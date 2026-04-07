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    Los astronautas de Artemis II emprenden su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y marcar varios hitos

    Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra, tras ver la superficie completa y circular de este satélite natural

    Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra desde la izquierda a los astronautas; Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra desde la izquierda a los astronautas; Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    FOTO

    EFE/NASA
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

    “Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”, comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión. “Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

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    Embed - Artemis II rompe récord de distancia para la humanidad y orbita la Luna • FRANCE 24 Español

    Récord de distancia de la Tierra

    El lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970, alcanzando 406.771 kilómetros de distancia. “Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”, declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston.

    Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora. Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”.

    En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos. Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

    Victor Glover describió el “terminator”, la frontera de la Luna entre la noche y el día. “Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo”, dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

    “Cráteres Integrity y Carroll”

    Al carácter histórico de la misión dirigida por Wiseman, la tripulación de Artemis II incluye varios hitos. Glover ha sido la primera persona negra en volar alrededor de la Luna, Koch la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense.

    La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres. Uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”. El segundo fue “Carroll”, en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción… “Y nos gustaría llamarlo Carroll”, añadió.

    Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Gibbons.

    La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

    FUENTE:RFI

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