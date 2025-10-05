  • Cotizaciones
    “Nos trataron como animales”: denuncian violencia los activistas deportados de la flotilla a Gaza

    Activistas internacionales deportados tras la interceptación de la flotilla Global Sumud denunciaron haber sido golpeados y humillados por las fuerzas israelíes. La misión buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, pero fue detenida en el marco del bloqueo naval impuesto por Israel.

    Activistas de la Flotilla Global Sumud son recibidos tras su llegada al aeropuerto de Fiumicino en un vuelo de Turkish Airlines a Roma, Italia, el 4 de octubre de 2025.

    Activistas de la Flotilla Global Sumud son recibidos tras su llegada al aeropuerto de Fiumicino en un vuelo de Turkish Airlines a Roma, Italia, el 4 de octubre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Activistas internacionales deportados por Israel tras la interceptación de la flotilla Global Sumud denunciaron este sábado haber sido víctimas de violencia, malos tratos y humillaciones durante su detención. “Nos trataron como animales”, afirmó el político italiano Paolo Romano, uno de los liberados, al llegar al aeropuerto de Estambul.

    Israel confirmó este sábado la deportación de 137 activistas —entre ellos ciudadanos de 13 países, incluidos Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Colombia y México— y calificó a los participantes como “provocadores”.

    Embed - Flotilla Global Sumud: comienza la deportación de los tripulantes en Israel

    Los primeros deportados llegaron a Turquía, donde fueron recibidos por familiares y simpatizantes que ondeaban banderas turcas y palestinas y gritaban consignas contra Israel. El gobierno turco calificó la interceptación de la flotilla como un “acto de terrorismo” y anunció la apertura de una investigación. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, elogió a los activistas por “dar voz a la conciencia humana”.

    Entre los participantes de la misión se encontraban políticos, médicos y activistas, incluida la reconocida ambientalista sueca Greta Thunberg.

    Romano, consejero regional de Lombardía, relató que los barcos fueron abordados por fuerzas militares israelíes, cuyos soldados les ordenaron arrodillarse bajo amenaza de armas. “Si te movías, te golpeaban”, denunció. Otro de los participantes, la activista malaya Iylia Balais, de 28 años, describió la operación como “la peor experiencia” de su vida. “Nos esposaron, algunos fueron obligados a acostarse boca abajo, nos negaron agua y medicamentos”, afirmó.

    Embed - Protestas en todo el mundo por interceptación israelí de Flotilla Global Sumud

    La operación naval israelí ocurre en el marco de la guerra que mantiene con Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista atacó territorio israelí, dejando miles de muertos. Desde entonces, el conflicto ha devastado Gaza, donde según la ONU millones de personas enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes.

    La Flotilla Global Sumud (que significa “resiliencia” en árabe) pretendía romper el bloqueo israelí y entregar alimentos, medicinas y material médico. Sin embargo, como en anteriores intentos similares, las embarcaciones fueron interceptadas y los tripulantes detenidos.

    Israel mantiene su postura de que cualquier intento de llegar por mar a Gaza constituye una “provocación política”, mientras los activistas y gobiernos implicados acusan a Tel Aviv de violar el derecho internacional y de criminalizar la ayuda humanitaria.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

