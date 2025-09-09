  • Cotizaciones
    Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

    El ministro de Economía explicó las innovaciones planteadas en el proyecto presupuestal respecto de las vacaciones fiscales para los residentes extranjeros y las modificaciones al secreto bancario, cuestionadas desde la oposición

    El ministro Gabriel Oddone.

    El ministro Gabriel Oddone. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una propone autorizar a la Dirección General Impositiva (DGI), a través del Banco Central, a acceder a la información bancaria para responder requerimientos internacionales y para sus tareas de fiscalización propia ante una presunción de evasión. Argumentó que introducir esta modificación es en respuesta a objeciones hechas al país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la vez que le da a la oficina recaudadora más herramientas para cumplir con su tarea.

    “Hoy la DGI recibe información de 1.300.000 cuentas sobre esto que yo acabo de decir (…). No nos hagamos trampas al solitario, porque esto en Uruguay ya ocurre. No instalemos la idea de que aquí aparecieron unos iluminados que vienen del planeta no sé cuál a hacer cosas que nunca se hicieron”, cuestionó el ministro ante los parlamentarios, según la versión taquigráfica de la sesión.

    Vacaciones y ciencia

    Respecto del régimen de tax holiday o vacación fiscal, el proyecto de Presupuesto propone que a aquellos nuevos residentes fiscales por la modalidad de inversión —que compren un inmueble de más de US$ 500.000— se les agregue una exoneración de cinco años por la mitad del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), es decir que están gravados al 6%, si capitalizan con US$ 100.000 por año, durante esos cinco años, un fondo que se crea para dar apoyo a la innovación, la ciencia y la tecnología.

    Oddone explicó que quienes ya están beneficiados por este régimen, el día que llegue su vencimiento a los 10 años, tendrán la opción de hacer un “aterrizaje suave del nuevo mecanismo, pagando la mitad” del IRPF, y capitalizar el fondo, el cual dará “una rentabilidad” que no especificó.

    Aclaró que los recursos de este fondo serán dirigidos “estrictamente para financiar temas de innovación, ciencia, tecnología, con el propósito de cosas como las que el (Instituto) Pasteur está haciendo hoy con el sector privado. En el caso de la vacuna de la garrapata es un típico acuerdo de complementación con el sector privado”.

    Otra innovación propuesta en el proyecto de Presupuesto es una adaptación del impuesto mínimo global a las granes corporaciones con la que el gobierno busca captar parte de esa recaudación.

