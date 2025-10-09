Laszlo Krasznahorkai, Nobel de Literatura por “reafirma el poder del arte” en medio del terror
El Premio Nobel de Literatura fue otorgado el jueves a Laszlo Krasznahorkai, considerado por muchos como el autor vivo más importante de Hungría, cuyas obras exploran temas de distopía posmoderna y melancolía
El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega del “Premio Nacional Austriaco de Literatura Europea” el 26 de julio de 2021 en Salzburgo, Austria.
La Academia Sueca lo honró “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Krasznahorkai, de 71 años, es “un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco”, afirmó el jurado en un comunicado.
“Pero tiene más cuerdas en su arco, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado”. Krasznahorkai fue uno de los nombres que se barajaron como posibles ganadores en la recta final hacia el premio.