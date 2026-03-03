Coalición republicana quiere instalar la seguridad, la economía y el abastecimiento de agua como prioridades nacionales

La oposición se reunió en la sede de Partido Colorado y anunció que le enviará una carta al presidente para que revea el proyecto Casupá

En el entendido de que el gobierno no está poniendo el acento en los temas “más importantes para la gente”, la oposición englobada dentro de la coalición republicana quiere ocupar el centro del ring. En este concepto coincidieron dos de los participantes del encuentro este martes 3 entre representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

Este segundo encuentro, tras uno realizado en diciembre, es el primero del año fuera de los ámbitos parlamentarios y se realizó en la sede del Partido Colorado. Los anfitriones fueron los senadores Andrés Ojeda, secretario general colorado, y Robert Silva; no estuvo, como en la primera oportunidad, el también senador Tabaré Viera, del sector Vamos Uruguay. Por el Partido Nacional asistieron el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, el senador Javier García, y el exlegislador y exministro Luis Alberto Heber. Los delegados del Partido Independiente fueron el diputado Gerardo Sotelo, el presidente del lema, Omar Rodríguez, y su líder histórico, Pablo Mieres.

El encuentro se desarrolló a lo largo de una hora y cuarto y, según dijo Ojeda a la prensa en la conferencia posterior, el discurso del presidente Yamandú Orsi realizado ante el Parlamento el día anterior no fue un tema de conversación. “En lugar de eso, hablamos de los temas importantes para el país”.

Esos temas, señalados ante la prensa por Ojeda, Delgado y Mieres, fueron la seguridad pública, la situación económica y la creación de empleo, y el abastecimiento de agua potable. Este último fue desarrollado por el líder del Partido Independiente y el presidente del directorio nacionalista, quienes aseguraron que “el gobierno está errando el camino” y que “no se entiende el capricho” de haber sustituido el proyecto Neptuno en las costas del Río de la Plata como toma alternativa de agua, que impulsaba la administración anterior, por la represa Casupá, en la cuenca del Santa Lucía.

En tal sentido, Mieres señaló que la coalición republicana va a enviarle a Orsi una carta para plantearle “que no deje de herencia (para la población) un proceso que es un desastre” ambiental y económico, en referencia al proyecto Casupá. Al respecto, Delgado siguió con la tónica crítica al gobierno que su partido suscribió en el documento “Construir sin destruir”.