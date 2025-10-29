Río de Janeiro: denuncian más de un centenar de muertos tras la operación policial más letal en la historia del estado
Vecinos del Complexo da Penha hallaron unos 60 cuerpos tras la ofensiva de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro. Si se confirma el hallazgo, la cifra de fallecidos podría superar los 120, en lo que activistas describen como una “masacre” sin precedentes
Personas observan cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil).
La cifra de muertos tras la operación policial de este martes en Río de Janeiro podría ser mucho mayor de lo que informaron las autoridades. Vecinos del Complexo da Penha denunciaron el hallazgo de unos 60 cuerpos adicionales en una zona boscosa del barrio, luego del operativo conocido como Contención, llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado.
De confirmarse este número, el total de víctimas superaría las 120 personas, lo que convertiría el operativo en la acción policial más sangrienta de la historia de Río de Janeiro. El recuento oficial del martes, citado por Agência Brasil, era de 64 fallecidos —60 sospechosos y 4 policías—, pero los residentes aseguran que los cuerpos encontrados en la madrugada de este miércoles no fueron incluidos en ese conteo.
Los cadáveres fueron reunidos por los propios habitantes en la Plaza São Lucas, en el centro de la comunidad, y expuestos a la prensa antes de ser cubiertos con sábanas. “Estamos viviendo una masacre que pasará a la historia de Río de Janeiro, de Brasil, y que lamentablemente marca la realidad del país”, denunció en una transmisión en vivo el activista y residente Raúl Santiago.
El Cuerpo de Bomberos inició las labores de recuperación de los cuerpos en Penha, aunque el número total de víctimas sigue siendo incierto. La Policía Militar, por el momento, no se ha pronunciado.
Durante la noche del martes, otros seis cuerpos fueron hallados por vecinos en una zona boscosa del vecino Complexo do Alemão y trasladados al Hospital Getúlio Vargas. Si estos casos no corresponden a personas ya contabilizadas, la cifra total podría ascender a 130 fallecidos.
El gobierno estatal de Río de Janeiro calificó la Operación Contención como “el mayor operativo en la historia del estado”, pero los testimonios de los residentes apuntan a un escenario de violencia descontrolada y ejecuciones sumarias. La comunidad, aún conmocionada, espera la llegada del Instituto Médico Forense para el retiro e identificación de los cuerpos.