  • Cotizaciones
    viernes 08 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Hamás acusa a Israel de “sacrificar” los rehenes por ocupar Ciudad de Gaza; el plan detona avalancha de rechazos

    El anuncio israelí para, al menos, ocupar en su totalidad Ciudad de Gaza detona la condena dentro y fuera de la región. El grupo islamista Hamás acusó este viernes 8 de agosto al gobierno de Benjamin Netanyahu de “sacrificar” a los secuestrados en el enclave por sus ambiciones de ocupación y de “crimen de guerra”. Entretanto, Alemania anunció que suspende la exportación de armas a Israel. Dinamarca, Lituania, Australia y Jordania, entre otros, se suman al rechazo del plan

    La Franja de Gaza vista desde un avión de la Fuerza Aérea Alemana lanzando ayuda humanitaria

    La Franja de Gaza vista desde un avión de la Fuerza Aérea Alemana lanzando ayuda humanitaria

    FOTO

    EFE / Sima Diab
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Hamás, que controla el enclave desde 2007, acusó al líder del Likud de “sacrificar” los secuestrados aún bajo su poder con tal de concluir sus objetivos de ocupación del territorio palestino.

    Leé además

    Un tanque israelí avanza hacia la frontera con la Franja de Gaza el 8 de julio de 2025
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel aprueba un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza

    Por RFI
    Un contador de tiempo digital muestra los días y horas transcurridos desde el 7 de octubre de 2023, mientras familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza sostienen fotografías de los rehenes durante una manifestación exigiendo un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de los rehenes, frente al cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, Israel, el 2 de agosto de 2025
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Hamás difunde imágenes de rehenes y vuelve a sacudir la política israelí

    Por  France 24  y RFI

    "La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus prisioneros y saben que ampliar la agresión significa sacrificarlos, lo que revela una mentalidad de desprecio por la vida de los prisioneros para lograr ilusiones políticas fallidas (...) No les importa el destino de sus rehenes", remarcó Hamás en un comunicado difundido este viernes 8 de agosto.

    Asimismo, el grupo islamista señaló que la aprobación de ese plan por parte del gabinete israelí y forzar la “evacuación” de sus residentes constituye un nuevo “crimen de guerra” que las tropas del Estado de mayoría judía pretenden cometer.

    El grupo, incluso, señaló a la Administración de Netanyahu de intentar un “golpe de Estado” a las negociaciones que las dos partes han continuado de forma indirecta, con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.

    Según Hamás, el hecho de que el gabinete de Netanyahu usara las palabras “hacerse con el control” y no el de “ocupar” para referirse a su objetivo sobre Gaza es “un intento burdo de evadir su responsabilidad legal por las consecuencias de su crimen brutal contra civiles”, al tiempo de un ”reconocimiento implícito” de que sus intenciones violan la legalidad internacional.

    Embed - Oposición israelí reacciona a plan de Netanyahu de controlar Ciudad de Gaza • FRANCE 24 Español

    Alemania anuncia la suspensión de exportación de armas a Israel para Gaza

    Si bien Israel mantiene desde hace más de 22 meses un bloqueo aún más estricto sobre el enclave y constantes ataques por aire y tierra, ahora señala de manera abierta que procedería al “control” de al menos la Ciudad de Gaza, en el norte. Un anuncio que desata el rechazo de, incluso, algunos de los gobiernos que más han apoyado al Estado de mayoría judía.

    Alemania, que históricamente tras el holocausto, ha respaldado a Israel, anunció este 8 de agosto que suspende la exportación de armas a ese país que puedan ser utilizadas en la Franja.

    “El gobierno alemán no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz en un comunicado.

    El anuncio de Berlín, que enfatizó el sufrimiento humano en Gaza, marca un cambio significativo en la política alemana hacia su aliado de larga data.

    No obstante, Merz insistió en “el derecho” de Israel a “desarmar” a Hamás y solicitar la liberación de los rehenes. Aun así, Merz declaró que la nueva decisión israelí "dificulta cada vez más la posibilidad de alcanzar esos objetivos".

