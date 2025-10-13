Hamás entrega a la Cruz Roja a los últimos rehenes israelíes y confirma que no quedan cautivos con vida

Hamás entregó este lunes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los últimos 20 rehenes israelíes que seguían con vida en la Franja de Gaza , completando así la segunda y última fase del acuerdo de liberaciones alcanzado con Israel . El grupo islamista confirmó que ya no quedan cautivos vivos en su poder y que en los próximos días se coordinará la entrega de los restos de 28 rehenes muertos, aunque aún no hay un cronograma definido.

Los equipos de la Cruz Roja se desplazaron a dos puntos acordados en el norte y sur de Gaza para recibir a los rehenes, que fueron posteriormente trasladados a territorio israelí para su verificación médica y de identidad. Según el Ejército de Israel, los primeros siete liberados en la mañana ya se encuentran en el país y son asistidos por personal sanitario y de seguridad.

Entre los liberados de este segundo grupo figuran los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, secuestrados en el kibutz Nir Oz, y Eitan Horn, también de origen argentino. El grupo incluye además al soldado Nimrod Cohen, dos trabajadores del festival Nova —Rom Braslavski y Bar Kupershtein—, y seis asistentes a ese concierto: Evyatar David, Maxim Herkin, Elkana Bohbot, Segev Kalfon, Yosef Haim Ohana y Avinatan Or.

El intercambio se produce en el cuarto día consecutivo de alto el fuego en Gaza, mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos, que permitió la entrega escalonada de los rehenes a cambio de la liberación de 1.966 presos palestinos.

Horas antes, el Ministerio de Exteriores israelí había identificado a los siete primeros rehenes liberados: Eitan Abraham Mor (25), Gali Berman (28), Ziv Berman (28), Omri Miran (48), Alon Ohel (24), Guy Gilboa-Dalal (24) y Matan Angrest (22). Todos regresaron a Israel bajo estrictas medidas de seguridad.

Rehenes-Israel-Liberados Los hermanos Gali Berman y Ziv Berman se abrazan tras su liberación. Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás este lunes ya están en territorio israelí, informó el Ejército de Israel en un comunicado. EFE

Mientras las familias aguardaban en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, el presidente estadounidense Donald Trump aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion a bordo del Air Force One. Fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu y pronunciará un discurso ante la Knéset antes de viajar a Sharm el-Sheij (Egipto), donde se firmará una ceremonia internacional para el plan de paz en Gaza con líderes de una veintena de países.

Trump aseguró que su iniciativa representa “el inicio de una nueva era de normalización y estabilidad en Oriente Medio”. Fuentes diplomáticas señalaron que el plan contempla una hoja de ruta para el cese definitivo de hostilidades, el ingreso de ayuda humanitaria y un mecanismo internacional de reconstrucción supervisado por Naciones Unidas.

Palestinos-Paz Decenas de familias palestinas aguardan, frente al Palacio de Cultura en Ramala, la liberación de sus seres queridos de cárceles israelíes, en el marco del acuerdo de alto el fuego y tras la liberación de 20 rehenes israelíes vivos de la Franja de Gaza EFE/Patricia Martínez

Emmanuel Macron celebró la liberación de los rehenes y prometió que Francia “estará implicada en cada etapa del plan del presidente Trump”, junto a los países árabes que respaldan la iniciativa. “Que haya alegría por ahora”, escribió el mandatario en la red social X, al tiempo que subrayó que su país acompañará “el proceso político del día después” en Gaza.

El Ejército israelí, por su parte, pidió “actuar con sensibilidad y respeto hacia la privacidad de los rehenes” y evitar la difusión de información no oficial. Las autoridades sanitarias confirmaron que todos los liberados serán sometidos a exámenes médicos y psicológicos antes de reencontrarse con sus familias.

Con la entrega de este último grupo, Hamás da por cerrado el capítulo de los rehenes vivos y abre un nuevo escenario político: el de la negociación internacional para la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos reconocen que el proceso será “frágil y reversible” si se reanudan los enfrentamientos o si no se logra un consenso sobre la administración civil del enclave.

FUENTE:FRANCE24