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    ¿Otra tormenta en la monarquía?: Carlos III responde a las revelaciones del libro del hermano de Lady Di

    En un adelanto de su libro de memorias, Charles Spencer asegura que durante una acalorada llamada tras la muerte de Diana, entonces príncipe Carlos le dijo: ”No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”

    Charles Spencer con su libro sobre Lady Di.

    Charles Spencer con su libro sobre Lady Di.

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    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El rey Carlos III respondió este miércoles 16 a un adelanto de las memorias del hermano de Diana de Gales (Lady Di), el conde Charles Spencer, sobre una supuesta conversación de ambos tras la muerte de la princesa. “El duelo fraternal puede nublar la razón”, afirmó un portavoz en nombre del monarca.

    Lady Di falleció a los 36 años cuando el automóvil en el que viajaba con su entonces pareja, Dodi al-Fayed, se estrelló en París mientras huía a toda velocidad de los paparazzi que la perseguían en motocicletas.

    Las afirmaciones, recogidas en un libro de próxima publicación, aluden a la conducta del ahora monarca en los días posteriores a la muerte de Diana en 1997.

    Se trata de Swan Song: Diana, my sister ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), sobre la vida de la fallecida princesa, cuyos apartes fueron divulgados antes de su lanzamiento el 22 de septiembre.

    Su hermano, Charles Spencer, afirma en estas memorias que el entonces príncipe Carlos le dijo: “Puedes estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”, según un reportaje del Daily Mail, que comenzará a publicar el libro por entregas.

    Según el texto, esa declaración tuvo lugar durante una discusión sobre si los hijos de Lady Di y Carlos, los príncipes William y Harry, debían caminar detrás de su ataúd durante el funeral, algo a lo que Spencer se oponía.

    “Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo”, asegura Spencer en sus memorias.

    Lady Di se convirtió en la mujer más mediática del mundo tras casarse con Carlos en una fastuosa ceremonia en 1981. Sin embargo, el matrimonio se deterioró y la pareja finalmente se divorció en 1996.

    Al ser consultado por periodistas sobre el informe, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró oficialmente: “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

    Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.

    Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.

    Antes del lanzamiento del libro, Spencer declaró : “El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano... Quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva”.

    Esas revelaciones, asegura el tabloide, “van a poner al Palacio de Buckingham bajo otra tormenta” tras el ocasionado por el muy mediático retorno al Reino Unido del príncipe Harry, hijo menor de Lady Di y Carlos, y su esposa, Meghan Markle, desde California (Estados Unidos).

    Además, el lanzamiento viene precedido de un escándalo, pues el propio Daily Mail informó este miércoles 16 que fueron robados cuatro ejemplares de las memorias del conde Spencer de un camión en Países Bajos, pese a las elevadas medidas de seguridad que se habían implementado para evitar posibles filtraciones antes de tiempo.

    FUENTE:FRANCE24

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