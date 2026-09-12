  • Cotizaciones
    sábado 12 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ‘NAZA’ revela en Venecia testimonios de militares israelíes sobre las matanzas en Gaza y el uso de IA

    Con sus propias palabras, miembros de las fuerzas israelíes describen en el documental NAZA, presentado en Venecia, cómo llevaban a cabo matanzas en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial

    Los directores israelíes Rachel Szor (izq.) y Yuval Abraham posan en la sesión fotográfica de Naza durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 10 de setiembre de 2026.

    Los directores israelíes Rachel Szor (izq.) y Yuval Abraham posan en la sesión fotográfica de Naza durante el 83.º Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 10 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Dejamos que los soldados y los oficiales hablaran sobre lo que hicieron”, dice Abraham en una entrevista a AFP. “El objetivo era muy sencillo: queríamos escuchar, con los máximos detalles posibles, cómo eran los sistemas para matar en Gaza, cómo funcionaban”, añade.

    El documental recibió 25 minutos de ovación en su estreno en la Mostra, superando los 23 minutos del año pasado para La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza.

    Leé además

    Los fotógrafos captaron la reacción de George Clooney al embarazo de la actriz libanesa Rym Mroueh.
    Mirador internacional

    Festival de Venecia en imágenes: Penélope Cruz y Javier Bardem, y la reacción de George Clooney a un embarazo

    “Como un videojuego”

    Hombres y mujeres de las fuerzas israelíes explican en la pantalla cómo crearon y utilizaron sistemas con inteligencia artificial (IA) que, a partir de la red de telecomunicaciones de Gaza controlada por Israel, identificaban a personas que luego serían blanco de bombardeos.

    “En la película mostramos cómo pueden usar un programa espía para abrir los teléfonos de las personas en el edificio y escuchar realmente lo que está sucediendo: los últimos momentos de los niños, las mujeres, los hombres que van a ser bombardeados”, explica Szor.

    Como cuentan los mismos testimonios, por cada objetivo que quieren eliminar, múltiples víctimas colaterales, hasta cientos, van a morir en el mismo ataque.

    Ejército israelí se encuentra desplegado en la frontera con la Franja de Gaza, cerca de Sderot.

    Ejército israelí se encuentra desplegado en la frontera con la Franja de Gaza, cerca de Sderot.

    El título de la cinta, NAZA, hace referencia precisamente al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente fallecerán en el bombardeo. “Te sientes un poco como Dios”, dice uno de los testimonios. “Es como un videojuego porque todo se hace a distancia”, comenta otro.

    Algunos hacen croquis para mostrar cómo se presenta el programa en el que los edificios de Gaza aparecen señalados según el número de posibles objetivos. “La vigilancia masiva está directamente relacionada con las matanzas masivas”, afirma Abraham.

    La guerra emprendida por Israel en Gaza ha causado más de 73.500 muertos y 174.500 heridos en el lado palestino desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave, dirigido por Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

    El conflicto se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP.

    Años de investigación

    Los testimonios en NAZA, a partir de entrevistas hechas en azoteas de Tel Aviv, durante la noche, son el fruto de años de trabajo de investigación para poder crear una relación de confianza.

    Pero los mismos realizadores se sorprenden de que estas personas hablaran con tanta precisión de estas operaciones. “¿Cómo puede ser que tanta gente —eran 24 pero había más que no aparecen en la película— estuviera dispuesta a revelar detalles del sistema, a hablar de los crímenes horribles que habían cometido?”, se pregunta Szor.

    Imagen de NAZA, documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor.

    Imagen de NAZA, documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor.

    Con NAZA, el único documental en competición por el León de Oro, Abraham y Szor esperan que sirva para que Occidente abandone su apoyo diplomático y militar a Israel, e imponga sanciones.

    “Quienes estamos dentro de Israel y Palestina tratando de luchar por un cambio, lo necesitamos”, dijo Abraham. “Están debilitando a las personas en el interior, que apoyan los derechos humanos y una solución política, al negarse a actuar”, advierte.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones bilaterales

    Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El gobierno prevé nuevas fuentes de energía para los centros de datos y descarta por ahora la opción nuclear

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa