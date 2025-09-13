  • Cotizaciones
    Gaza: civiles huyen mientras Israel intensifica los ataques aéreos y terrestres

    El conflicto en Gaza se intensifica mientras las fuerzas israelíes continúan sus ofensivas aéreas y terrestres, atacando zonas residenciales de la ciudad de Gaza

    Miles de personas se desplazan este viernes desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza, tras las órdenes de evacuación forzosa israelíes y los constantes bombardeos.

    Miles de personas se desplazan este viernes desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza, tras las órdenes de evacuación forzosa israelíes y los constantes bombardeos.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los civiles, obligados a huir de sus hogares, se dirigen hacia el sur, hacia los campos de refugiados.

    Las carreteras están congestionadas, el transporte es escaso y las familias luchan por encontrar seguridad en medio de la destrucción.

    El humo se eleva desde el edificio residencial al-Roya luego de un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 8 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    El ejército de Israel pide a los gazatíes evacuar y anuncia acción “más contundente”

    Por RFI
    Ursula von der Leyen.
    Europa

    UE propone sanciones a Israel por Gaza y refuerza apoyo a Polonia frente a Rusia

    Por RFI
    Embed - Los civiles huyen de Gaza en medio de bombardeos devastadores • FRANCE 24 Español

    FUENTE:FRANCE24

