La ONU alerta por el rápido agravamiento de la crisis en Venezuela tras los terremotos

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas por el doble terremoto se deterioró rápidamente. El organismo informó que la escasez de alimentos, la interrupción de los servicios básicos y el aumento de los riesgos para la población desplazada agravan un escenario que ya era crítico.

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Las primeras evaluaciones realizadas en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo muestran un aumento de la vulnerabilidad de miles de familias. Según los datos oficiales, cerca de 16.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas.

La mitad de los damnificados se refugia en casas de familiares o vecinos. Otro 39% permanece en calles y espacios públicos, mientras que el resto ocupa iglesias, escuelas o refugios improvisados que no reúnen condiciones adecuadas de higiene, privacidad y protección.

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Acnur también alertó que el 17% de las personas relevadas informó la presencia de menores separados de sus familias o sin acompañantes. Ante esa situación, Naciones Unidas puso en marcha un operativo para identificarlos y facilitar la reunificación familiar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el sistema sanitario venezolano atraviesa una fuerte presión. Al menos tres centros de salud sufrieron daños graves y otros seis funcionan de manera parcial, lo que redujo la capacidad de atención.

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Los hospitales que siguen operativos trabajan por encima de sus posibilidades. La saturación de pacientes provocó demoras en cirugías y dificultades para responder a las urgencias.

La OMS también señaló que existe una brecha importante en la atención obstétrica en La Guaira por la desaparición de personal especializado. Además, alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades como dengue y fiebre amarilla entre la población desplazada.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron 1.719 personas muertas, más de 5.000 heridas y cerca de 16.000 damnificadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

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Reclamos por la ayuda y dudas sobre las viviendas

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, aumentan las quejas de vecinos por la lentitud de la asistencia oficial. En El Junquito, residentes aseguraron que recibieron poca presencia de funcionarios y que la ayuda llegó principalmente gracias a agricultores y habitantes de la zona.

“Estamos esperando respuestas, que se retiren los escombros y que se realicen inspecciones”, reclamó Keily Ibarra, una vecina que encabeza los pedidos de asistencia ante las autoridades.

En paralelo, ingenieros y arquitectos pidieron revisar los edificios del plan Gran Misión Vivienda que resultaron destruidos o dañados por los terremotos. Aunque todavía no hay conclusiones sobre las causas de los derrumbes, especialistas reclamaron auditorías para determinar si existieron fallas estructurales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que solo en La Guaira quedaron unas 1,2 millones de toneladas de escombros. Con imágenes satelitales e inteligencia artificial identificó a Catia La Mar, Caraballeda y Urimare como las zonas que requieren una intervención urgente para retirar restos, recuperar caminos y restablecer los servicios esenciales.

FUENTE:FRANCE24