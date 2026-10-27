Estados Unidos dará visas a Flávio Bolsonaro y su familia tras su salida de Brasil

Estados Unidos (EE.UU.) concederá visas al senador brasileño Flávio Bolsonaro , derrotado en las elecciones presidenciales del pasado domingo 25 , y a su familia, según informó este martes una fuente diplomática citada por AFP y EFE.

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Una alta fuente del Departamento de Estado afirmó que Washington les permitirá ingresar al país, aunque no confirmó si el político ya había viajado .

La decisión se conoció después de que medios brasileños informaran sobre la presunta salida del senador de Brasil junto a su esposa, Fernanda, y sus dos hijas menores de edad.

Brasil Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y viaja a EE.UU. pese a la prohibición judicial tras perder las elecciones

CNN Brasil aseguró que la familia ya se encuentra en EE.UU., citando fuentes del gobierno estadounidense. El portal brasileño UOL también publicó esa versión, que atribuyó a un aliado del dirigente.

La disputa por sus pasaportes

La salida de Flávio se produjo en medio de un conflicto con la Justicia brasileña. Según la información difundida, el senador recibió el lunes una orden para entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades.

Dos fuentes citadas en los reportes señalaron que el plazo venció y que sus pasaportes fueron cancelados. Un funcionario de la Policía Federal brasileña afirmó, además, que el senador no salió del país por un puesto fronterizo oficial.

El dirigente también cuestionó una decisión de un juez del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, que modificó el horario de la segunda vuelta electoral del domingo. La medida extendió la votación dos horas debido a presuntas irregularidades relacionadas con el transporte de votantes.

Veja a cronologia da fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA; assista #HoraH https://t.co/3QVZqdaSVh — CNN Brasil (@CNNBrasil) October 27, 2026

La derrota electoral y el antecedente de Jair Bolsonaro

Flávio llegó a la segunda vuelta como uno de los principales candidatos, pero fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo la reelección para un cuarto mandato, según el texto original. El Partido de Bolsonaro reconoció el lunes el resultado, después de que el candidato se negara inicialmente a aceptar la derrota.

El caso recuerda lo ocurrido con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien viajó a EE.UU. después de perder las elecciones de 2022 frente a Lula, también. Posteriormente regresó a Brasil y fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La posibilidad de que Flávio permanezca en EE.UU. también tiene un antecedente familiar. Su hermano menor, Eduardo, reside en ese país y había expresado públicamente su apoyo a que Flávio abandonara Brasil en caso de perder las elecciones.

En una entrevista con el presentador de pódcast Steven Crowder, Eduardo afirmó que estaba a favor de que su hermano se fuera del país si no ganaba los comicios.

¿Cuáles son las investigaciones penales que Bolsonaro enfrentará sin fuero especial?

Flávio Bolsonaro afronta dos investigaciones penales por presuntas irregularidades financieras. La primera examina posibles vínculos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, y una presunta transferencia de 24 millones de dólares para financiar una película sobre su padre. Los investigadores analizan posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

La segunda investigación indaga sus vínculos con el abogado Willer Tomaz y posibles operaciones de lavado de dinero. La Policía Federal analiza comunicaciones, movimientos financieros y una cuenta de Alcazar Holding a la que el senador habría tenido acceso. Bolsonaro niega las acusaciones y rechaza haber participado en operaciones irregulares. Tomaz también defiende la legalidad de sus negocios.

Según la información citada, la Justicia ordenó a Flávio entregar sus pasaportes, le prohibió salir de Brasil y le impidió mantener contacto con Tomaz. En febrero, al terminar su mandato como senador, perderá el fuero especial vinculado a su cargo parlamentario, lo que modificará las condiciones procesales bajo las que se tramitan las investigaciones.

FUENTE:FRANCE24