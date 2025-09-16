Israel inicia la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza mientras una comisión de la ONU acusa al país de “genocidio”

Israel confirmó este martes el inicio de su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza , en lo que constituye la fase inicial de la operación militar más intensa desde el inicio de la guerra contra Hamás . “Hemos iniciado una poderosa operación en la Ciudad de Gaza”, anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu , mientras oficiales militares señalaron que las tropas ya avanzan hacia el centro de la capital del enclave palestino.

Un portavoz del ejército, Avichay Adraee, aseguró que las fuerzas “han comenzado a desmantelar infraestructura terrorista” y advirtió a la población civil que permanecer en la zona “los pone en peligro”. El ejército afirmó que la ofensiva busca derrotar a Hamás y se prolongará “todo el tiempo que sea necesario”.

Tanques y vehículos blindados israelíes desplegados a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, el 16 de setiembre de 2025.

Según fuentes castrenses, entre 2.000 y 3.000 combatientes del movimiento islamista se encontrarían atrincherados en la ciudad.

La operación comenzó con un bombardeo nocturno que dejó al menos 41 muertos en la Franja, 37 de ellos en la capital, según el Ministerio de Sanidad gazatí. “La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento”, declaró un funcionario de ese organismo, refugiado también en la ciudad. Israel estima que cerca del 40% de los residentes ya se han desplazado hacia el sur, donde promete reforzar la ayuda humanitaria.

Rechazo internacional

El ataque terrestre provocó una inmediata condena de Alemania. “La renovada ofensiva contra la Ciudad de Gaza es un camino completamente equivocado”, afirmó el ministro de Exteriores Johann Wadephul, quien instó a Israel a negociar un alto el fuego y a centrarse en la liberación de los rehenes.

En paralelo, Luxemburgo confirmó que reconocerá la próxima semana al Estado de Palestina, sumándose así a los países europeos que ya lo han hecho. Tanto el primer ministro Luc Frieden como el canciller Xavier Bettel criticaron a Netanyahu y a Hamás por rechazar la solución de dos Estados en medio de lo que calificaron de “grave crisis humanitaria”.

La acusación de genocidio

El inicio de la ofensiva coincidió con la publicación de un informe de una comisión internacional independiente de la ONU, que acusa a Israel de cometer en Gaza “cuatro de los cinco actos constitutivos de genocidio” previstos en la Convención de 1948.

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, afirmó Navi Pillay, presidenta del panel e histórica jurista sudafricana, quien aseguró que los máximos dirigentes israelíes “han orquestado una campaña genocida” destinada a destruir al pueblo palestino.

Israel rechazó con firmeza las conclusiones. Su embajador ante Naciones Unidas, Daniel Meron, calificó el documento como un “discurso difamatorio, escandaloso y falso”.

FUENTE:FRANCE24