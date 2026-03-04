Los lácteos uruguayos logran el acceso a Indonesia, el tercer mayor importador de leche en polvo descremada

El sector lácteo de Uruguay logró uno de sus objetivos más ambiciosos: el ingreso al mercado de Indonesia . El país del sudeste asiático es el tercer mayor importador de leche en polvo descremada, y el séptimo en leche en polvo entera, con un gran potencial de crecimiento.

Su población es de 287 millones de habitantes y se incrementa, así como su economía. El crecimiento de la clase media y las políticas estatales de incentivo a un mayor consumo de proteínas en niños y mujeres despiertan grandes expectativas no solo para la exportación de lácteos , sino también de carne.

El país no es autosuficiente en la producción de lácteos, “solo puede abastecerse en un 39%”, confirmó a Agro de Búsqueda la responsable del área de Información y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Mercedes Baraibar.

La economista señaló que Indonesia fue definido como uno de los mercados prioritarios en el Grupo de Acceso a Mercados de Productos Lácteos, que integran el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) e Inale, institución que lo dirige y coordina.

Destacó que Indonesia ha tenido mejoras en sus ingresos, con un crecimiento de las clases medias, que explica parte del aumento del consumo per cápita de lácteos, además del crecimiento de la población.

Leche líquida entera

La importación de leche en polvo de Indonesia tiene como objetivo reconstituirla en leche líquida entera, con el agregado de grasas vegetales, además del uso industrial.

También es un importador destacado de manteca y de suero. En este último producto Nueva Zelanda tiene prácticamente el 100% del mercado, mientras que en el mercado de manteca también aparecen proveedores como Estados Unidos y la Unión Europea. De todos modos, la leche en polvo descremada significa el 40% de los lácteos que importa Indonesia, y la leche en polvo entera 20%, detalló Baraibar.

Si bien por ahora ese mercado no está entre los principales importadores de fórmulas infantiles —es el 20º a escala mundial—, sí tiene potencial para crecer en ese rubro, analizó la economista del Inale.

“Estamos muy contentos con esta noticia”, dijo el gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés, y destacó la escala de ese mercado. “Indonesia es un país de casi 300 millones de habitantes, y en Brasil hay 200.000 millones”, expresó. Y, además, valoró que tiene programas de gobierno para fomentar el consumo de leche a nivel escolar.

Resaltó que Indonesia tiene un arancel del 5%, algo que “nos deja en igualdad de condiciones respecto a Nueva Zelanda”. También señaló que “ya estamos pensando en viajar”. Ese “era uno de los principales mercados objetivos que tenía la cooperativa, junto con China”, declaró en entrevista con el programa Punto de equilibrio, en radio Oriental.

Al tratarse de un país de religión musulmana, los productos deben tener certificación halal. A propósito, Valdés dijo que la cooperativa “está preparada” y “tiene experiencia”. Confirmó que ya venían conversando “con algunas empresas de ese país” y valoró que quedaron habilitadas “todas las plantas de Conaprole”. Además de las cinco plantas de la cooperativa, se habilitó a Alimentos Fray Bentos y Bonprole.

El ejecutivo también resaltó que se trata de “un mercado de volumen, que mantiene una demanda bastante constante”.

Recordó que desde 2024, cuando Nueva Zelanda pasó a pagar 0% de arancel en China, “Uruguay se quedó afuera de ese mercado, que es el principal” en el mundo, y por eso destaca especialmente este anuncio.

Valdés estimó que en breve Indonesia “va a estar entre los cinco principales mercados de los lácteos uruguayos”. De todos modos, dijo que “hay que trabajarlo”.

Agregó que uno de los principales compradores son las instituciones del gobierno, y por lo tanto, “hay que comenzar a trabajar, conversar, llevar muestras”, para luego poder concretar negocios.

Asimismo, afirmó: “Desde hace un par de años venimos manteniendo contactos con empresas importadoras, sobre todo en el último año, cuando se hicieron las auditorías, y están interesadas en nuestros productos”.

Conaprole exporta el 80% de la leche que recibe. “La producción de leche ha crecido y hay más para exportar”, dijo Valdés.

Ahora la carne

El embajador de Indonesia en Uruguay, Argentina y Paraguay, Sulaiman Syarif­, llegó al país para entregar en mano el documento de apertura y realizar el anuncio a las autoridades uruguayas.

Al cierre de esta edición se esperaba el retorno al país del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, —quien estuvo primero en Colombia y luego en Brasil—, para la firma del protocolo sanitario. “Pero ese solo es un trámite administrativo, después de eso los lácteos de Uruguay ya pueden ingresar al mercado indonesio”, confirmó el embajador.

El diplomático destacó el trabajo en conjunto entre ambos países y agregó que “ahora vamos por la mejor carne del mundo, que es la de Uruguay, y probablemente también por el citrus”.

Por su parte, el cónsul honorario de Indonesia en Uruguay, Nicolás Potrie, destacó que esta noticia “es muy importante para Uruguay y para Indonesia, en el 60º aniversario de las relaciones bilaterales”.

Señaló que el MGAP de Uruguay y su contraparte de Indonesia “han trabajado codo a codo durante más de dos años, y los frutos son hoy una realidad”.

Valoró que cuando llegó la confirmación de la apertura de Indonesia, la semana pasada, el embajador “no dudó en venir a traerla personalmente al director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, embajador Nelson Chabén”. Y también mantuvo una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la vicecanciller Valeria Csukasi (foto).

Potrie consideró que “se abren grandes oportunidades para la industria láctea uruguaya, que las necesita”.

Resaltó que Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con un programa de proteínas que el presidente Prabowo Subianto lanzó para darles apoyo a las mujeres y niños.

“Allí también hay oportunidades para nuestras carnes, ampliar nuestra oferta exportable y diversificarla aún más”.