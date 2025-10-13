  • Cotizaciones
    lunes 13 de octubre de 2025

    Israel recibe con alegría y congoja a los últimos secuestrados vivos

    Con abrazos y gritos de alegría, pero también con lágrimas y punzadas de dolor, cientos de personas celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv las liberaciones de los últimos israelíes retenidos en Gaza desde hace más de dos años por el grupo terrorista Hamás

    Captura de video del momento en que los rehenes liberados cruzaron la frontera hacia territorio israelí. Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás este lunes ya están en territorio israelí, informó el Ejército de Israel en un comunicado.

    FOTO

EFE

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Muchos llevan allí desde el amanecer, con fotografías de los rehenes y banderas israelíes con un lazo amarillo, un símbolo del movimiento que pedía la liberación de los secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás.

    “Esperábamos este momento, pero queda tristeza por aquellos que no vuelven y por los casi 2.000 muertos de la guerra, dos años de locura que se terminan”, explica a AFP Ronny Edry, un profesor de 54 años. “Pero es una linda jornada, es lo que esperábamos desde hace dos años”, asegura desde la llamada Plaza de los Rehenes.

    Canciller Mario Lubetkin
    Palestina

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), se toma de la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

    Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida. Desde entonces, Noga ha lucido siempre una insignia en la que contaba los días de cautiverio.

    Israel-Rehenes
    Macabit y Nir, t&iacute;os de los rehenes Gali y Ziv Berman, siguen por televisi&oacute;n el momento de la entrega de su familiar al Ej&eacute;rcito israel&iacute;.

    Macabit y Nir, tíos de los rehenes Gali y Ziv Berman, siguen por televisión el momento de la entrega de su familiar al Ejército israelí.

    Este lunes, ante la esperada liberación de los rehenes en el marco de la tregua entre Israel y Hamás, luce un nuevo mensaje: “Last day” (Último día). “Estoy partida entre la emoción y la tristeza por aquellos que no volverán”, explica a AFP en la Plaza de los Rehenes.

    Durante los últimos dos años de conflicto, esta plaza de Tel Aviv ha sido escenario de frecuentes manifestaciones y concentraciones de familiares de rehenes y personas que les daban apoyo.

    Con los meses, se convirtió en el epicentro de la campaña para reclamar el regreso de los cautivos.

    Cuando se anunció la liberación de los siete primeros rehenes este lunes, la plaza estalló en gritos y canciones de alegría.

    Familiares-Rehenes
    Israel&iacute;es se concentran en Tel Aviv a la espera de la liberaci&oacute;n de los &uacute;ltimos rehenes en Gaza, el 13 de octubre de 2025.

    Israelíes se concentran en Tel Aviv a la espera de la liberación de los últimos rehenes en Gaza, el 13 de octubre de 2025.

    “De regreso a casa”

    El Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización que representa a los allegados de los cautivos, pidió a la población reunirse en esa plaza luciendo lazos amarillos.

    Con la guerra, estos lazos se han hecho omnipresentes en los espacios públicos de Israel. Se ven en rotondas, en manillas de las puertas de los coches o en asas de cochecitos para bebés. “Nuestro sufrimiento no ha terminado. No terminará hasta que el último rehén haya sido localizado y devuelto para un entierro digno. Es nuestra obligación moral”, afirmó el Foro de las Familias en un comunicado.

    Emilie Moatti, exparlamentaria y una de las fundadores de la organización, dijo a AFP que estaba “muy emocionada”. Luchando para contener las lágrimas, la mujer señalaba la multitud reunida en la plaza. En las pantallas gigantes instaladas, las televisiones israelíes emitían imágenes de antiguas concentraciones celebradas en ese mismo lugar.

    Rehenes-Israel
    Familiares de israel&iacute;es que estuvieron por dos a&ntilde;os secuestrados en la Franja de Gaza esperan en el exterior del centro m&eacute;dico Sheba en las afueras de Tel Aviv (Israel), lugar al que llegar&aacute;n al menos diez de ellos, este lunes.&nbsp;

    Familiares de israelíes que estuvieron por dos años secuestrados en la Franja de Gaza esperan en el exterior del centro médico Sheba en las afueras de Tel Aviv (Israel), lugar al que llegarán al menos diez de ellos, este lunes.

    La canción Habayta (“De regreso a casa” en hebreo) que sonaba en bucle por los altavoces calaba este lunes de forma distinta entre la multitud.

    El tema, compuesto en los 1980 en referencia a los soldados israelíes que luchaban en Líbano, volvió a resurgir después del ataque del 7 de octubre.

    Este lunes, por primera vez en meses, el deseo de la canción estaba a punto de hacerse realidad.

    El regreso de los rehenes es parte de la primera fase del acuerdo de alto al fuego forjado por el presidente estadounidense, Donald Trump. A cambio, casi 2.000 presos palestinos serán liberados de las cárceles israelíes.

    Con AFP

    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Canciller Mario Lubetkin

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), se toma de la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.
    Video

    Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Ilustración de Mokyr, Aghion y Howitt, ganadores del Premio Nobel de Economía 2025.

    El Nobel de Economía premia a tres economistas por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Rosana García, restauradora cromática de imágenes de arte con IA. 

    Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

    Por Silvana Tanzi