Trump pide a Israel detener “de inmediato el bombardeo” en Gaza tras aceptación parcial de Hamás a su plan de paz

Trump difundió en redes sociales el texto de la respuesta de Hamás , en la que agradece los esfuerzos internacionales, incluidos los del propio presidente estadounidense, y anuncia su disposición a negociar los detalles del intercambio de prisioneros y la administración de Gaza. El movimiento reafirmó que entregaría la gestión del enclave a un cuerpo palestino independiente basado en consenso nacional, pero subrayó que otros temas sobre el futuro del territorio y los derechos palestinos requieren un marco nacional palestino más amplio y conforme al derecho internacional.

Trump da de plazo a Hamás hasta el domingo para responder a su plan de paz para Gaza

A través de su red social Truth Social, Trump señaló que la interrupción de los ataques permitirá iniciar el intercambio de rehenes “rápidamente y con seguridad”, aunque reconoció que las condiciones actuales siguen siendo peligrosas. “No se trata solo de Gaza, esto es sobre la paz largamente buscada en Oriente Próximo”, afirmó.

El mandatario ofrecerá un mensaje institucional desde el Despacho Oval luego de la respuesta de Hamás.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X una fotografía del mandatario grabando su mensaje frente a las cámaras. “Entre bastidores en el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación por parte de Hamás de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!”, escribió.

Embed Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan.



Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025

Por su parte, un alto cargo de Hamás, Mousa Abu Marzouk, declaró a Al Jazeera que la milicia no se desarmará hasta que finalice la ocupación israelí y que participará en negociaciones sobre todos los asuntos relacionados con sus armas y el futuro de Gaza.

Catar y Egipto celebran la respuesta de Hamás a Washington

El ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto espera un “desarrollo positivo” del conflicto entre Hamás y Gaza, después de que el grupo islamista aceptará la propuesta de alto el fuego planteada por Trump. El Cairo se ofreció a colaborar con los Estados árabes y EE.UU. para silenciar los cañones en Gaza de forma permanente.

Paralelamente, Catar también manifestó su satisfacción por la reacción de Hamás y se ha propuesto como mediador, un rol que desempeñó hasta el bombardeo de Israel en su territorio, bajo el argumento de atacar a líderes de Hamás.

“Hemos comenzado a trabajar con nuestros socios de mediación en Egipto, en coordinación con EE.UU., para completar las discusiones sobre el plan [de alto al fuego]”, señaló el portavoz de Exteriores qatarí.

