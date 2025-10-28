Brasil: Al menos 22 muertos y 55 detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

Una operación policial masiva realizada este martes dejó al menos 22 personas han muerto (incluidos dos agentes) y 55 han sido detenidas, informó el diario O Globo, durante una masiva operación contra el narcotráfico en barrios desfavorecidos de Río de Janeiro, Brasil.
El operativo fue descrito por el gobernador del estado de Río, Claudio Castro, como “el más grande en la historia del estado de Río”. Para su desarrollo, la policía utilizó dos helicópteros, 32 vehículos blindados y 12 vehículos de demolición, destinados a derribar barricadas erigidas por narcotraficantes para dificultar el acceso a las estrechas calles de las favelas.
Un fotógrafo de EFE registró a agentes fuertemente armados trasladando a varios detenidos, la mayoría descalzos y sin camisa, hacia Vila Cruzeiro, en el Complexo da Penha.
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro custodian a un grupo de personas durante un operativo este martes, en Río de Janeiro.
El gobernador también difundió un video en la red social X mostrando un dron lanzando un proyectil sobre las fuerzas policiales. “Así es como la policía de Río es recibida por los delincuentes: con bombas lanzadas por drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Esto no es delincuencia común, sino narcoterrorismo”, señaló Castro.
É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo.