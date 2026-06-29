Ante el avance de la inteligencia artificial, Agesic revisa la ciberseguridad del Estado

El organismo confirmó que trabaja en los riesgos de esta tecnología y evalúa adaptar el Marco de Ciberseguridad de Uruguay

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (Agesic) incorporó la inteligencia artificial (IA) como una línea de trabajo en materia de ciberseguridad que analiza adaptar el Marco de Ciberseguridad de Uruguay para contemplar los riesgos asociados a estas herramientas.

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La información surge de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por Búsqueda, en el que el organismo indicó que, “en el marco del proyecto de identificación y análisis de riesgos en infraestructuras de información crítica, se incluyen los riesgos de ciberseguridad asociados al uso de inteligencia artificial”.

El pedido fue presentado a raíz de los avances de modelos de IA capaces de detectar fallas de seguridad en sistemas informáticos. En particular, tomó como antecedente la decisión de la compañía tecnológica estadounidense Anthropic de restringir el acceso a su nuevo modelo de IA llamado Claude Mythos Preview tras comprobar que podía identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas críticos. El pedido de informes preguntó si la Agesic estaba evaluando ese tipo de riesgos en los sistemas del Estado.

En su respuesta, el organismo confirmó que el análisis está en marcha, aunque aclaró que todavía no hubo cambios en las recomendaciones dirigidas a los organismos públicos. “El trabajo de identificación y análisis está en proceso, por lo que aún no se han revisado o actualizado lineamientos o recomendaciones específicas”, respondió.

Sin embargo, Agesic adelantó que “se está analizando la incorporación de un perfil específico de IA al Marco de Ciberseguridad de Uruguay, alineado a las recomendaciones con el estándar internacional NIST AI RMF”, una guía desarrollada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos para reducir los riesgos del uso de IA.