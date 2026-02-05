Sartori le ganó un juicio millonario a su exsocio y dejó expuestos negocios no declarados ante la “junta anticorrupción”

Francisco Ortiz von Bismarck, tataranieto del unificador de Alemania, actuó como director y beneficiario final de empresas que, en realidad, eran del exsenador; una de ellas entró al negocio de la marihuana tras superar los controles antilavado y sin que apareciera el nombre de Sartori

Los empresarios Juan Sartori y Francisco Ortiz von Bismarck tuvieron una relación comercial profusa durante años. Desde que se conocieron, a mediados de la década del 2000, el exsenador uruguayo y el tataranieto del mariscal que unificó Alemania coincidieron en proyectos de diversos rubros, incluida la marihuana legal. Esa relación, sin embargo, terminaría mal.

Sartori le ganó, en marzo de 2025, un juicio a Ortiz von Bismarck en Bahamas por US$ 3 millones. El fallo estableció que el español debía entregarle los beneficios económicos obtenidos tras la venta de acciones de una empresa del rubro cannábico, dado que había hecho el negocio con bienes del uruguayo.

El dictamen arroja luz sobre intereses económicos de Sartori desconocidos cuando fue senador. Ortiz von Bismarck era la cara visible y figuraba como beneficiario final de al menos cuatro compañías que, en realidad, eran de Sartori, aunque ninguna aparece en sus declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). También da nuevas pistas sobre negocios del empresario uruguayo que fueron denunciados por fraude.

Si la versión que dio Sartori en el juicio es correcta, Ortiz von Bismarck se presentó ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) como único beneficiario final de una empresa que, en realidad, era del exsenador. Esa compañía compró acciones en una de las dos productoras de marihuana recreativa, justo cuando Sartori era el accionista mayoritario de la otra.

Ortiz von Bismarck nació en un hogar con mezcla de vieja aristocracia europea y nuevo jet set. Su madre, la condesa Gunilla von Bismarck, es bisnieta del artífice de la unificación de Alemania, el mariscal Otto von Bismarck. Su padre, fallecido el año pasado, era Luis Ortiz, conocido por la prensa del corazón española en la década de 1970 como “el emblema de las fiestas de la Costa del Sol”.

Durante su pasaje por la Universidad de Harvard se cruzó con un uruguayo que vivía en Europa desde los 12 años, según fuentes que conocen a ambos. Juan Sartori, hijo de Rosina Piñeyro y Gustavo Sartori, dos uruguayos de clase media alta. Su pasaje al jet set internacional llegaría en 2015, años después de conocer a Ortiz von Bismarck, cuando se casó con Ekaterina Rybolovleva, hija del multimillonario ruso Dimitri Rybolóvlev.

Las trayectorias empresariales y públicas de ambos parecen seguir un recorrido en forma de K. Ortiz von Bismarck ganó fama en los negocios cuando, en 2010, Telefónica compró por US$ 75 millones Tuenti, una red social en la que el español había sido de los primeros inversores. Su perfil público tuvo otros hitos menos exitosos, como la aparición en los Panama Papers y una deuda millonaria con el fisco suizo.

Sartori, en cambio, se consolidó como un empresario también a comienzos de la década del 2010, pero su casamiento le abrió otras puertas. Es vicepresidente del club de fútbol de Mónaco, cuyo dueño es su suegro; tiene acciones en el Sunderland FC, de Inglaterra, y ahora ocupa un cargo de dirección en Tether, una de las principales empresas cripto del mundo. En Uruguay, Sartori se volvió una de las figuras públicas más conocidas a partir de 2019, cuando incursionó por sorpresa en la política y fue electo senador. En 2024, estaría lejos de repetir ese éxito electoral.

INF-JSartori-ADHOC-Mzina.JPG Juan Sartori durante el desfile de la Patria Gaucha, en 2024. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La relación entre ambos comenzó a deteriorarse hace unos años, según reconstruyó Búsqueda. Tanto que, en 2022, Sartori recurrió a la justicia para cobrarle millones a su exsocio.

