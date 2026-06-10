Estados Unidos reanuda los ataques contra Irán y aumenta la tensión en Medio Oriente

Las fuerzas estadounidenses iniciaron nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán a las 21.15 GMT (18:15 de Uruguay), según informó el Comando Central de Estados Unidos (EE.UU.). La operación fue anunciada como una respuesta a lo que Washington calificó como una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán.

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La nueva ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump anticipara más acciones militares. El mandatario aseguró que EE.UU. responderá con firmeza luego del estancamiento de los intentos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Desde el Pentágono también se advirtió que los ataques serán “duros” y “contundentes”, en una señal de que Washington se prepara para sostener la presión militar sobre Irán.

Guerra en Oriente Medio Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán tensan aún más la negociación de un acuerdo para acabar la guerra

Medios iraníes informaron durante la madrugada del jueves sobre explosiones en distintos puntos del sur del país, especialmente en zonas cercanas al estratégico estrecho de Ormuz.

Embed - Trump asegura que Irán tardó en llegar a un acuerdo y que tendrán que "pagar las consecuencias"

Según los reportes, se registraron detonaciones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la isla de Qeshm y en las localidades de Minab y Sirik.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier escalada militar en la zona genera preocupación por su impacto en los mercados y en la seguridad regional.

Embed U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Un conflicto que suma represalias

La nueva ronda de ataques ocurre después de que Trump denunciara el derribo de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. En respuesta, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo tres oleadas de bombardeos contra radares y sistemas de defensa aérea iraníes.

Uno de esos ataques provocó daños en infraestructura civil. La agencia iraní Mizan informó que dos depósitos de agua fueron alcanzados en Bimani, en el distrito de Sirik, dejando sin suministro de agua potable a unas 20.000 personas.

Irán respondió durante la madrugada con el lanzamiento de drones y misiles balísticos contra bases militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Jordania y Kuwait. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, según fuentes estadounidenses.

Diferencias entre Washington e Israel

En medio de la escalada, el vicepresidente estadounidense JD Vance reconoció diferencias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una entrevista difundida por CBS News, Vance afirmó que Netanyahu “se ha equivocado en algunas cosas” durante la guerra en Oriente Medio. No obstante, remarcó que Israel sigue siendo un aliado cercano de EE.UU..

El vicepresidente sostuvo que los intereses de ambos países coinciden en muchas ocasiones, aunque admitió que existen momentos en los que las posiciones no son las mismas. Sus declaraciones reflejan algunos matices dentro de la administración estadounidense mientras el conflicto continúa ampliándose en la región.

FUENTE:FRANCE24