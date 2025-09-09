  • Cotizaciones
    Estados Unidos: ICE podrá hacer arrestos según acento y color de piel

    La Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo espaldarazo al presidente Donald Trump al autorizar que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continúe con sus redadas en California. La decisión permite que los agentes realicen arrestos basándose en factores como el acento o el color de piel de las personas

    Un vehículo del ICE estacionado en una calle de Chicago, Illinois.

    Un vehículo del ICE estacionado en una calle de Chicago, Illinois.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La medida generó un inmediato rechazo en el estado, donde organizaciones civiles y líderes locales denunciaron que legitima la discriminación y el perfilamiento racial en comunidades migrantes.

    “El Supremo se ha convertido en el mariscal del desfile de terror racial en Los Ángeles”, afirmó el gobernador de California, Gavin Newsom, quien se sumó a las críticas contra el fallo.

    Embed - Estados Unidos: ICE podrá hacer arrestos según acento y color de piel

    FUENTE:FRANCE24

