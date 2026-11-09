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    Paraguay: allanan la casa del expresidente Santiago Peña, imputado por la crisis bancaria

    La fiscalía paraguaya allanó la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención, informó el Ministerio Público

    Unos oficiales de la fiscalía de Paraguay registran la vivienda del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, el 8 de noviembre de 2026.

    Unos oficiales de la fiscalía de Paraguay registran la vivienda del expresidente Santiago Peña, en la zona de Ciervo Cuá, en San Bernardino, el 8 de noviembre de 2026.

    FOTO

    Handout / Fiscalía general de Paraguay/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da “por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, informó la fiscalía en un comunicado hecho público el domingo 8.

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    La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

    La mansión allanada está bajo la lupa de la justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción. Las cuotas mensuales equivalían a unos 38 mil dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

    El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

    Alliana ordenó este domingo 8 que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno “no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, según informó en X.

    El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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