En la demanda que presentó en Bahamas, donde Ortiz von Bismarck tiene residencia, Sartori declaró que el conflicto tuvo origen en 2017, cuando el uruguayo creó un fideicomiso (trust) llamado Inception Trust y con domicilio legal en Nueva Zelanda, relata la sentencia. El uruguayo era el beneficiario final real y el español ejercía como fiduciario remunerado.

De acuerdo con la versión de Sartori recogida en el fallo, le transfirió a Ortiz von Bismarck “cierta propiedad” para que administrara en el marco de ese fideicomiso, entre las que se encontraban el 100% de las acciones de Inception Investment Corp., una compañía creada en Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) que jugaría un papel central en el conflicto.

El fideicomiso, según Sartori, obligaba a Ortiz von Bismarck a proteger sus intereses y actuar “siguiendo únicamente sus instrucciones”.

Sartori alegó que, a mediados de setiembre de 2018, su contraparte usó activos del fideicomiso para “comprar acciones en cierta entidad uruguaya”. Esas acciones “fueron transferidas al defendido y mantenidas por él en su capacidad de fiduciario”. Esa sociedad uruguaya fue luego transferida a una compañía llamada Terrace Global Inc., listada en la bolsa de valores de Ontario, Canadá, a cambio de acciones.

Sartori dice que en 2020 “instruyó” a Ortiz von Bismarck a vender las acciones de Terrace Global Inc., objetivo que no cumplió.

Cuando Sartori ya llevaba 10 meses como senador en Uruguay, Flowr Corporation, otra empresa listada en la bolsa de valores de Ontario, compró Terrace Global mediante un acuerdo que implicó el pago con acciones de la compañía.

Sartori denunció que, pese a que las acciones de Flowr Corporation eran suyas, porque el origen del negocio era el fideicomiso que había creado, Ortiz von Bismarck “registró las acciones a su nombre”.

En el marco del juicio, y como Ortiz von Bismarck negaba que el fideicomiso Inception Trust hubiese existido, Sartori cambió de estrategia y jugó una carta que sería la ganadora.

En abril de 2024, presentó un escrito en el que aseguraba que Ortiz von Bismarck había reconocido que, al menos entre diciembre de 2020 y junio de 2021, actuaba como su “fiduciario simple”, controlando las acciones de Flowr Corporation. El uruguayo sostuvo que también en ese escenario era el “beneficiario final absoluto” de las acciones, más allá de si existió o no el fideicomiso conformado en Nueva Zelanda.

La prueba que le permitiría ganar el juicio a Sartori es una carta de Ortiz von Bismarck fechada el 16 de junio de 2021 y dirigida “a quien corresponda”.

Carta de Ortiz a Sartori Transcripción de la carta enviada por Ortiz von Bismarck a Sartori, tomada de la sentencia judicial en Bahamas.

“Siguiendo instrucciones de Juan Sartori, dadas cada vez que nos vimos en persona durante los últimos seis meses, de vender su participación en The Flowr Corporation a un 25% de descuento en el precio de la acción, procedí a encontrar un comprador para la participación de Juan Sartori”, dice la carta, transcripta en el fallo judicial de Bahamas.

Ortiz von Bismarck relata que Sartori insistió en vender su participación en The Flowr Corporation porque sus acciones “no valían nada” y la compañía “nunca haría dinero”. Por lo tanto, “quería una solución para vender su participación”, describe.

“Por lo tanto, procedí a vender su participación en The Flowr Corporation por un total de US$ 3 millones”, escribió Ortiz von Bismarck en la carta. Y agregó: “Actualmente, enfrento un riesgo fiscal sustancial hasta el 1 de julio de 2024, mayor a los US$ 3 millones, dado que actué como director y beneficiario final de Ofina Financial Inc., Volex International SA y Chameli Limited, en nombre y en forma de fideicomisario de Juan Sartori”.

“Consecuentemente, los US$ 3 millones serán liberados y transferidos a una cuenta elegida por Juan Sartori el lunes 1 de julio de 2024, siempre y cuando no tenga ninguna investigación en relación con Ofina Financial Inc., Volex International SA y/o Chameli Limited”, continúa la carta.

El texto cierra con un párrafo en el que Ortiz von Bismarck prometía que, si algo le pasaba, sus “herederos” cumplirían con los términos del acuerdo.

