Reino Unido: Identificado el atacante de la sinagoga de Manchester; Israel lo califica de “ataque bárbaro”

El autor del atentado, que dejó dos muertos y tres heridos graves la mañana del jueves 2 de octubre frente a la sinagoga Heaton Park en Crumpsall , al norte de la ciudad de Manchester, es un británico de origen sirio. Más tarde, esa misma noche, la policía anunció que se trataba de un británico de 35 años de origen sirio llamado Jihad Al-Shamie, quien nunca había sido denunciado ante el Programa Nacional para la Prevención del Extremismo. Llegó al Reino Unido siendo niño y obtuvo la ciudadanía británica en 2006, siendo aún menor de edad, según una fuente gubernamental.

Tres sospechosos, dos hombres de unos treinta y tantos años y una mujer de unos sesenta, fueron detenidos el jueves por la noche, sospechosos de haber “cometido, preparado e incitado a cometer actos terroristas”, según la policía. “Estamos trabajando para comprender los motivos de este ataque”, añadieron, pocas horas después de que Jihad Al-Shamie, abatido a tiros por la policía, embistiera con su coche a las personas que se encontraban fuera de la sinagoga —muy concurrida con motivo de la festividad de Yom Kipur— antes de bajarse de su vehículo y atacarlas con un cuchillo.

Previamente, la policía londinense informó de dos arrestos tras el ataque, que calificó de terrorista. Fue uno de los peores ataques contra judíos en Europa desde el ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel , que desencadenó la guerra en Gaza. Los dos hombres que perdieron la vida eran miembros de la comunidad judía, según la policía.

El primer ministro Keir Starmer reconoció que su país debe “derrotar” el creciente antisemitismo. Visitó una sinagoga más tarde ese mismo día, según la agencia de noticias británica PA.

Se activa el mecanismo de crisis más alto del Reino Unido

Para coordinar la respuesta al ataque a la sinagoga de Heaton Park, el gobierno británico decidió activar el comité de emergencia Cobra, el mecanismo de crisis de mayor nivel del Reino Unido. Esta decisión ilustra la gravedad que Londres atribuye a este incidente, que rápidamente fue catalogado como terrorista. La reunión del comité Cobra, de una hora de duración, reunió a ministros y funcionarios de seguridad para evaluar la amenaza, informa nuestra corresponsal en Londres, Sidonie Gaucher .

Posteriormente, Keir Starmer anunció medidas contra un ataque que calificó de antisemita: “Este es un ataque contra los judíos por el mero hecho de ser judíos, un ataque a los valores británicos. Gran Bretaña también es un país donde los edificios, sinagogas e incluso escuelas judías requieren protección constante y seguridad especializada. Debemos ser claros: este es un odio que resurge, y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más”, declaró el primer ministro británico. Según la policía, los delitos antisemitas se han más que duplicado en Inglaterra y Gales desde el inicio de la guerra en Gaza.

Según la policía, había un gran número de personas en el lugar de culto en el momento del ataque, pero el atacante no pudo entrar “gracias a la valentía del personal de seguridad y de los fieles que se encontraban en el interior”. El atacante llevaba “un chaleco que parecía un artefacto explosivo“, pero no estaba “operativo”, añadió la policía, especificando que lo abatieron a tiros siete minutos después de recibir la llamada telefónica que informaba del ataque a las 9:30 a.m. (5:30 a.m. de Uruguay).

Tres personas permanecen hospitalizadas con heridas graves, añadió la policía, tras haber indicado previamente que la cifra era de cuatro. Una fue apuñalada, otra atropellada por el coche del atacante y otra podría haber resultado herida cuando intervino la policía.

Una gran presencia de seguridad se desplegó alrededor de la sinagoga, donde decenas de residentes conmocionados acudieron a presentar sus respetos.

Un “día que esperábamos que nunca llegara”

Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó un “ataque bárbaro” y su ministro de Asuntos Exteriores acusó a Londres de no frenar el aumento del antisemitismo en el país, el Gran Rabino del Reino Unido, Ephraim Mirvis, dijo que era “un día que esperábamos que nunca llegara, aunque sabíamos en el fondo que llegaría”.

Keir Starmer anunció el despliegue de recursos policiales adicionales para garantizar la seguridad de las sinagogas de todo el país. El rey Carlos III se declaró profundamente conmocionado y entristecido, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró horrorizado por el ataque. Finalmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció un ataque terrorista antisemita contra X, y su gobierno solicitó a los prefectos que reforzaran los lugares frecuentados por la comunidad judía en Francia.

El ataque se produce en un momento en que el Reino Unido ha experimentado un aumento de incidentes antisemitas desde el 7 de octubre de 2023. La organización judía Community Security Trust (CST) registró 1.521 en los primeros seis meses de 2025, frente al récord de 2.019 del primer semestre de 2024. Sin embargo, la cifra de este año sigue siendo la segunda más alta jamás registrada, según la organización.

FUENTE:RFI