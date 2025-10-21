La “Generación Z” lidera protestas contra el crimen organizado y el gobierno peruano

Las manifestaciones se dirigen contra el Gobierno interino de José Jeri, quien asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre.
En Perú, la “Generación Z” ha salido a las calles en protestas sin precedentes, utilizando la bandera de One Piece como símbolo de rebelión contra el crimen organizado y la inestabilidad política.
Las manifestaciones se dirigen contra el Gobierno interino de José Jeri, quien asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Las protestas han sido reprimidas violentamente, dejando más de 100 heridos entre manifestantes y policías y un muerto.
FUENTE:FRANCE24