‘NAZA’ revela en Venecia testimonios de militares israelíes sobre las matanzas en Gaza y el uso de IA

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor — dos de los cuatro autores del oscarizado No Other Land (2024) — muestran los testimonios de 24 miembros del ejército o de los servicios de inteligencia de su país que aceptaron hablar ante la cámara, bajo anonimato.

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“Dejamos que los soldados y los oficiales hablaran sobre lo que hicieron”, dice Abraham en una entrevista a AFP. “El objetivo era muy sencillo: queríamos escuchar, con los máximos detalles posibles, cómo eran los sistemas para matar en Gaza , cómo funcionaban”, añade.

El documental recibió 25 minutos de ovación en su estreno en la Mostra, superando los 23 minutos del año pasado para La voz de Hind , sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza.

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Hombres y mujeres de las fuerzas israelíes explican en la pantalla cómo crearon y utilizaron sistemas con inteligencia artificial (IA) que, a partir de la red de telecomunicaciones de Gaza controlada por Israel, identificaban a personas que luego serían blanco de bombardeos.

“En la película mostramos cómo pueden usar un programa espía para abrir los teléfonos de las personas en el edificio y escuchar realmente lo que está sucediendo: los últimos momentos de los niños, las mujeres, los hombres que van a ser bombardeados”, explica Szor.

Como cuentan los mismos testimonios, por cada objetivo que quieren eliminar, múltiples víctimas colaterales, hasta cientos, van a morir en el mismo ataque.

Ejército israelí se encuentra desplegado en la frontera con la Franja de Gaza, cerca de Sderot. AFP

El título de la cinta, NAZA, hace referencia precisamente al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente fallecerán en el bombardeo. “Te sientes un poco como Dios”, dice uno de los testimonios. “Es como un videojuego porque todo se hace a distancia”, comenta otro.

Algunos hacen croquis para mostrar cómo se presenta el programa en el que los edificios de Gaza aparecen señalados según el número de posibles objetivos. “La vigilancia masiva está directamente relacionada con las matanzas masivas”, afirma Abraham.

La guerra emprendida por Israel en Gaza ha causado más de 73.500 muertos y 174.500 heridos en el lado palestino desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave, dirigido por Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP.

Años de investigación

Los testimonios en NAZA, a partir de entrevistas hechas en azoteas de Tel Aviv, durante la noche, son el fruto de años de trabajo de investigación para poder crear una relación de confianza.

Pero los mismos realizadores se sorprenden de que estas personas hablaran con tanta precisión de estas operaciones. “¿Cómo puede ser que tanta gente —eran 24 pero había más que no aparecen en la película— estuviera dispuesta a revelar detalles del sistema, a hablar de los crímenes horribles que habían cometido?”, se pregunta Szor.

Imagen de NAZA, documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor. La Biennale di Venezia

Con NAZA, el único documental en competición por el León de Oro, Abraham y Szor esperan que sirva para que Occidente abandone su apoyo diplomático y militar a Israel, e imponga sanciones.

“Quienes estamos dentro de Israel y Palestina tratando de luchar por un cambio, lo necesitamos”, dijo Abraham. “Están debilitando a las personas en el interior, que apoyan los derechos humanos y una solución política, al negarse a actuar”, advierte.

Con AFP

FUENTE:RFI