Bolsonaro, de 71 años y en prisión domiciliaria condenado por golpismo, mantiene el “tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional”, indicó la clínica privada DF Star en un boletín. Aún no hay previsión de alta, agregó. “Pasó la noche sin dolor” y ya pudo caminar, afirmó en Instagram la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

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“Continúen en oración por él, para que el intestino vuelva a funcionar normalmente y no necesite someterse a un procedimiento más invasivo”, escribió.

Según ella, Bolsonaro se realizó estudios de imagen y esperaba una radiografía con contraste.

Seguridad aérea Estados Unidos ordena la suspensión de despegues en todo el país por problemas en las comunicaciones

Brasil La Corte Suprema de Brasil evaluará en diciembre la ley que reduce la pena del expresidente Bolsonaro

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, relató el sábado que su padre había pasado la noche previa con vómitos y dolores, y anticipó que podría enfrentar “la décima cirugía en menos de ocho años”.

El ultraderechista Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018 y ha sido operado varias veces.

Fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Reducción de pena

La corte suprema de Brasil votará entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por la trama golpista.

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes autorizó que tres de los hijos de Bolsonaro lo visiten mientras dure la internación.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario y excandidato presidencial, había prometido indultarlo si ganaba la elección. Pero perdió el balotaje ante Lula en octubre y huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

Actualmente, afirma ser víctima de una persecusión política y niega las acusaciones en su contra.

Con AFP

FUENTE:RFI