    El firme y prolongado apoyo de Alemania a Israel, basado en la culpabilidad por el Holocausto, se ha visto gravemente afectado por el creciente número de muertos y la crisis humanitaria en Gaza, que han provocado demandas de la población alemana para que el gobierno tome medidas.

    Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Alemania suministró el 30 % de las principales importaciones de armas de Israel entre 2019 y 2023, principalmente equipo naval, incluyendo fragatas clase Sa'ar 6 (fragatas ligeras MEKO A-100), que se han utilizado en la guerra de Gaza.

    Embed - Familiares de rehenes israelíes piden su liberación desde una flotilla rumbo a Gaza

    Dinamarca, Lituania, Jordania y Noruega se suman al rechazo

    La decisión de Israel de intensificar su ofensiva en Gaza es “errónea y debe revertirse de inmediato”, declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, a la cadena local 'TV2'.

    Por su parte, el fondo soberano de inversión noruego, de dos billones de dólares, anunciará la próxima semana cambios en la gestión de sus inversiones israelíes, declaró en las últimas horas el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, descartando cualquier retirada general debido a las hostilidades en Gaza.

    El gobierno noruego ya había anunciado el martes 7 de agosto el inicio de una revisión urgente de las inversiones del fondo debido a preocupaciones éticas relacionadas con los ataques en Gaza y la ocupación israelí de Cisjordania.

    "Preveo varias medidas a lo largo del tiempo, pero lo que se pueda abordar rápidamente, debe hacerse rápidamente", declaró Stoltenberg en una conferencia de prensa tras mantener su segunda reunión con funcionarios del fondo en tres días.

    Sin embargo, no especificó cuáles podrían ser estas medidas, pero añadió que no se produciría una desinversión total en todas las empresas israelíes. "Si lo hiciéramos, significaría que estamos desinvirtiendo en ellas porque son israelíes", agregó.

    Gaza
    La mayor parte de Gaza se encuentra bajo &oacute;rdenes de evacuaci&oacute;n o en zonas militarizadas

    La mayor parte de Gaza se encuentra bajo órdenes de evacuación o en zonas militarizadas

    La revisión se produjo tras la publicación de noticias locales que indicaban que el fondo había adquirido una participación en un grupo israelí de motores a reacción, Bet Shemesh Engines Ltd (BSEL) BSEN.TA, que presta servicios a las Fuerzas Armadas de Israel, incluido el mantenimiento de aviones de combate, lo que generó un debate político en el país nórdico, de cara a las elecciones del próximo 8 de septiembre.

    Entretanto, Jordania mostró este 8 de agosto su enérgico rechazo al plan israelí y un funcionario del gobierno declaró a la agencia de noticias Reuters que los árabes “solo apoyarán lo que los palestinos acuerden y decidan”, en referencia a la afirmación de Netanyahu de que su gobierno pretende entregar Gaza a las fuerzas árabes que la gobernarían.

    “La seguridad en Gaza debe garantizarse a través de instituciones palestinas legítimas (...) Los árabes no aceptarán las políticas de Netanyahu ni limpiarán su desastre”, remarcó la fuente.

    Con Reuters y AP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Vestimenta y textiles es el principal rubro de compra bajo el régimen simplificado

    Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

    Revólver calibre 38 en la casa de un particular en Montevideo. 

    Cuatro fiscales mujeres lideran las investigaciones de homicidios, con “gran acumulación” de trabajo y una violencia creciente

    Por Macarena Saavedra
    Patricia Bullrich y autoridades de la Policía Federal de Argentina durante la conferencia de prensa en la que anunciaron el nuevo combate contra el PCC

    Argentina empezó una investigación sobre el PCC de Brasil e incluyó a Marset entre sus integrantes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bomba de humo en un paro del PIT-CNT en 2023

    La conflictividad laboral escala con la discusión salarial y presupuestal, tras un primer semestre moderado

    Por Redacción Búsqueda