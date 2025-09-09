Estados Unidos: ICE podrá hacer arrestos según acento y color de piel

La medida generó un inmediato rechazo en el estado, donde organizaciones civiles y líderes locales denunciaron que legitima la discriminación y el perfilamiento racial en comunidades migrantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio un nuevo espaldarazo al presidente Donald Trump al autorizar que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) continúe con sus redadas en California. La decisión permite que los agentes realicen arrestos basándose en factores como el acento o el color de piel de las personas
La medida generó un inmediato rechazo en el estado, donde organizaciones civiles y líderes locales denunciaron que legitima la discriminación y el perfilamiento racial en comunidades migrantes.
“El Supremo se ha convertido en el mariscal del desfile de terror racial en Los Ángeles”, afirmó el gobernador de California, Gavin Newsom, quien se sumó a las críticas contra el fallo.
