    viernes 03 de octubre de 2025

    Trump pide a Israel detener “de inmediato el bombardeo” en Gaza tras aceptación parcial de Hamás a su plan de paz

    El presidente estadounidense pidió a Israel detener los bombardeos en Gaza tras la aceptación parcial de Hamás a su plan de paz, que incluye la liberación de todos los rehenes, aunque otros puntos sobre el futuro del territorio aún requieren negociación

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Trump difundió en redes sociales el texto de la respuesta de Hamás, en la que agradece los esfuerzos internacionales, incluidos los del propio presidente estadounidense, y anuncia su disposición a negociar los detalles del intercambio de prisioneros y la administración de Gaza. El movimiento reafirmó que entregaría la gestión del enclave a un cuerpo palestino independiente basado en consenso nacional, pero subrayó que otros temas sobre el futuro del territorio y los derechos palestinos requieren un marco nacional palestino más amplio y conforme al derecho internacional.

    A través de su red social Truth Social, Trump señaló que la interrupción de los ataques permitirá iniciar el intercambio de rehenes “rápidamente y con seguridad”, aunque reconoció que las condiciones actuales siguen siendo peligrosas. “No se trata solo de Gaza, esto es sobre la paz largamente buscada en Oriente Próximo”, afirmó.

    El mandatario ofrecerá un mensaje institucional desde el Despacho Oval luego de la respuesta de Hamás.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X una fotografía del mandatario grabando su mensaje frente a las cámaras. “Entre bastidores en el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación por parte de Hamás de su Plan de Paz. ¡Manténganse al tanto!”, escribió.

    Por su parte, un alto cargo de Hamás, Mousa Abu Marzouk, declaró a Al Jazeera que la milicia no se desarmará hasta que finalice la ocupación israelí y que participará en negociaciones sobre todos los asuntos relacionados con sus armas y el futuro de Gaza.

    Catar y Egipto celebran la respuesta de Hamás a Washington

    El ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto espera un “desarrollo positivo” del conflicto entre Hamás y Gaza, después de que el grupo islamista aceptará la propuesta de alto el fuego planteada por Trump. El Cairo se ofreció a colaborar con los Estados árabes y EE.UU. para silenciar los cañones en Gaza de forma permanente.

    Paralelamente, Catar también manifestó su satisfacción por la reacción de Hamás y se ha propuesto como mediador, un rol que desempeñó hasta el bombardeo de Israel en su territorio, bajo el argumento de atacar a líderes de Hamás.

    “Hemos comenzado a trabajar con nuestros socios de mediación en Egipto, en coordinación con EE.UU., para completar las discusiones sobre el plan [de alto al fuego]”, señaló el portavoz de Exteriores qatarí.

    FUENTE:FRANCE24

