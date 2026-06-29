  • Cotizaciones
    lunes 29 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ante el avance de la inteligencia artificial, Agesic revisa la ciberseguridad del Estado

    El organismo confirmó que trabaja en los riesgos de esta tecnología y evalúa adaptar el Marco de Ciberseguridad de Uruguay

    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de Uruguay.

    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de Uruguay.

    FOTO

    gub
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información (Agesic) incorporó la inteligencia artificial (IA) como una línea de trabajo en materia de ciberseguridad que analiza adaptar el Marco de Ciberseguridad de Uruguay para contemplar los riesgos asociados a estas herramientas.

    La información surge de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por Búsqueda, en el que el organismo indicó que, “en el marco del proyecto de identificación y análisis de riesgos en infraestructuras de información crítica, se incluyen los riesgos de ciberseguridad asociados al uso de inteligencia artificial”.

    El pedido fue presentado a raíz de los avances de modelos de IA capaces de detectar fallas de seguridad en sistemas informáticos. En particular, tomó como antecedente la decisión de la compañía tecnológica estadounidense Anthropic de restringir el acceso a su nuevo modelo de IA llamado Claude Mythos Preview tras comprobar que podía identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas críticos. El pedido de informes preguntó si la Agesic estaba evaluando ese tipo de riesgos en los sistemas del Estado.

    Leé además

    Casco colgado en una oficina pública.
    Seguridad informática

    Solo 10 de 244 organismos públicos cumplen con el decreto de ciberseguridad impulsado tras hackeos al Estado

    Por José Frugoni
    Representantes de Agesic durante su intervención en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología
    Tecnología

    Agesic traza una “hoja de ruta” para integrar la inteligencia artificial en el Estado

    Por José Frugoni

    En su respuesta, el organismo confirmó que el análisis está en marcha, aunque aclaró que todavía no hubo cambios en las recomendaciones dirigidas a los organismos públicos. “El trabajo de identificación y análisis está en proceso, por lo que aún no se han revisado o actualizado lineamientos o recomendaciones específicas”, respondió.

    Sin embargo, Agesic adelantó que “se está analizando la incorporación de un perfil específico de IA al Marco de Ciberseguridad de Uruguay, alineado a las recomendaciones con el estándar internacional NIST AI RMF”, una guía desarrollada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos para reducir los riesgos del uso de IA.

    El Marco de Ciberseguridad de Uruguay es la guía que usan los organismos públicos para prevenir y responder ataques informáticos.

    La respuesta también indica que la IA dejó de ser un asunto de estudio para convertirse en una línea de trabajo del organismo. Según la Agesic, el tema “se ha incorporado como línea de trabajo orientada a la exploración y desarrollo de capacidades técnicas en ciberseguridad aplicada a IA”, lo que incluye “el análisis de herramientas, el fortalecimiento de capacidades de detección y respuesta, y la participación de áreas especializadas para abordar riesgos emergentes”.

    Selección semanal
    Sindicalismo

    El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

    Por Martín Mocoroa
    Panamá

    Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

    Por Victoria Fernández
    Panamá

    La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

    Por Victoria Fernández
    Infancia

    Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Collette Spinetti durante la Comisión de Presupuesto de Diputados, en 2025. 

    Presidencia realizará cambios en su Secretaría de Derechos Humanos

    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de Uruguay.

    Ante el avance de la inteligencia artificial, Agesic revisa la ciberseguridad del Estado

    Por Redacción Búsqueda
    Escoltado por agentes de la DEA, Sebastián Marset camina en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra rumbo a un avión que lo trasladó a Perú.

    Caso Marset: fiscales de Estados Unidos acusan al uruguayo de narcoterrorismo

    Por Guillermo Draper
    Valeria Larnaudie, rectora de la Universidad Tecnológica.

    Renunció la rectora de la Universidad Tecnológica por motivos profesionales y de salud

    Por Redacción Búsqueda