En su defensa a lo largo del juicio, Ortiz von Bismarck negó la existencia del fideicomiso creado en Nueva Zelanda, aseguró que era el beneficiario final de las acciones de Inception Investment Corp. y agregó que, dada la compleja red de acuerdos que mantenía con Sartori, lo lógico era dilucidar todo el tema en el marco del juicio.

La jueza del caso, Simone Fitzcharles, consideró que el español no contradijo el contenido de la carta, el cual era una admisión de que, al menos desde diciembre de 2020 y hasta junio de 2021, Ortiz von Bismarck había actuado como “fiduciario simple” de Sartori. Concluyó, por tanto, que no era necesario llevar el tema a un juicio y que el heredero del mariscal alemán debía pagar los US$ 3 millones que reclamaba el uruguayo en un plazo de 21 días.

La empresa de marihuana recreativa

Si bien la sentencia no menciona qué empresa uruguaya adquirió Ortiz von Bismarck y cuya venta beneficiaría a Sartori, registros públicos de Uruguay y Canadá, documentos oficiales y consultas a fuentes del sector cannábico y de la Senaclaft permitieron a Búsqueda reconstruir el negocio.

La ley que reguló el mercado de marihuana en Uruguay estableció varios requisitos para quienes quieren entrar en el negocio del cannabis recreativo, medicinal e industrial. Una de las etapas es pedir autorización en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y superar los controles de la Senaclaft, una barrera que busca evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico.

Con la ley aprobada en 2013, el gobierno de José Mujica abrió un llamado para que dos empresas se encargaran de producir la marihuana que se vendería en farmacias. Las ganadoras, elegidas en 2015, fueron ICC Corp., que tenía a Sartori como principal accionista, y Simbiosys (Faises SA).

De acuerdo con información en poder de Búsqueda, Ortiz von Bismarck pidió autorización para adquirir empresas de cannabis en al menos dos ocasiones; en ambos casos se presentó como único beneficiario final de Inception Investment Corp., la sociedad de BVI que Sartori aseguró en el juicio que siempre lo tuvo a él como beneficiario final real.

Ortiz von Bismarck hizo dos intentos por adquirir todas las acciones de Faises SA, reconstruyó Búsqueda. La primera de ellas fue en 2017, año en el que, según su versión, Sartori creó el fideicomiso que manejaba el español.

El 17 de diciembre de 2017, los dueños de Simbiosys firmaron un acuerdo para vender la totalidad de las acciones de Faises SA a Inception Investment Corp., sujeto a la aprobación del Ircca y de la Senaclaft. Ante la “secretaría antilavado”, Ortiz von Bismarck se presentó como único beneficiario final de la empresa Inception Invesment Corp. y aseguró que los fondos usados para la transacción eran suyos.

En enero de 2018, tras el aval de la Senaclaft, el Ircca aprobó la transferencia del 100% de las acciones, según la resolución que obtuvo Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información.

Resolucion JD IRCCA 1-2018 (2)

Así, el 2018 comenzaba con Sartori como accionista mayoritario de una empresa de marihuana recreativa y una compañía que también era suya, según su versión, como potencial dueña de la otra productora de cannabis.

Finalmente, Inception Investment Corp. pudo comprar el 33% de las acciones de los socios minoritarios, pero tuvo dificultades con la mayoría, informó Búsqueda y surge de documentos públicos canadienses.

Las fuentes consultadas dijeron a Búsqueda que la compra del 100% de Faises SA por parte de Ortiz von Bismarck no fue posible por las dificultades que tenía —y mantiene— el sector del cannabis para mover dinero en el sistema financiero.

Entre 2019 y 2020, Ortiz von Bismarck volvería a intentar comprar el 100%, o al menos a conseguir un compromiso de venta por parte de los accionistas mayoritarios. Fuentes en conocimiento de las negociaciones explicaron a Búsqueda que, en esa segunda ocasión, quedó claro que lo que interesaba al español era “iniciar la gestión” y que quedara plasmado en un acuerdo que luego pudieran mostrar en el mercado. De hecho, el español puso como garantía, si fallaban las negociaciones, el 33% de las acciones que tenía en Faises SA. Cuando el negocio cayó, los socios mayoritarios se quedaron con la participación y Ortiz von Bismarck salió de la compañía.

