  • Cotizaciones
    jueves 11 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán y aumenta la tensión en Medio Oriente

    Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva serie de ataques contra objetivos iraníes y advirtió que las operaciones serán más intensas en los próximos días. La decisión llega tras el fracaso de las negociaciones para frenar una guerra que ya supera los tres meses y en medio de represalias cruzadas en la región

    Archivo. Esta fotografía, facilitada por la Marina de los Estados Unidos, muestra a marineros estadounidenses observando cómo un avión F/A-18E Super Hornet se aproxima a la cubierta de despegue del USS Gerald R. Ford durante la operación “Epic Fury”, el 8 de marzo de 2026.

    Archivo. Esta fotografía, facilitada por la Marina de los Estados Unidos, muestra a marineros estadounidenses observando cómo un avión F/A-18E Super Hornet se aproxima a la cubierta de despegue del USS Gerald R. Ford durante la operación “Epic Fury”, el 8 de marzo de 2026.

    FOTO

    AFP / Marina de EE.UU.
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las fuerzas estadounidenses iniciaron nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán a las 21.15 GMT (18:15 de Uruguay), según informó el Comando Central de Estados Unidos (EE.UU.). La operación fue anunciada como una respuesta a lo que Washington calificó como una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán.

    La nueva ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump anticipara más acciones militares. El mandatario aseguró que EE.UU. responderá con firmeza luego del estancamiento de los intentos diplomáticos para poner fin al conflicto.

    Desde el Pentágono también se advirtió que los ataques serán “duros” y “contundentes”, en una señal de que Washington se prepara para sostener la presión militar sobre Irán.

    Leé además

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026. 
    Guerra en Medio Oriente

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Por RFI
    Fotografía difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim que muestran los destrozos en un depósito de agua potable que aseguran haber sido alcanzado en un ataque estadounidense. Un ataque de Estados Unidos a dos depósitos de agua en Bimani, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz, ha dejado sin agua potable a 20.000 personas, denunció este miércoles la agencia Mizan, perteneciente a la Judicatura iraní.
    Guerra en Oriente Medio

    Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán tensan aún más la negociación de un acuerdo para acabar la guerra

    Por RFI
    Embed - Trump asegura que Irán tardó en llegar a un acuerdo y que tendrán que "pagar las consecuencias"

    Explosiones cerca del estrecho de Ormuz

    Medios iraníes informaron durante la madrugada del jueves sobre explosiones en distintos puntos del sur del país, especialmente en zonas cercanas al estratégico estrecho de Ormuz.

    Según los reportes, se registraron detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm y en las localidades de Minab y Sirik.

    El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier escalada militar en la zona genera preocupación por su impacto en los mercados y en la seguridad regional.

    Embed

    Un conflicto que suma represalias

    La nueva ronda de ataques ocurre después de que Trump denunciara el derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. En respuesta, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo tres oleadas de bombardeos contra radares y sistemas de defensa aérea iraníes.

    Uno de esos ataques provocó daños en infraestructura civil. La agencia iraní Mizan informó que dos depósitos de agua fueron alcanzados en Bimani, en el distrito de Sirik, dejando sin suministro de agua potable a unas 20.000 personas.

    Irán respondió durante la madrugada con el lanzamiento de drones y misiles balísticos contra bases militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Jordania y Kuwait. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, según fuentes estadounidenses.

    Diferencias entre Washington e Israel

    En medio de la escalada, el vicepresidente estadounidense JD Vance reconoció diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    En una entrevista difundida por CBS News, Vance afirmó que Netanyahu “se ha equivocado en algunas cosas” durante la guerra en Oriente Medio. No obstante, remarcó que Israel sigue siendo un aliado cercano de EE.UU..

    El vicepresidente sostuvo que los intereses de ambos países coinciden en muchas ocasiones, aunque admitió que existen momentos en los que las posiciones no son las mismas. Sus declaraciones reflejan algunos matices dentro de la administración estadounidense mientras el conflicto continúa ampliándose en la región.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Te Puede Interesar

    La ministra de Industria y el titular de Economía, en la conferencia de prensa de este miércoles 10.

    Poder Ejecutivo presentó proyecto de competitividad como la primera “reforma del Estado” desde 1995

    Por Redacción Búsqueda
    Archivo. Esta fotografía, facilitada por la Marina de los Estados Unidos, muestra a marineros estadounidenses observando cómo un avión F/A-18E Super Hornet se aproxima a la cubierta de despegue del USS Gerald R. Ford durante la operación “Epic Fury”, el 8 de marzo de 2026.
    Video

    Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán y aumenta la tensión en Medio Oriente

    Por France 24
    Banco de Previsión Social.

    Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

    Por Redacción Búsqueda
    Valles explicó detalles de la investigación y cómo influye la campaña electoral en Brasil.

    Exembajador de Uruguay en Brasil consideró que resolución antidumping “no es para agradecer”; el proceso sigue en curso

    Por Lucas Farías