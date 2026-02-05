  • Cotizaciones
    Más de diez meses después, ASSE completó su directorio con la asunción de los representantes sociales

    A diferencia de otros organismos, aquí no hay miembros de la oposición en su conducción, lo que generó cuestionamientos políticos

    Gustavo Gianre (extremo izquierda) y Jorge Bentancur (extremo derecha) asumieron como directores sociales en ASSE; en el medio, los directores políticos del prestador y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

    Gustavo Gianre (extremo izquierda) y Jorge Bentancur (extremo derecha) asumieron como directores sociales en ASSE; en el medio, los directores políticos del prestador y la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

    FOTO

    Mauricio Zina, adhocFotos

    Los directores políticos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) asumieron su cargo el 26 de marzo pasado. Recién, más de diez meses después, el organismo de conducción del prestador público de salud se completó. Los directores sociales en representación de los usuarios y los trabajadores tomaron posesión de sus asientos el 3 de febrero.

    Gustavo Gianre, quien desde 2016 es el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), asumió como director en representación de los 35.000 trabajadores de ASSE. Fue quien resultó vencedor en las elecciones de ese gremio para determinar quién ocuparía el cargo. Eso fue el 29 de julio. Para entonces, el Frente Social de la Salud, paraguas de unas catorce organizaciones sociales relacionadas a la salud creado en 2017, de las cuales cuatro son de usuarios, ya había determinado que Jorge Bentancur asumiera como director por los 1,5 millones de personas que se atienden en el prestador.

    Según había dicho a Búsqueda el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, la intención original era que se enviaran las venias al Parlamento a principios de agosto para que Gianre y Bentancur pudieran asumir. Sin embargo, recién fueron enviadas el 23 de octubre. Es que durante tres meses la situación laboral de Álvaro Danza, quien paralelamente a presidir ASSE trabajaba como consultor en tres mutualistas, dominó la agenda relacionada al mayor prestador de salud del país.

    Las venias fueron aprobadas en el Senado el 9 de diciembre por 21 votos en 24. El senador nacionalista Sebastián da Silva calificó de "farsa" la designación de Bentancur, de quien dijo que "tiene militancia social, pero también tiene militancia política". En su edición del 28 de enero, el diario El País recordó que ambos directores figuraron en listas del Frente Amplio en las pasadas elecciones internas: Gianre en la lista 939 (en el puesto 119) y Bentancur en la 949 (en el lugar 50); esta última es parte de El Abrazo, el sector que lidera Cristina Lustemberg, hoy ministra de Salud, y el propio Danza, quien será su compañero de directorio.

    El hecho de que, a diferencia de otros organismos públicos, ASSE no tenga representantes de la oposición en su directorio y de que los que están en representación de los usuarios y trabajadores sean del mismo palo que los directores políticos (Danza, Olesker y la vocal Marcela Cuadrado) motivó cuestionamientos de la oposición más allá de Da Silva durante esa sesión, como la de los también blancos Martín Lema y Graciela Bianchi, así como del colorado Pedro Bordaberry.

    "A mí no me puso el Frente Amplio. A mí me pusieron los trabajadores (de Salud Pública) en una elección en la que participaron más de 6.000 personas", dijo Gianre a Búsqueda sobre ese tema. "Uno podrá tener su corazoncito (sic), pero lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y está mal, por ejemplo, que se paguen $ 380.000 para un traslado en ambulancia desde Bella Unión a Montevideo. Una ambulancia sale US$ 70.000. Hacés cinco traslados y te comprás una", agregó.

    El gasto excesivo en compras de servicios es uno de los puntos en los que el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE quiere poner acento. "Seguimos comprando afuera, traslados, estudios, camas, pese a que cada vez hacemos más cosas. Hay que estudiar la gestión de los dineros, de los recursos humanos, hay hospitales que tienen muchas cosas y otros que no. Entonces hay que complementar en lugar de comprar en instituciones privadas. Hay que ponderar los recursos que tenemos, porque las cosas que ofrece ASSE son más baratas", señaló.

    Bentancur, por su lado, lleva 21 años de trabajo "en territorio", así lo llama, por temas de la salud. Fue integrante del Consejo Consultivo para los Cambios en esta área durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez e integró la Junta Nacional de Salud (Junasa) en 2010 y 2011 también en representación de los usuarios. En diálogo con Búsqueda separó sus prioridades entre las "urgentes", como la reducción de las listas de espera y la falta de especialistas, y las "importantes", como las "transformaciones" que el sistema requiere, en el financiamiento del sistema y en el modelo de atención. Entre estas últimas también subraya la necesidad de promover la "participación continua" de los usuarios en ASSE, para que este no sea visto como un mero "consumidor".

    Proveniente del Cerro, Bentancur fue muy crítico del Hospital del Cerro inaugurado en 2023 por la anterior administración, que la actual dirección de ASSE, empero, ha revalorizado: en una entrevista con Búsqueda, Danza consideró que se trata de una obra "valiosa y necesaria". Bentancur no ha variado su postura al respecto: "Lo que nosotros pensamos es que se tiene que fortalecer el primer nivel de atención y para armar el Hospital del Cerro cerraron ocho policlínicas. En ese lugar, que recién ahora tiene un tomógrafo y sigue sin CTI, se desmanteló el primer nivel que es donde se solucionan el 80% de los problemas".

    Sobre su pertenencia al Frente Amplio (y al sector de Lustemberg y Danza), Bentancur se definió como "100% militante social" y dijo que llegó al directorio de ASSE por consenso "de todas las organizaciones de usuarios y de las que integran el Frente Social, donde no se acepta que se haga política partidaria". A su criterio, "más democrático que eso, imposible". Ese consenso, destacó, ya lleva nueve meses. "Mirá todo lo que demoramos en asumir; los (directores) políticos en 15 días ya estaban sentados a la mesa", subrayó.

    El martes 3, en la ceremonia de bienvenida a los nuevos jerarcas, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, resaltó que los directores políticos no tuvieron "ninguna injerencia en la designación" de sus pares sociales ni en las demoras que se generaron para que se integraran al Directorio.

