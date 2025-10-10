  • Cotizaciones
    viernes 10 de octubre de 2025

    La Casa Blanca critica al Nobel por “poner la política por encima de la paz” tras premiar a Machado

    El director de comunicación de la Casa Blanca estimó el viernes que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente Donald Trump

    Donald Trump camina por los jardines de la Casa Blanca

    Donald Trump camina por los jardines de la Casa Blanca

FOTO

EFE

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.

    Niños palestinos celebran en Jan Yunis el 9 de octubre de 2025 tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza.
    Paz en Medio Oriente

    Israel y Hamás sellan el acuerdo de paz impulsado por Trump, pendiente de aprobación del gobierno israelí

    Por France 24
    María Corina Machado gana el Nobel de la Paz
    Premio Nobel

    María Corina Machado gana el Nobel de la Paz por su “compromiso democrático” en Venezuela; Trump se queda sin el galardón

    Por  France 24  y RFI

    “Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”, añadió Cheung.

    Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

    Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

    “Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, explicó.

    Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “América primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

    FUENTE:RFI

