Sin comida, sin refugio, sin dinero: la lucha diaria por la supervivencia en Gaza

Desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre , la vida en Gaza se siente como “volver de una horrible pesadilla”, dice Heba, de 48 años.

Ella siente que es un milagro haber sobrevivido los últimos dos años de guerra y ahora está tratando de reconstruir algo parecido a una vida normal con su familia, a pesar de su constante ansiedad.

No nos sentimos seguros. Hoy pudimos conseguir comida, pero ¿mañana? Nada está garantizado, la guerra podría volver y estamos en constante alerta, dice.

A pesar del alto el fuego, sólo pequeñas cantidades de ayuda humanitaria están llegando al enclave palestino, y los ataques israelíes no han cesado por completo .

Al menos 556 palestinos han muerto por ataques israelíes desde que comenzó la tregua, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza publicadas el 6 de febrero.

'Nos falta todo'

Poco ha cambiado en Gaza en los cuatro meses transcurridos desde que Israel cesó los bombardeos masivos que mataron a más de 71.000 personas, una cifra de muertos que las Fuerzas de Defensa de Israel han validado en gran medida .

Debido a las continuas operaciones militares israelíes y a las zonas de amortiguación impuestas, la mayoría de los dos millones de habitantes del enclave todavía están confinados a vivir en zonas costeras del sur y el centro, que representan menos del 40 por ciento del territorio total de Gaza.

Según las Naciones Unidas, más de un millón de personas necesitan refugio de emergencia. La mayoría vive bajo lonas o en tiendas de campaña proporcionadas por la organización.

Entre ellos se encuentran Salma* y su familia, que en abril se vieron obligados a huir de su hogar situado en la línea amarilla de Israel, que divide el territorio en una zona controlada por el ejército israelí y otra donde los habitantes de Gaza pueden vivir.

Se mudaron a un campamento superpoblado en la ciudad central de Al-Zawaida, que padece una grave escasez de recursos. Salma ahora carga su teléfono en un café cercano.

“Hay muchas familias aquí, y quienes no encuentran espacio viven en la playa”, dice. “Comida, agua, medicinas… nos falta de todo y cada día es un desafío”.

Vivir en ruinas

En un intento por escapar de las frías temperaturas invernales, el viento y las fuertes lluvias que han causado inundaciones en muchos campamentos , algunos habitantes de Gaza han optado por vivir en edificios dañados.

Hacerlo conlleva sus propios riesgos: al menos 25 palestinos murieron por el derrumbe de edificios en diciembre y enero, según el Ministerio de Salud de Gaza.

De todos modos, Sobhi sigue viviendo en un edificio dañado. “La vida en las tiendas no es vida. Vivimos rodeados de contaminación y escombros, abandonados”, dice. “Nuestros hijos no van a la escuela . No hay palabras para describir esta realidad”.

Tras el alto el fuego, el joven de 30 años abandonó el campamento con su familia y regresó a su casa en Sheikh Radwan, en el norte de Gaza, una de las zonas más afectadas por los ataques israelíes.

“Nuestra vecina casi muere hace dos semanas cuando su casa se derrumbó”, dice Sobhi. “Necesitaba refuerzos metálicos e intentó dar la alarma, pero no encontró ayuda. Vivimos en las mismas condiciones. Aquí no hay nada. Todos los días tenemos que buscar agua para sobrevivir”.

En la ciudad de Gaza, donde más de dos tercios de los edificios fueron destruidos por los ataques israelíes, todavía es posible alquilar apartamentos raros, más o menos habitables, pero a precios exorbitantes.

“Por 1500 shekels al mes [480 €] se puede alquilar un apartamento parcialmente dañado, a veces sin ventanas y normalmente sin electricidad ni agua”, dice Heba. “Los apartamentos intactos y en pleno funcionamiento cuestan el triple”.

Heba ha podido encontrar un apartamento para su familia porque trabaja como trabajadora humanitaria en la organización francesa Médicos del Mundo, pero para la mayoría de los habitantes de Gaza el alojamiento se ha convertido en un lujo inasequible.

Crisis de efectivo

Desde que entró en vigor el alto el fuego, algunos supermercados y mercados al aire libre han vuelto a abrir sus puertas vendiendo productos casi exclusivamente importados a través de los puestos de control de Kerem Shalom y Erez, que están estrictamente controlados por Israel .

Aunque el cruce de Rafah fue reabierto el 2 de febrero, actualmente está limitado al tránsito peatonal.

Los precios de los alimentos, que se dispararon en el punto álgido del conflicto, han caído drásticamente. Una caja de huevos ahora cuesta seis veces menos, unos 25 shekels (6,8 €), y el arroz es diez veces más barato, a 10 shekels el kilo (2,75 €).

Pero incluso estos precios más bajos están fuera del alcance de muchos habitantes de Gaza que, sin ingresos, se han vuelto totalmente dependientes de las organizaciones humanitarias.

Casi todas las tierras agrícolas han sido destruidas por las huelgas , al igual que más de la mitad de los pozos. Además, existe una crisis financiera, ya que el efectivo se ha convertido en un bien escaso.

"Algunos bancos han reabierto, pero solo para tareas administrativas, y los cajeros automáticos no funcionan", dice Heba. "El único dinero en circulación es de antes de la guerra. No todos tienen cuenta bancaria, y algunos perdieron sus ahorros durante las huelgas y se quedaron sin nada”.

“La economía en Gaza se ha derrumbado. No tenemos dinero ni trabajo. Nada ha cambiado para nosotros desde el alto el fuego”, añade Salma.

Violencia inimaginable

Después de dos años de estar desplazada por Gaza, siguiendo las órdenes de evacuación del ejército israelí, Heba ahora ha podido reanudar su trabajo de tiempo completo en Médicos del Mundo.

Ella coordina siete clínicas de primeros auxilios, todas ellas repletas de pacientes, muchos de los cuales han contraído enfermedades infecciosas debido a que viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

"Considero mi trabajo como una misión", dice. "He sobrevivido a esta atrocidad y debo seguir ayudando a mi gente. Nadie puede imaginar el nivel de violencia que hemos vivido, incluso en Gaza, donde la vida ya era difícil".

Heba espera que las fronteras se vuelvan a abrir para poder ver a sus hijos que estudian en Jordania y Turquía, pero no cree que eso suceda.

En Al-Zawaida, Salma contempla un futuro sombrío.

“La vida aquí es imposible, todos nuestros recuerdos han desaparecido, destruidos por las bombas”, dice. “Intento tener la esperanza de que las cosas mejoren de una forma u otra. Tengo esperanza, aunque solo sea por mi familia. Eso es todo lo que nos queda: la esperanza de que algún día podamos volver a vivir con dignidad”.

*Nombre cambiado a petición.

