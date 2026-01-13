Los Clinton se niegan a testificar en la investigación de Epstein mientras los republicanos amenazan con cargos de desacato

El ex presidente estadounidense Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton dijeron que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para que testifiquen en una investigación sobre el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein .

Los Clinton han criticado los intentos de un comité controlado por los republicanos, calificándolos de “legalmente inválidos”, mientras los legisladores republicanos preparan procedimientos por desacato al Congreso contra ellos.

En una carta publicada en las redes sociales el martes, los Clinton le dijeron al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el congresista republicano James Comer, que están al borde de un proceso “literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento”.

Los Clinton dijeron que habían tratado de proporcionar la “poca información” que tenían para ayudar con la investigación y acusaron a Comer de desviar la atención de los fracasos de la administración Trump.

“Lo hemos hecho porque los crímenes del Sr. Epstein fueron atroces. Si el Gobierno no hizo todo lo posible por investigar y procesar estos crímenes, por la razón que sea, ese debería ser el enfoque de su trabajo... No hay evidencia de que lo estén haciendo”, escribieron.

Comer afirma que iniciará el proceso de desacato al Congreso la próxima semana. Esto podría iniciar un proceso complejo y políticamente confuso que el Congreso rara vez ha abordado. “Nadie acusa a los Clinton de ninguna irregularidad. Solo tenemos preguntas”, declaró Comer a la prensa después de que Clinton no se presentara a una declaración programada en las oficinas de la Cámara el martes.

Clinton nunca ha sido acusada de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero mantuvo una amistad bien documentada con Epstein, un rico financista, durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Los republicanos se han centrado en esa relación mientras intentan controlar las demandas de un informe completo de las malas acciones de Epstein.

“Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos”, dijo Comer.

Embed - EE. UU.: Departamento de Justicia no publica la totalidad de los archivos Epstein • FRANCE 24

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio, aparentemente por suicidio.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

Comer también indicó que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump, su compañero republicano, a testificar, y afirmó que no podía obligar a un presidente en funciones a testificar.

Bajo presión de la base política de Trump, la administración ha ordenado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que publique archivos vinculados a las investigaciones criminales de Epstein, quien alguna vez fue amigo de Trump y los Clinton, en cumplimiento de una ley de transparencia aprobada por el Congreso.

FRANCE 24 con AP y Reuters