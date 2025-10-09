Laszlo Krasznahorkai, Nobel de Literatura por “reafirma el poder del arte” en medio del terror

El Premio Nobel de Literatura fue otorgado el jueves a Laszlo Krasznahorkai, considerado por muchos como el autor vivo más importante de Hungría, cuyas obras exploran temas de distopía posmoderna y melancolía

El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega del “Premio Nacional Austriaco de Literatura Europea” el 26 de julio de 2021 en Salzburgo, Austria.

La Academia Sueca lo honró “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Krasznahorkai, de 71 años, es “un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco”, afirmó el jurado en un comunicado.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Pero tiene más cuerdas en su arco, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado”. Krasznahorkai fue uno de los nombres que se barajaron como posibles ganadores en la recta final hacia el premio.

El año pasado, el galardón recayó en la autora surcoreana Han Kang, la primera mujer asiática en ganar el Nobel.

La Academia ha sido criticada durante mucho tiempo por parte del progresismo, que denuncia la sobrerrepresentación de hombres blancos occidentales entre sus elegidos.

Mujeres, poco representadas Las mujeres están muy poco representadas entre sus galardonados: solo 18 de 122 desde que se otorgó por primera vez en 1901.