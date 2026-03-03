Coalición republicana quiere instalar la seguridad, la economía y el abastecimiento de agua como prioridades nacionales

  • Cotizaciones
    martes 03 de marzo de 2026

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el entendido de que el gobierno no está poniendo el acento en los temas “más importantes para la gente”, la oposición englobada dentro de la coalición republicana quiere ocupar el centro del ring. En este concepto coincidieron dos de los participantes del encuentro este martes 3 entre representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

    Este segundo encuentro, tras uno realizado en diciembre, es el primero del año fuera de los ámbitos parlamentarios y se realizó en la sede del Partido Colorado. Los anfitriones fueron los senadores Andrés Ojeda, secretario general colorado, y Robert Silva; no estuvo, como en la primera oportunidad, el también senador Tabaré Viera, del sector Vamos Uruguay. Por el Partido Nacional asistieron el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, el senador Javier García, y el exlegislador y exministro Luis Alberto Heber. Los delegados del Partido Independiente fueron el diputado Gerardo Sotelo, el presidente del lema, Omar Rodríguez, y su líder histórico, Pablo Mieres.

    El encuentro se desarrolló a lo largo de una hora y cuarto y, según dijo Ojeda a la prensa en la conferencia posterior, el discurso del presidente Yamandú Orsi realizado ante el Parlamento el día anterior no fue un tema de conversación. “En lugar de eso, hablamos de los temas importantes para el país”.

    Esos temas, señalados ante la prensa por Ojeda, Delgado y Mieres, fueron la seguridad pública, la situación económica y la creación de empleo, y el abastecimiento de agua potable. Este último fue desarrollado por el líder del Partido Independiente y el presidente del directorio nacionalista, quienes aseguraron que “el gobierno está errando el camino” y que “no se entiende el capricho” de haber sustituido el proyecto Neptuno en las costas del Río de la Plata como toma alternativa de agua, que impulsaba la administración anterior, por la represa Casupá, en la cuenca del Santa Lucía.

    En tal sentido, Mieres señaló que la coalición republicana va a enviarle a Orsi una carta para plantearle “que no deje de herencia (para la población) un proceso que es un desastre” ambiental y económico, en referencia al proyecto Casupá. Al respecto, Delgado siguió con la tónica crítica al gobierno que su partido suscribió en el documento “Construir sin destruir”.

    Durante su primera intervención, Ojeda había puesto énfasis en la seguridad pública, llevando al ámbito de la coalición opositora el énfasis que los colorados le han dado a este tema en las últimas semanas. “Hay una inacción del gobierno, que no ha demostrado sentir la urgencia” en esta materia, señaló. “Hemos decidido que vamos a estar monitoreando de cerca la gestión en seguridad pública”, añadió. No se habló, empero, de un eventual llamado al Parlamento al ministro del Interior, Carlos Negro, algo que los colorados habían deslizado la semana anterior.

    Sobre los temas económicos, Delgado expresó su “preocupación sobre la situación actual” y sobre el hecho de que “todos los supuestos que tenía el gobierno están siendo corregidos”, al tiempo que mencionó las empresas que cerraban en el país. “Hay que trabajar en medidas vinculadas a la competitividad. No vemos que el gobierno esté poniendo el énfasis necesario en ello”, indicó el expresidenciable blanco.

    Las únicas menciones al discurso de Orsi en el Parlamento estuvieron relacionadas a la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y al proyecto de ley para crear un ministerio de justicia. En este caso el portavoz fue Ojeda. Sobre el primero, dijo desconocer cualquier detalle. Sobre el segundo, además de manifestar su rechazo a la iniciativa —algo compartido por el resto de sus socios—, lo minimizó asegurando que carecía de los votos necesarios para su aprobación.

