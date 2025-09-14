Familiares de rehenes israelíes acusan a Benjamin Netanyahu de sabotear las negociaciones

Los manifestantes reclamaron medidas concretas para lograr el regreso seguro de sus seres queridos, dejando en claro su descontento con la situación actual.
En una nueva jornada de manifestaciones, los familiares de los rehenes en manos de Hamás salieron a las calles de Tel Aviv para expresar su frustración ante el estancamiento de las negociaciones
Además, acusaron directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner obstáculos que dificultan alcanzar un acuerdo y avanzar en la liberación de los rehenes.
FUENTE:FRANCE24