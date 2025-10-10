  • Cotizaciones
    viernes 10 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Ministerio del Interior plantea “repensar” la Dirección de Identificación Civil y alerta sobre falencias en ciberseguridad

    La subsecretaria Gabriela Valverde destacó la necesidad de modernizar la DNIC, mejorar la accesibilidad a la identidad digital y reducir las brechas de género en el acceso a ese sistema

    Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, en el evento de Ágora.

    Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, en el evento de Ágora.

    FOTO

    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    La subsecretaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Valverde, planteó la necesidad de “repensar” la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) en términos de “recursos, presupuesto, seguridad e interoperabilidad”, durante el encuentro “Identidad Digital en Uruguay: ciudadanos digitales conectados con el mundo”, organizado por Ágora, la organización civil sin fines de lucro, con la participación de referentes públicos y privados del área.

    La DNIC, que depende de Interior, es la oficina del Estado encargada de identificar a todas las personas en Uruguay. Es la que entrega la cédula de identidad y el pasaporte, y guarda los datos básicos de cada ciudadano o residente. En los últimos años, ha incorporado tecnología biométrica y herramientas digitales para agilizar los trámites y asegurar que cualquier persona, incluso quienes visitan el país, pueda obtener un documento que acredite su identidad.

    Leé además

    Mario Lubetkin
    Cancillería

    Después de una marcha atrás del gobierno por el tema pasaportes, el oficialismo cierra filas y la oposición cambia el foco de su ataque

    Por Guillermo Draper
    Representantes de Agesic durante su intervención en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología
    Tecnología

    Agesic traza una “hoja de ruta” para integrar la inteligencia artificial en el Estado

    Por José Frugoni

    Un sistema totalmente digital

    Consultada sobre los desafíos que enfrenta el MI en el proceso de digitalización de la identidad y la posibilidad de unificar documentos en una sola aplicación, Valverde señaló que eso “sería lo deseable”, pero remarcó que aún falta camino por recorrer. Explicó que se está trabajando junto a Agesic —la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento— y con el apoyo del sector privado, aunque alcanzar un sistema totalmente digital “llevará todavía un tiempo”.

    La jerarca destacó que la identidad digital no solo abarca los documentos físicos y electrónicos, sino también la integración con otros servicios estatales, lo que plantea múltiples desafíos para lograr una identidad digital total. Valverde enumeró tres desafíos centrales.

    Primero, “llegar a todos los ciudadanos” para “acortar ciertas brechas” de acceso, especialmente de género y en zonas rurales. “Hay indicadores que marcan que las mujeres, sobre todo en zonas rurales, tienen menos accesibilidad que los varones a determinadas herramientas”, señaló. Segundo, “generar confianza en los usuarios”, aspecto para que la ciudadanía adopte plenamente la identidad digital. Y tercero, “fortalecer la ciberseguridad, frente al crecimiento de estafas y delitos digitales” en la última década. “Cualquiera que tiene un celular puede ser víctima de una estafa o una extorsión digital. Por eso debemos sensibilizar a las personas y acompañar el proceso con políticas firmes contra el ciberdelito”, advirtió.

    Evento-Agora
    “Identidad Digital en Uruguay: ciudadanos digitales conectados con el mundo”, evento de Ágora.

    “Identidad Digital en Uruguay: ciudadanos digitales conectados con el mundo”, evento de Ágora.

    Ante la pregunta acerca de los desafíos técnicos que requiere este proceso, Valverde respondió con humor y cierta resignación: “Bueno, sí, pero es que lloro entonces. Y no quiero llorar acá. Entonces lo dejo para otra instancia”, aseguró.

    Aun así, subrayó que el objetivo es avanzar hacia una integración total de la identidad digital. “Tendríamos que ir llevando a que en mi celular yo pudiese tener todos mis documentos, así como tengo mis tarjetas de crédito o mi historia clínica, llevar también mi identidad y mi documento de viaje. Eso es un desafío que tiene que ver con repensar una Dirección Nacional de Identificación Civil en términos de recursos, presupuesto, seguridad e interoperabilidad. Además, ahí está la ciberseguridad, en la que todavía tenemos mucho camino por recorrer”.

    Durante la misma jornada, el gerente de Identificación Electrónica de Agesic, Juan Pablo García, adelantó que se trabaja en un modelo regional para estandarizar la identificación digital y en el desarrollo de la cédula digital, en colaboración con la DNIC. “Será un documento con las mismas garantías que el físico, pero utilizable desde el celular para identificarse de forma presencial o remota. La identificación digital es la forma más segura de identificarse y debemos incentivar su uso”, explicó García.

    Selección semanal
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Fuerzas Armadas

    El dueño de Cardama prevé reunirse con la ministra Sandra Lazo para hablar sobre las OPV

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Equidad de género

    Bancada del Frente Amplio dividida sobre la conveniencia de reimpulsar una ley de paridad de género

    Por Victoria Fernández
    Litigio internacional

    Condena a Argentina por YPF socava el “orden jurídico mundial”, argumenta Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Los militares tienen un radio de acción delimitado en las fronteras y menos potestades de actuación que la Policía. 

    Militares y policías insisten en crear un comando unificado para enfrentar el crimen organizado en la frontera

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, en el evento de Ágora.

    El Ministerio del Interior plantea “repensar” la Dirección de Identificación Civil y alerta sobre falencias en ciberseguridad

    Por José Frugoni
    Crecimiento microbiano en medio de cultivo sólido a partir de muestra tomada del aire en salón de escuela.

    Analizan calidad del aire en escuelas de la ANEP: ven nexo entre concentración de dióxido de carbono y bacterias

    Por Nicolás Delgado
    Mónica Ferrero.

    Al menos tres abogados de narcos concursaron para ser fiscales; hay preocupación en Fiscalía y el sistema político

    Por Macarena Saavedra