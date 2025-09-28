  • Cotizaciones
    Once años después: familias de Ayotzinapa exigen justicia para los 43 estudiantes desaparecidos

    El 26 de septiembre, miles de personas se reunieron en Ciudad de México para conmemorar el 11.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

    Personas sostienen carteles en una protesta por el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, este viernes en Ciudad de México (México). 

    France 24
    Por France 24

    Las familias de los jóvenes desaparecidos, acompañadas por activistas y ciudadanos, marcharon por el Paseo de la Reforma.

    La consigna fue clara: exigir justicia y respuestas.

    María Cecilia Sánchez Sandoval, Karina Sierra, Andrés Ruiz Pérez, Santiago Ballina García y Jonathan Elías Álvarez Alzúa.
    Ceremonia

    En la residencia de México, más de 300 personas conmemoraron el tradicional Grito de Independencia

    Por Felipe Barbeito
    Depeche Mode durante un show de su gira Memento mori.
    Cine

    Depeche Mode: música para las masas en el Movie

    Por Redacción Galería
