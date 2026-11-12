Sebastián Marset pagó coimas en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela, según los fiscales de Estados Unidos

A medida que se acerca el juicio de Estados Unidos contra Sebastián Marset, los fiscales de ese país empiezan a mostrar sus cartas y a pedirle al juez del caso que admita medidas de prueba que prevé presentar. El gobierno norteamericano adelantó que mostrará evidencias de que el narcotraficante pagó coimas en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela y detalló cómo estuvo detrás de las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero, a la que Marset consideró “incorruptible”, según los documentos que analizó Búsqueda .

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En un escrito presentado este miércoles 11 al juez Rossie Alston Jr. del Tribunal de Distrito Este de Virginia, el fiscal Anthony T. Aminoff pidió autorización en el marco del juicio, que comenzará en enero, para presentar pruebas de “otros delitos” cometidos por Marset. Describe que el uruguayo es acusado de conspirar para traficar cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo.

Marset dirigía, como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU), una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada”, matando a quienes se le oponían o cooperaban con las autoridades, sostiene el fiscal. “Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ —dinero o balas— con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”.

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Aminoff sostiene que durante el juicio los fiscales quieren presentar “evidencia limitada de sobornos —la otra mitad de su estrategia de plata o plomo”.

“En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, dice el escrito. Y agrega en seguida algunos detalles de Bolivia y Paraguay.

“La fiscalía prevé presentar testimonios sobre el pago de sobornos periódicos entre el acusado y un alto funcionario en Bolivia. Dicho funcionario repartía el dinero entre otros miembros del gobierno boliviano. Estos pagos permitían que la organización del acusado traficara con drogas sin interferencia gubernamental; además, si se incautaba algún cargamento de cocaína, los funcionarios corruptos se lo devolvían al acusado a cambio de una suma adicional”, describe. “Asimismo, los pagos permitían al acusado obtener expedientes sobre narcotráfico en poder de las fuerzas del orden bolivianas, eludir operaciones de captura y recibir información sobre las reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos”.

Tras permanecer cuatro años prófugo de la Justicia de Paraguay, Marset fue arrestado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, país que lo requería internacionalmente desde mayo de 2024 y al cual fue inmediatamente enviado tras su detención.

El fiscal dijo que prevén incluir como prueba una conversación que Marset mantuvo con el agente especial de la DEA Michael Greisen, con quien intercambió mensajes y llamadas cuando todavía estaba prófugo. “No les tengo miedo. Mi problema es con Paraguay... Me encargaré de ello allá. Con dinero. Así es como se resuelven las cosas. No existe la justicia”, dijo el uruguayo.

“La fiscalía prevé presentar otros testimonios breves sobre los contactos corruptos del acusado”, sostiene el escrito del fiscal. “El acusado pagaba a estos miembros de las fuerzas del orden a cambio de información que le permitía continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Dicha información incluía, por ejemplo, si algunos miembros de su organización estaban colaborando con las autoridades. Ante esto, el acusado amenazaba a dichas personas para que dejaran de colaborar o, sencillamente, ordenaba que las mataran”.

Sobre el final del documento, el fiscal destaca que la relación de Marset con los gobiernos y las fuerzas del orden es “un elemento central del caso”. En Sudamérica, los funcionarios y agentes “o bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”, dice.

De acuerdo con ese relato, en sus declaraciones a los agentes de la DEA después de su detención y lectura de sus derechos, dijo que “una fiscal en Uruguay resultó ser ‘incorruptible’, por lo que él hizo estallar su oficina y la amenazó”.

Los atentados y la incorruptible

La participación de Marset en una amenaza a Ferrero y la granada que estalló en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas quedaron registrado en comunicaciones que el narco tenía con subalternos. Esas pruebas serán incorporadas por los fiscales en el juicio, según surge de otro documento obtenido por Búsqueda.

En un escrito también presentado ayer, Aminoff solicitó al juez que se acepte como prueba mensajes enviados por Marset y otros integrantes de su organización mediante la aplicación Sky ECC. Esas comunicaciones fueron obtenidas por Francia en el marco de una investigación y luego facilitadas a Estados Unidos.

El relato del fiscal indica que Marset admitió ante los agentes de la DEA que usaba Sky ECC y que uno de sus nombres de usuario en la aplicación era “omelet”. Así, en un mensaje enviado por el narco a Federico Santoro, condenado por lavar su dinero, le aclaró que ese era su nuevo perfil de usuario: “Soy yo. El otro ya caducó. Me he puesto ‘Omelet’. Porque tengo muchos huevos”.

El documento de Fiscalía incluye fotos que mandaba Marset, suyas o de quien parece ser su esposa con una mascarilla con las iniciales PCU, imagen acompañada por el mensaje escrito por el narco: “Esta pertenece al equipo”.

Imagen tomada por Marset en la que se ve a su esposa con un tapabocas que lleva la inscripción “PCU” en referencia al Primer Cartel Uruguayo, la red de narcotráfico que él lidera.

El 4 de mayo de 2020, Marset le avisó a otro contacto en Sky ECC que estaba “por hacer lanzar una granada en la brigada (antidrogas). Así se quedan un poco quietos. Tienen que respetar al PCU”. Cinco días más tarde, en el mismo chat, dijo que acababan de tirar la granada. “Primera amenaza PCU”. Acompañando ese mensaje, mandó una captura de pantalla de un diálogo entre dos personas que tiene una foto de una granada y alguien diciendo que tenía US$ 20.000 para quien se animara a tirarla en la dirección antidrogas.

Conversación entre dos personas sobre el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020.

También en el mismo chat de Sky ECC, el 10 de mayo de 2020, Marset dijo: “Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje”.

Luego Marset le mandó el mensaje que debía llegarle a Ferrero.

Hola [omitido], ¿cómo estás? Esperamos que todo vaya bien por ahora, pero de aquí en adelante, las cosas seguirán el rumbo que tú decidas. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo hacemos. ¿Me entendés? No hace falta que explique nada más. Acordate: todo tiene un límite. Saludos del PCU.

La DEA entrevistó a la fiscal y obtuvo una copia del mismo a través de las autoridades uruguayas. “La DEA le mostró este mensaje al acusado durante la entrevista realizada tras la lectura de sus derechos”, relata el documento, y el “acusado confirmó que había hecho que otra persona enviara este mensaje al fiscal, ya que lo consideraba ‘incorruptible’”. Marset también admitió haber organizado el atentado con explosivo.

Los mensajes también vinculan de manera directa a Marset con un cargamento de 10.000 kilos de cocaína incautados en 2021 en Bélgica. El narco había mandado fotos del cargamento que luego caería en manos de la policía.

Imágenes enviadas por Sebastián Marset de un cargamento de aproximadamente 10.000 kilos de cocaína que fue hallado en el puerto belga de Amberes en abril de 2021.

Los fiscales consideran que esos son tan solo algunos ejemplos que muestran la importancia de que el juez acepte como prueba los mensajes de Sky ECC, algo a lo que la defensa de Marset se opone.