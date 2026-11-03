Nueve de cada diez delitos contra periodistas quedan impunes: informe de la UNESCO

Según la Unesco , organismo cultural de las Naciones Unidas , más de 1.600 periodistas han sido asesinados en todo el mundo en los últimos veinte años, lo que supone un aumento del 20 por ciento en los últimos tres años.

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En su último informe, “Las amenazas evolucionan. La impunidad perdura”, publicado el lunes 2, la Unesco advierte que el 86% de los delitos contra la prensa siguen sin ser castigados.

Nueve de cada diez víctimas son periodistas locales. “A menudo es en países que no están actualmente en conflicto —donde los asesinatos de periodistas están más vinculados a círculos criminales, grupos mafiosos y crimen organizado— donde hemos visto mayores esfuerzos por parte de las autoridades para eliminar esta impunidad”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, a RFI .

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Aunque el número de delitos impunes ha disminuido con los años, sigue siendo muy elevado. “Estas cifras también han aumentado debido al incremento de los conflictos armados. Y es evidente que en las zonas de combate, cuando un periodista es asesinado, a los responsables de estas muertes les resulta mucho más fácil eludir a las autoridades y escapar de cualquier responsabilidad”, explica Dujarric.

La Unesco afirma que Oriente Medio sigue siendo, con diferencia, la región más peligrosa del mundo para la prensa: en los últimos dos años, 97 periodistas han sido asesinados allí, muchos de ellos en relación con la guerra de Gaza .

Ucrania , Somalia y Sudán también han estado entre las zonas más mortíferas de los últimos tres años.

Este año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró el asesinato de dos periodistas en el continente africano: uno en Uganda y el otro en Somalia.

En Uganda , Joe Nam, antiguo colaborador del diario estatal New Vision y autor de un libro sobre el presidente Yoweri Museveni, fue asesinado el 19 de abril.

El periodista fue asesinado a tiros por un hombre enmascarado en plena noche cerca de su casa en Kampala. El asesino, aún sin identificar, huyó con el teléfono móvil del periodista, dejando sus ordenadores en su bolso.

En Somalia , Bashir Mohamed Abdullahi, periodista de la Red de Medios Alraadi , falleció el 7 de setiembre. Tenía 23 años y cuatro días antes había resultado gravemente herido por disparos en Baidoa, en el suroeste del país, cuando se dirigía a su redacción.

Somalia sigue siendo uno de los países africanos más peligrosos para los profesionales de los medios de comunicación. Hasta la fecha, ninguno de estos dos asesinatos ha derivado en arresto, procesamiento o condena.

Presión de las redes sociales

En Burkina Faso, RSF puso de manifiesto una preocupante tendencia a la represión que va más allá de las detenciones y la censura administrativa. Esta represión se manifiesta en las redes sociales, mediante oleadas de ataques coordinados diseñados para desacreditar a los periodistas y exponerlos al odio público.

RSF señaló las acciones de BIR-C, un organismo vinculado a la junta militar gobernante, una “milicia digital” detrás de la propaganda, la desinformación y el acoso en línea contra periodistas y críticos del régimen.

“En el Sahel , los periodistas están siendo enviados al frente, supuestamente para combatir a los terroristas. Otros son acusados de ser terroristas. En 2026, Burkina Faso cayó al puesto 110, Mali al 121 y Níger al 120, tras haber descendido 37 puestos”, declaró Yao Noël, presidente de la Unión de Periodistas de Prensa Libre Africanos (UJPLA), a RFI.

Trece años después del asesinato de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon, la investigación judicial sigue en curso en Francia, con muchas preguntas sin respuesta.

En octubre, la asociación “Amigos de Ghislaine Dupont y Claude Verlon” publicó un artículo de opinión titulado: “Familias de víctimas de delitos: pedimos que se levante el secreto de Estado”.

Danièle Gonod, presidenta de la asociación, afirma que, a pesar de los llamamientos a una mayor transparencia, no se ha logrado ningún progreso concreto.

“La nueva jueza designada para la unidad antiterrorista de nuestro caso, Valéry Muller, solicitó en enero de 2026 la desclasificación de más documentos, concretamente una conversación entre los autores intelectuales y los secuestradores, así como un informe de las fuerzas especiales. En mayo, recibimos un único documento de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), que no contribuye en absoluto al avance del caso. Desde entonces, no hemos recibido ninguna respuesta”, declaró a RFI.

“Cuando uno guarda silencio, siempre se puede suponer que está ocultando algo. La verdad aporta claridad; permite que los seres queridos sientan que se hará justicia y proporciona una sensación de paz, algo que aún no hemos encontrado, 13 años después”, afirma.

La Unesco también señaló que llevar un chaleco o un casco con la inscripción “prensa” no ofrecía ninguna garantía de protección para los periodistas en zonas de guerra.

Los periodistas son asesinados no solo en primera línea, sino también en sus redacciones e incluso en sus propios hogares.

Las Naciones Unidas también advierten sobre una preocupante tendencia de ataques con drones contra periodistas.

FUENTE:RFI