El negocio en Canadá

Ortiz von Bismarck compró otra empresa uruguaya vinculada al cannabis, Oransur SA, aunque en este caso dedicada a la producción de cáñamo industrial. También en este negocio, en noviembre de 2019, el español se presentó ante la Senaclaft como único beneficiario final de Inception Investment Corp. y “acreditó” el origen de los fondos de la transacción, reconstruyó Búsqueda.

El vendedor, en este caso, fue Romualdo Varela, quien había sido CEO de Union Agriculture Group (UAG), la principal empresa agropecuaria fundada por Sartori. Según el registro comercial uruguayo, Oransur SA estaba domiciliada en el estudio del exjefe del Departamento Legal de UAG, Juan Martín Jorge, actual diputado por el Partido Colorado. El propio Ortiz von Bismarck integró entre 2016 y 2018 el directorio de la casa matriz de UAG, domiciliada en BVI.

Registro comercial Ortiz Fragmento del documento del registro comercial de Oransur SA

Jorge, escribano y abogado, también tuvo un papel relevante en el segundo frustrado intento de compra de Faises SA, según fuentes que participaron en las tratativas.

Con Oransur SA y la promesa de compra de las acciones de Faises SA, Inception Investment Corp. llegó al mercado de valores canadiense en noviembre de 2019 de la mano de Terrace Global Inc., creada por el propio Ortiz von Bismarck, según los documentos presentados a las autoridades canadienses.

En febrero de 2020, Ortiz von Bismarck consiguió de la Senaclaft autorización para transferir las acciones de Inception Investment Corp. a Terrace Global Inc., listada en Canadá.

Las fechas de esas compras son consistentes con el relato de la denuncia de Sartori en el juicio en Bahamas.

En los documentos presentados ante la autoridad canadiense y en las comunicaciones públicas, Ortiz von Bismarck se presentó siempre como único beneficiario final de Inception Investment Corp., a la que describió como “poseedora de las acciones” de Oransur SA y Faises SA.

Ortiz dice ser el dueno recuadro Fragmento de documento presentado por Terrace Global Inc. ante el regulador de la bolsa de valores de Ontario, Canadá.

En diciembre de 2020, The Flowr Corporation completó la adquisición de las acciones de Terrace Global, describen documentos que presentó ante el regulador canadiense. Explicaba que Terrace Global tenía tres subsidiarias operativas, una de ellas era la uruguaya Oransur SA. Además, contaba con una “call option” para comprar el 33,75% de las acciones de Faises SA.

ApoloProspectusUPDATED Editado Fragmento del prospecto de Terrace Global en su salida a la bolsa de valores de Ontario, Canadá.

En abril de 2021, The Flowr Corporation presentó un documento ante el regulador canadiense en el que informó que era propietaria del 100% de las acciones de Oransur SA. Además, tenía el 33% de las acciones de Faises SA y una opción de compra del porcentaje restante.

Para esa fecha, Sartori ya era senador desde hacía más de un año, había presentado una declaración jurada ante la Jutep y le había insistido a Ortiz von Bismarck en que vendiera las acciones de The Flowr Corporation, porque pronto no valdrían nada.

CSA_SEDAR_NOTICE_RECORD Editada Fragmento del documento presentado por Flowr Corporation en la bolsa de valores de Ontario, Canadá.

El español reconocería en la carta de 2021 que los US$ 3 millones eran de Sartori. Ese dinero es tan solo una fracción de lo que ganó el uruguayo en el negocio de la marihuana oficial. ICC Labs, la otra empresa que producía cannabis para vender en farmacias, fue adquirida en 2018 por US$ 220 millones, de los cuales Sartori recibió más de US$ 50 millones.

Negocio de marihuana sin declarar en la Jutep

La sentencia de Bahamas, la carta de Ortiz von Bismarck presentada por Sartori y otros documentos analizados por Búsqueda muestran que el uruguayo no habría entregado toda la información sobre sus bienes a la Jutep mientras fue senador.

Los instructivos de la Junta de Transparencia y Ética Pública establecen que legisladores y otras autoridades deben presentar una declaración jurada de bienes que incluya “la participación que posean en sociedades nacionales o extranjeras, en sociedades personales con o sin personería jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o ‘holdings’”.

