehículos de demolición, destinados a derribar barricadas erigidas por narcotraficantes para dificultar el acceso a las estrechas calles de las favelas.

    Un fotógrafo de EFE registró a agentes fuertemente armados trasladando a varios detenidos, la mayoría descalzos y sin camisa, hacia Vila Cruzeiro, en el Complexo da Penha.

    Brasil-Narco-Favela
    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro custodian a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro.

    Integrantes de la Policía de Río de Janeiro custodian a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro.

    El gobernador también difundió un video en la red social X mostrando un dron lanzando un proyectil sobre las fuerzas policiales. “Así es como la policía de Río es recibida por los delincuentes: con bombas lanzadas por drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Esto no es delincuencia común, sino narcoterrorismo”, señaló Castro.

    Las operaciones con mano dura son habituales en Río de Janeiro, principal destino turístico de Brasil, donde las favelas están a menudo controladas por narcotraficantes.

    En 2024, aproximadamente 700 personas murieron durante operativos policiales en la ciudad, un promedio de casi dos por día.

    FUENTE:RFI

