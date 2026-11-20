Desde hace algún tiempo, el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, postula la idea de que Uruguay consolidó una fase de mayor estabilidad económica y de precios que contrasta con buena parte de su pasado, aunque lamenta que la población en general no lo ha internalizado . Entre otras cosas, eso —sostiene—se refleja en la preferencia de muchos por ahorrar en dólares, incluso si esa inversión les hace perder poder adquisitivo.

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El jerarca repitió varios de esos conceptos al ser entrevistado el miércoles 18 en el streaming Todo un Tema, de El Observador, pero en un momento sorprendió a los periodistas: “Ya fue la UI”, la unidad indexada a la inflación creada a principios de la década del 2000 como una alternativa de ahorro frente al dólar que mantiene su poder de compra.

Su argumento fue que “la UI era para un momento en que la inflación era muy variable y había que protegerse de brotes inflacionarios. Hoy tenemos el peor momento de la historia reciente —por lo menos de los últimos 20 años— en términos de cuán caros son los precios internacionales, de los commodities, y aun así la inflación está 0,4% arriba de la meta. Tenemos un real (la moneda brasileña) que se acaba de depreciar 15%; aun así estamos 0,4% arriba de la meta. Y tenemos una ley que dice que (el BCU) no puede financiar al gobierno. ¡¿Qué tendría que pasar para que vos sientas la tranquilidad (de decir): ‘por suerte estoy en UI, que la inflación no se dispare!?’”.

El objetivo del BCU es llevar la inflación calculada en períodos de 12 meses a 4,5%, con un rango de tolerancia de 1,5% en menos o más. En el año móvil a octubre, el Índice de Precios al Consumo aumentó 4,87%, es decir, por encima de la meta pero dentro del rango de hasta 6%. La autoridad monetaria entiende que la aceleración reciente del costo de vida es un fenómeno momentáneo, y que en 2027 la tasa anual volverá al entorno de 4,5%.

La referencia a la UI que hizo Tolosa provocó algunas reacciones en contra en actores económicos y financieros.

“Ningún momento parece bueno en el futuro previsible para descartar la UI, pero menos ahora en medio de aceleración inflacionaria y agenda reforzada de desdolarización del gobierno. Señales muy erráticas”, cuestionó en la red social X el economista Aldo Lema, director de la consultora Vixion. E hizo un reclamo: “La declaración de que ‘la UI ya fue’ debe ser urgentemente rectificada por el BCU, entre otras cosas por las señales erróneas que entrega para el desarrollo del mercado de crédito de largo plazo, incluyendo las emisiones de deuda del propio Estado”.

“Reiterados desaciertos en discursos del presidente del BCU. Deberían llamarlo a silencio”, propuso Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

En un aparente punto medio se ubicó Diego Rodríguez, de la corredora de bolsa Gastón Bengochea. También en X, observó que créditos hipotecarios, depósitos, contratos, emisiones soberanas y corporativas están actualmente nominados en UI, además del “60% de los activos gestionados por las AFAP”. Aseguró que “indexar la moneda a la inflación es financiar, invertir y tomar deuda en tasa real”.

“Quiebro una lanza por Tolosa. Creo que le pifió en el término ‘ya fue’. Pero es correcto que Ministerio de Economía, Unidad de Gestión de Deuda y Banco Central busquen desindexar y promover pesos nominales en lugar de UI. Inversores e intermediarios prefieren UI y es lógico con nuestra historia”, tuiteó por su lado Marcelo Crossa, gerente de la bolsa de futuros UFEX.

Tolosa “no contradice” la “relevancia” de la UI

Búsqueda le preguntó al BCU si las declaraciones de Tolosa deben ser interpretadas como la intención de derogar la UI.

El organismo respondió que las declaraciones de su presidente a El Observador “se realizaron en respuesta a una consulta en la que se le pidió valorar si la UI debería ser la primera alternativa de ahorro de corto plazo para el público minorista. En un escenario en el que Uruguay ha avanzado hacia una mayor estabilidad de precios, con niveles de inflación bajos, el depositante dispone de otras alternativas de ahorro e inversión en pesos, particularmente para el corto plazo, que ofrecen oportunidades de obtener rendimientos por encima de la inflación esperada. Desde esa perspectiva, y en un contexto de menores riesgos de inflación elevada y persistente, la UI puede resultar menos relevante como primera opción de ahorro para este público”, señaló.

El BCU agregó: “Esta reflexión específica para ese público y horizonte de ahorro no contradice la evidencia sobre la relevancia de la UI para el sistema financiero uruguayo en su conjunto, ni cuestiona su vigencia y utilidad como unidad de cuenta para la fijación de precios de viviendas y como instrumento de ahorro, financiamiento e inversión de largo plazo, particularmente en el crédito hipotecario, ahorro previsional y en el desarrollo del mercado de capitales en moneda nacional”.

La UI fue creada por un decreto de mediados del 2002 para propiciar el desarrollo de un mercado de títulos de deuda en moneda nacional y luego la ratificó una ley del 2004. Su valor ajusta diariamente reflejando el incremento del IPC del mes precedente; este viernes 20, se ubica en $ 6,7093.