Además, en el apartado de “Otros bienes”, deberán incluir “saldos de precio, cuentas a cobrar y otros derechos del declarante, identificando al deudor”.

En ninguna de sus declaraciones juradas (2020, 2022, 2025) aparece mención a las acciones de The Flowr Corporation, que eran de su propiedad y que estaban en custodia de Ortiz von Bismarck. Tampoco está declarada la deuda reconocida por el español con Sartori en la carta de 2021.

En su declaración de mayo de 2020, la primera que presentó como senador, informó tener el 100% de las acciones de tres compañías: Reino SA, Arvesa Corp. y Union Group IHL. Además, incluyó un crédito a su favor de Union Group cercano a los US$ 3 millones, que era la promesa de pago de su despido.

Declaracion Jurada Sartori Fragmento de la primera declaración jurada presentada por Juan Sartori ante la “junta anticorrupción”.

Sartori fue declarado omiso por la Jutep el 1 de diciembre de 2023 tras no entregar información patrimonial sobre su esposa. El senador tampoco declaró a la Jutep su participación como accionista o director de otras empresas, informó Búsqueda, lo que también fue cuestionado por el organismo de contralor uruguayo.

La empresa usada para una presunta estafa

En ninguna de las tres declaraciones juradas presentadas por Sartori hay referencias a The Flowr Corporation ni a las otras tres compañías que Ortiz von Bismarck mencionó en su carta —Ofina Financial Inc., Volex International SA y Chameli Limited— y en las cuales figuró como director y beneficiario final cuando en realidad eran del uruguayo.

Al menos dos de las tres compañías tuvieron intereses económicos en Uruguay. Algunos campos de UAG, dirigida por el uruguayo, estaban hipotecados a favor de Ofina Financial. Las hipotecas habían sido tramitadas por el escribano de UAG y actual legislador colorado, Juan Martín Jorge.

Dada de baja del registro comercial de BVI en 2022, Chameli Limited llegó a tener más del 10% de las acciones de UAG.

Chameli Limited fue mencionada como parte de una presunta estafa desarrollada por Sartori y varias personas de su entorno, presentada en febrero de 2021 por un multimillonario francés.

Chameli ltd Carátula de la denuncia presentada en Islas Vírgenes Británicas contra Sartori y otras personas físicas y jurídicas.

Hervé Vinciguerra acusó a Sartori de conspirar para “desviar capital” de la compañía agropecuaria UAG, en la que era presidente del directorio, en “beneficio propio”. Para ello, añadió, habría contado con la colaboración de varios directivos de UAG, del escribano y diputado Jorge y otras figuras que respondían a Sartori y no a los intereses de los accionistas.

El escrito presentado ante la justicia de BVI sostenía que Sartori estafó a los accionistas mediante la confección de varios negocios que, en última instancia, lo tenían como beneficiario oculto. Uno de ellos fue la compra millonaria que hizo UAG de la empresa logística Granosur, a un “valor groseramente inflado”.

“La transacción Granosur formó parte de un esquema creado e implementado por Sartori en acuerdo con otros para robar valor de UAG. Al hacerlo, conspiraron juntos para causar pérdidas al reclamante mediante medios ilegales” y “con la intención de dañar a los accionistas que no tenían intereses en Granosur”, concluye uno de los documentos presentados por los abogados de Vinciguerra.

Chameli Limited, en la que Ortiz von Bismarck actuaba como su dueño, pero era de Sartori, fue una de las empresas que recibieron acciones de UAG como pago por la compra de Granosur, confirmó Búsqueda.

Ortiz von Bismarck envió la carta en la que sostiene que actuó como cara visible y beneficiario de Chameli Limited en lugar de Sartori cuatro meses después de la denuncia de Vinciguerra en BVI.

Vinciguerra llegó a un acuerdo extrajudicial en abril de 2023, recibió cerca de US$ 2 millones, firmó un acuerdo de confidencialidad y desistió de su reclamo.

Búsqueda no consiguió que Sartori respondiera a consultas sobre el tema y no logró contactar a Ortiz von Bismarck. El diputado Jorge dijo que no haría declaraciones, y agregó: “Mi actividad está amparada por el secreto profesional”.

