Impuestos: Presupuesto plantea cambios en el régimen de ‘tax holiday’ para financiar un fondo científico

El ministro de Economía explicó las innovaciones planteadas en el proyecto presupuestal respecto de las vacaciones fiscales para los residentes extranjeros y las modificaciones al secreto bancario, cuestionadas desde la oposición

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó el viernes 5 en la comisión de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Presupuesto quinquenal, el alcance de otras dos innovaciones relacionadas con impuestos que recibieron cuestionamientos de legisladores de la oposición.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Una propone autorizar a la Dirección General Impositiva (DGI), a través del Banco Central, a acceder a la información bancaria para responder requerimientos internacionales y para sus tareas de fiscalización propia ante una presunción de evasión. Argumentó que introducir esta modificación es en respuesta a objeciones hechas al país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la vez que le da a la oficina recaudadora más herramientas para cumplir con su tarea.

“Hoy la DGI recibe información de 1.300.000 cuentas sobre esto que yo acabo de decir (…). No nos hagamos trampas al solitario, porque esto en Uruguay ya ocurre. No instalemos la idea de que aquí aparecieron unos iluminados que vienen del planeta no sé cuál a hacer cosas que nunca se hicieron”, cuestionó el ministro ante los parlamentarios, según la versión taquigráfica de la sesión.

Vacaciones y ciencia

Respecto del régimen de tax holiday o vacación fiscal, el proyecto de Presupuesto propone que a aquellos nuevos residentes fiscales por la modalidad de inversión —que compren un inmueble de más de US$ 500.000— se les agregue una exoneración de cinco años por la mitad del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), es decir que están gravados al 6%, si capitalizan con US$ 100.000 por año, durante esos cinco años, un fondo que se crea para dar apoyo a la innovación, la ciencia y la tecnología.