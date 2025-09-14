  • Cotizaciones
    Familiares de rehenes israelíes acusan a Benjamin Netanyahu de sabotear las negociaciones

    En una nueva jornada de manifestaciones, los familiares de los rehenes en manos de Hamás salieron a las calles de Tel Aviv para expresar su frustración ante el estancamiento de las negociaciones

    Familias de rehenes protestan en Israel.

    Familias de rehenes protestan en Israel.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los manifestantes reclamaron medidas concretas para lograr el regreso seguro de sus seres queridos, dejando en claro su descontento con la situación actual.

    Además, acusaron directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner obstáculos que dificultan alcanzar un acuerdo y avanzar en la liberación de los rehenes.

    Ursula von der Leyen.
    Europa

    UE propone sanciones a Israel por Gaza y refuerza apoyo a Polonia frente a Rusia

    Por RFI
    Miles de personas se desplazan este viernes desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza, tras las órdenes de evacuación forzosa israelíes y los constantes bombardeos.
    Conflicto en Medio Oriente

    Gaza: civiles huyen mientras Israel intensifica los ataques aéreos y terrestres

    Por France 24
    Embed - Familiares de rehenes israelíes acusan a Netanyahu de sabotear las negociaciones • FRANCE 24

    FUENTE:FRANCE24

    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra
    Seguridad Pública

    En el Ministerio del Interior “lo que están haciendo es payando”, opina Nicolás Martinelli

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Poder Judicial

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda

    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    “Secretaría antilavado” pedirá al gobierno detener modificación propuesta por el BCU para dejar de controlar a cambios y a cofres de seguridad

    Por Guillermo Draper
    Julia Paternain, medalla de bronce en el maratón del Mundial, en Tokio, 14 de setiembre de 2025.
    Video

    Julia Paternain hace historia con la primera medalla de Uruguay en un Mundial de atletismo

    Por RFI
    Tamara Paseyro.

    Vivienda: plan quinquenal “quedó potente”, con “mirada integral” y 20% más de recursos, dice la ministra

    Por Ana Morales
    Dos adolescentes miran sus celulares.

    Mayoría de los adolescentes usa celular en clase y eso afecta su concentración, según encuesta de Manantiales

    Por Nicolás Delgado