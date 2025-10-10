María Corina Machado gana el Nobel de la Paz por su “compromiso democrático” en Venezuela; Trump se queda sin el galardón

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el Comité Noruego del Nobel en Oslo.

“María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje cívico en América Latina en los últimos tiempos”, afirmó el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, al justificar la elección. Destacó además que la dirigente “ha sido una figura clave en la unidad de una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, y que hoy comparte un objetivo común: elecciones libres y un gobierno representativo”.

Según Frydnes, el comité quiso reconocer a una mujer que “ha mantenido su compromiso democrático en un país que pasó de ser relativamente próspero y democrático a un Estado autoritario, sumido en una crisis humanitaria y económica”.

Machado, de 57 años, alcanzó notoriedad internacional durante las primarias opositoras de octubre de 2023, en las que obtuvo más del 90% de los votos, con la participación de tres millones de personas. Su victoria consolidó su liderazgo y la transformó en un símbolo de esperanza para amplios sectores de la sociedad venezolana.

En el último año, recordó el comité, “se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad”, bajo amenazas y persecución política. “A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en su país, una decisión que inspiró a millones de personas”, indicó Frydnes.

Apodada por sus seguidores como “la libertadora”, en alusión a Simón Bolívar, Machado ya había sido reconocida con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que lleva el nombre del histórico disidente y expresidente checo.

Trump, otra vez sin Nobel

El anuncio volvió a dejar sin premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde su primer mandato persigue el Nobel y, tras regresar a la Casa Blanca en enero, volvió a insistir públicamente en que “merece” el galardón por su papel en la resolución de diversos conflictos.

Aunque su nombre no figuraba entre los nominados, Trump reiteró en varias ocasiones que el comité debería reconocer sus esfuerzos internacionales. Sin embargo, los expertos ya anticipaban que el reconocimiento de este año no iría en esa dirección.

“El comité decidió centrarse en Venezuela y en los defensores de la libertad que resisten bajo regímenes autoritarios”, explicaron los organizadores, marcando distancia con las aspiraciones del mandatario estadounidense.

Entre los 338 candidatos al Nobel de la Paz 2025 —244 individuos y 94 organizaciones—, el comité optó por destacar el ejemplo de una figura latinoamericana que encarna, según Frydnes, “la esperanza de que la transición democrática aún es posible”.

El Premio Nobel de la Paz, dotado con 11 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), será entregado el 10 de diciembre en Oslo, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios.

FUENTE:FRANCE24