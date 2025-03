Se estrenó en Uruguay el documental ganador del premio Oscar ‘No Other Land’, que retrata la ocupación israelí en Cisjordania

Esas palabras resuenan con una familiaridad inquietante al ver No Other Land , el último documental ganador del Oscar y reciente estreno de Cinemateca. La película retrata la vida bajo la ocupación israelí en Cisjordania. Expone la violencia ejercida por el Ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y los colonos sobre las comunidades palestinas que luchan contra la pérdida de sus tierras a raíz de los desplazamientos forzados.

Sobre el escenario del Teatro Dolby, Basel Adra, protagonista de No Other Land y uno de sus cuatro directores, habló sobre la crudeza de su presente como palestino y la angustia por lo que podría deparar el mañana: “Muchas gracias a la Academia por el premio. Es un gran honor para nosotros cuatro y para todos los que nos apoyaron en la realización de este documental. Hace unos dos meses, me convertí en padre. Y espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que yo estoy viviendo ahora, siempre con miedo, siempre temiendo los actos de violencia de los colonos, las demoliciones de viviendas y los desplazamientos forzados que mi comunidad, Masafer Yatta, enfrenta todos los días bajo la ocupación israelí. No Other Land refleja la dura realidad que hemos padecido durante décadas y a la que aún nos resistimos mientras pedimos al mundo que adopte medidas serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino”.