Puerto: ANP intimó a Lobraus a pagar en tres días una treintena de facturas por cerca de US$ 500.000

La Administración Nacional de Puertos ( ANP ) resolvió este miércoles 29 intimar a la empresa Lobraus Puerto Libre al pago en un máximo de tres días de la deuda que mantiene como concesionario y operador —por concepto de canon y multas—, más los intereses generados en el Puerto de Montevideo, según la resolución a la que accedió Búsqueda .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El ultimátum al pago de 28 facturas adeudadas al 23 de octubre de este año (informadas por el departamento Financiero Contable del ente) que realizará mediante telegrama colacionado es por US$ 487.142 y más de $ 2,3 millones, además de los intereses devengados hasta el efectivo pago “bajo apercibimiento de constitución en mora y demás acciones legales que por derecho correspondan”.

La resolución, de dos páginas, detalla que la deuda por la concesión responde a 10 facturas que van desde noviembre de 2024 al presente mes por el área concesionada de 16.000 metros cuadrados y suman US$ 348.168.

Otras cuatro facturas corresponden a multas, una en moneda extranjera por US$ 50.000 y otras tres por $ 2.340.158.

Res. Dir. 683.4281

En tanto, como operador portuario el monto adeudado por Lobraus Puerto Libre alcanza a US$ 88.974, según surge de 14 facturas fechadas entre diciembre de 2024 y setiembre pasado.

La decisión del Directorio —de la que no participó el director de la oposición en el ente, Jorge Gandini— consideró la información aportada por el Área Jurídico Notarial, que sostuvo: “ante el incumplimiento, conviene al interés de la ANP intimar el pago bajo bajo apercibimiento de constituir la mora y demás acciones legales que por derecho correspondan”.

Lobraus Puerto Libre opera un depósito logístico de 6.000 metros cuadrados —inaugurado en setiembre de 2022— en régimen de concesión hasta 2046, y constituye una parte del proyecto de inversión presentado y promocionado hace varios años, que incluye una torre de 21 pisos, que no llegó a concretarse.

En la administración pasada, la ANP dejó en suspenso una resolución que planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral por una serie de razones, entre ellas, el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato.

“Deudor contumaz”

La resolución de intimar el pago a Lobraus Puerto Libre adoptada hoy se toma en medio de la controversia que a nivel de la Justicia se instaló en los últimos días entre la empresa concesionaria y Gandini.

El martes 28, Lobraus Puerto Libre anunció en una audiencia de conciliación que la próxima semana presentará contra ese director una demanda civil y reclamará US$ 1 millón por las declaraciones públicas en las que se refirió a la concesionaria como “deudor contumaz, serial”.

Jorge Gandini Jorge Gandini, director de la oposición en la ANP. Javier Calvelo/adhocFOTOS

En el acta de dicha audiencia, en la que las partes no arribaron a un acuerdo transaccional, Gandini dejó constancia que si la empresa avanza judicialmente presentará una contrademanda.

Además, el dueño de Lobraus Puerto Libre, Renato Ferreira, también denunció penalmente a Gandini por afirmaciones referidas a la empresa publicadas por El Observador el 12 de setiembre— y por revelar información privilegiada.

Gandini se excusó

En ese marco, Gandini solicitó hoy al Directorio del ente público ser excusado de intervenir o actuar en todo procedimiento que esté directa o indirectamente relacionado con Lobraus Puerto Libre ante el cuestionamiento judicial que le planteó la empresa.

En la solicitud, a la que accedió Búsqueda, el jerarca afirma que tal pedido se justifica en normas que establecen el deber de los funcionarios de excusarse de intervenir o “podrán ser recusados cuando medie cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad” ya sea por interés en el procedimiento que se trate o “afecto o enemistad” en relación a las partes, o por “haber dado opinión concreta” sobre el asunto en trámite.

Lobraus Puerto Libre, representada por su gerenta y abogada Silvia Etchebarne, había presentado la semana pasada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la solicitud de “recusación y excusación” de Gandini en base al artículo tercero del reglamento de procedimiento administrativo de la ANP y que se disponga “su separación preventiva de todas las cuestiones concernientes” a la empresa.

Dique flotante

Por otro lado, la ANP completó el proceso de licitación para la adjudicación de la concesión de dique flotante y área de reparaciones navales en el Puerto de Montevideo al consorcio integrado por Christophersen y Rimader, informó el ente en un comunicado difundido hoy.

Búsqueda había informado en julio que la autoridad portuaria avanzaba en esa dirección y que se apoyaba en una “decisión política” unánime.

La inversión total prevista por el adjudicatario es de unos US$ 20 millones, incluyendo la compra del dique flotante y la instalación de talleres, equipos, oficinas y una subestación eléctrica, informó. El comunicado de la ANP agrega que el contrato de concesión será a 30 años y se prevé firmar en noviembre, una vez que el adjudicatario constituya la garantía de mantenimiento de la oferta.

El nuevo dique operará en el espejo de agua que existe entre el Puerto Capurro y la refinería de Ancap de La Teja, y “deberá estar operativo en un plazo no mayor a 36 meses”, señala.

Para la administración se trata de una infraestructura “clave”, porque implica la recuperación de esos servicios, tras el hundimiento del dique Tsakos en 2022.