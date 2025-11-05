Los demócratas arrasan en contiendas clave en una primera prueba de la política de la era Trump

Los demócratas arrasaron en tres contiendas el martes en las primeras elecciones importantes desde que Donald Trump recuperó la presidencia, lo que le dio al partido, que se encontraba en una situación delicada, un impulso de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo año.

En la ciudad de Nueva York , Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años, ganó la alcaldía, culminando un ascenso meteórico e inesperado desde un legislador estatal desconocido hasta convertirse en una de las figuras demócratas más visibles del país .

En Virginia y Nueva Jersey, las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las elecciones a gobernadora con amplias ventajas, respectivamente.

Las elecciones del martes sirvieron para medir cómo reaccionan los estadounidenses a los turbulentos nueve meses de Trump en la presidencia. También pusieron a prueba las distintas estrategias de campaña demócratas de cara a 2026, con el partido fuera del poder en Washington y aun intentando encontrar una salida al ostracismo político.

Dicho esto, las elecciones de mitad de mandato son dentro de un año, una eternidad en la era Trump. Y las contiendas del martes se desarrollaron en regiones con tendencia demócrata que no apoyaron a Trump en las elecciones presidenciales del año pasado.

Los tres candidatos demócratas hicieron hincapié en temas económicos, especialmente en la asequibilidad. Sin embargo, Spanberger y Sherrill pertenecen al ala moderada del partido, mientras que Mamdani utilizó una campaña insurgente, viral y basada en vídeos, para presentarse como un progresista sin complejos y una voz de la nueva generación.

Mamdani, quien se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos (EE.UU.), superó al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, de 67 años, quien se postuló como independiente tras perder la nominación ante Mamdani a principios de este año. Cuomo, quien renunció a la gobernación hace cuatro años tras acusaciones de acoso sexual que él ha negado, describió a Mamdani como un izquierdista radical cuyas propuestas eran inviables y peligrosas.

Como muestra del gran entusiasmo que la campaña de Mamdani había generado entre muchos votantes, se emitieron más de 2 millones de votos, incluidos los votos anticipados, en toda la ciudad, según la Junta Electoral; la mayor cantidad en una elección a la alcaldía desde al menos 1969.

Mamdani ha propuesto gravar a las corporaciones y a los ricos para financiar políticas ambiciosas de izquierda, como la congelación de alquileres, guarderías gratuitas y autobuses urbanos gratuitos. Ejecutivos de Wall Street han manifestado su preocupación por la posibilidad de que un socialista democrático dirija la capital financiera del mundo.

Los republicanos ya han dado señales de que pretenden presentar a Mamdani como la figura principal del Partido Demócrata. Trump, erróneamente, ha tildado a Mamdani de “comunista” y ha prometido recortar la financiación de la ciudad en represalia por su ascenso al poder.

En una publicación en redes sociales el martes por la noche, Trump atribuyó las derrotas al hecho de que su nombre no figuraba en la boleta electoral y al cierre parcial del gobierno federal.

La sombra de Trump se cierne sobre las elecciones

Spanberger, quien derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, sucederá al gobernador republicano Glenn Youngkin en Virginia. Sherrill, de Nueva Jersey, venció al republicano Jack Ciattarelli y sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy.

Tanto Sherrill como Spanberger habían intentado vincular a sus oponentes con Trump en un esfuerzo por canalizar la frustración entre los votantes demócratas e independientes por su caótica gestión.

“Enviamos un mensaje al mundo: en 2025, Virginia eligió el pragmatismo en lugar del partidismo”, dijo Spanberger en su discurso de victoria. “Elegimos nuestra Mancomunidad en lugar del caos”.

Durante el cierre del gobierno, Trump proporcionó a ambos candidatos información valiosa de última hora.

Su administración amenazó con despedir a empleados federales, una medida con un impacto desproporcionado en Virginia, estado vecino de Washington D. C. y hogar de muchos funcionarios públicos. Congeló miles de millones de dólares en fondos para un nuevo túnel ferroviario sobre el río Hudson, un proyecto crucial para la numerosa población de viajeros de Nueva Jersey.

En entrevistas realizadas el martes en centros de votación de Virginia, algunos votantes dijeron que las políticas más polémicas de Trump estaban en sus mentes, incluidos sus esfuerzos por deportar a los inmigrantes que entraron ilegalmente a los EE. UU. y por imponer costosos aranceles a las importaciones de productos extranjeros, cuya legalidad está siendo evaluada esta semana por la Corte Suprema de los EE.UU.

Juan Benítez, quien se define como independiente, votaba por primera vez. Este gerente de restaurante de 25 años apoyó a todos los candidatos demócratas de Virginia debido a su oposición a las políticas migratorias de Trump y al cierre del gobierno federal, del cual culpó a Trump.

Trump sigue siendo impopular

Por otra parte, el martes, los votantes de California decidieron si otorgar a los legisladores demócratas el poder de rediseñar el mapa congresional del estado, ampliando una batalla nacional sobre la redistribución de distritos que podría determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de EE.UU. después de las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Haciéndose eco de sus falsas afirmaciones sobre las elecciones de 2020, Trump calificó la votación de California como un fraude en las redes sociales, sugiriendo que la votación fue manipulada sin aportar pruebas.

Para los republicanos, las elecciones del martes sirvieron como prueba para saber si los votantes que impulsaron la victoria de Trump en 2024 seguirán acudiendo a las urnas cuando él no esté en la papeleta.

Pero Ciattarelli y Earle-Sears, ambos candidatos en estados con tendencia demócrata, se enfrentaron a un dilema: criticar a Trump les suponía el riesgo de perder a sus seguidores, pero mostrarse demasiado cercanos a él podría haber alienado a los votantes moderados e independientes que desaprueban sus políticas.

Trump sigue siendo impopular: el 57% de los estadounidenses desaprueba su gestión, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Sin embargo, los demócratas no están ganando terreno como consecuencia, ya que las opiniones están divididas equitativamente entre demócratas y republicanos en las elecciones de 2026.

(FRANCE 24 con Reuters)

FUENTE:FRANCE24