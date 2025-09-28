Once años después: familias de Ayotzinapa exigen justicia para los 43 estudiantes desaparecidos

Las familias de los jóvenes desaparecidos, acompañadas por activistas y ciudadanos, marcharon por el Paseo de la Reforma.
El 26 de septiembre, miles de personas se reunieron en Ciudad de México para conmemorar el 11.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa
La consigna fue clara: exigir justicia y respuestas.
FUENTE:FRANCE24