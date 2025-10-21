  • Cotizaciones
    La “Generación Z” lidera protestas contra el crimen organizado y el gobierno peruano

    En Perú, la “Generación Z” ha salido a las calles en protestas sin precedentes, utilizando la bandera de One Piece como símbolo de rebelión contra el crimen organizado y la inestabilidad política.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las manifestaciones se dirigen contra el Gobierno interino de José Jeri, quien asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre.

    Las protestas han sido reprimidas violentamente, dejando más de 100 heridos entre manifestantes y policías y un muerto.

    Leé además

    Una persona observa un muro con carteles durante una velatón este jueves, en homenaje a Eduardo Ruiz Saenz, quien falleció el miércoles durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de Perú, en Lima (Perú).
    Video
    Perú

    Perú: la muerte de un manifestante escala contra el presidente y dos ministros

    Por France 24
    Una persona sostiene una bandera de Perú durante una manifestación este miércoles, en Lima (Perú). 
    Perú

    Perú: protestas contra el gobierno dejan un muerto y más de 100 heridos

    Por France 24
    Embed - Generación Z lidera protestas contra el crimen organizado y el Gobierno en Perú • FRANCE 24

    FUENTE:FRANCE24

