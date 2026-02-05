En “contravención” de la ley, la Fundación Sophia omitió presentar sus balances desde 2019, según el MEC

Fundación Sophia, presidida por el cardenal Daniel Sturla , quedó bajo la lupa del senador frenteamplista Eduardo Brenta desde que Francisco Faig, editorialista del diario El País, levantó sospechas sobre lavado de dinero . El legislador realizó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la respuesta, a la que accedió Búsqueda , surge que la fundación “no ha presentado sus Memorias y Balances desde el año 2019, en contravención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley de Fundaciones, 17.163“.

Este artículo establece que “la memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor”. La misma ley estipula que “el MEC ejercerá el contralor y fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes”.

Fuentes vinculadas al combate al lavado de activos reconocieron a Búsqueda que “no es excepcional” que las fundaciones omitan la presentación de balances ante el MEC. Por falta de recursos, el MEC, a su vez, es omiso en controlar que las fundaciones cumplan, explicó una fuente del ministerio.

Por su parte, la encargada de comunicación de la fundación, Verónica Assandri, dijo a Búsqueda que las fundaciones Sophia y Sophia Virgen de los 33, sobre la que también consultó Brenta, han presentado sus balances contables cada año ante la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la normativa sobre donaciones especiales. El Estado prevé exoneraciones de impuestos para las empresas que realicen donaciones a proyectos sociales. Según Assandri, es bajo esa normativa que se rige la fundación, lo que contradice las consideraciones del MEC.

En entrevista con radio Sarandí, Assandri destacó el martes 3 que “todo el dinero” ingresó a las instituciones por transferencia bancaria, por lo que “es fácil hacer trazabilidad” si fuera necesario.

En esa misma línea, Sturla ha negado que Fundación Sophia lave dinero. Defendió, incluso, la gestión de su directora ejecutiva, Marcela Carrasco Piaggio, hija de Pablo Carrasco, socio y fundador de Conexión Ganadera imputado con prisión preventiva desde julio. “Es una excelente profesional”, dijo el cardenal en Sarandí. Carrasco Piaggio puso su cargo a disposición cuando se conoció la estafa de Conexión Ganadera y Sturla le pidió “por favor que siguiera adelante” porque su trabajo había sido “fantástico”, había “reunificado el grupo del equipo directivo” y “se estaba reordenando toda la parte administrativa”. La directora ejecutiva presentó su renuncia a Sophia en enero a raíz de las acusaciones públicas de Faig, la que se efectivizará el viernes 13.

El cardenal dijo que “no se le puede echar a una persona la responsabilidad que tienen sus padres”. De todas maneras, Fiscalía puso el foco en las familias para reconstruir la ruta del dinero. Por ello, todos los hijos de los imputados por la estafa de Conexión Ganadera, entre ellos, Carrasco Piaggio, fueron citados a declarar como indagados durante la segunda quincena de febrero.

“Desprolijidad” que se subsanó

Sturla señaló en la entrevista radial que en el pasado la fundación atravesó “un crecimiento desmedido” o “desordenado”, “todo por querer hacer el bien”, lo que generó “un cierto desorden, que no tiene nada que ver con falta de honestidad o de transparencia”. Agregó que “desde hace dos años” o “un año”, están todas las cuentas “ordenadas para poder mostrar”.

El arzobispo de Montevideo admitió que fue “un error” ese “crecimiento desmedido”, y explicó cómo se originó: “En el año 2020 éramos 24 colegios y yo dije: ‘no se asumen más colegios por tres años’”. En ese lapso llegaron varios pedidos de centros católicos a la fundación para que se ocuparan de su gestión. “Si no lo asume Sophia, cerramos”, le planteaban a Sturla, quien recordó que adoptaron entonces como lema “Que no se cierre ningún colegio más”.

Fueron entre “ingenuos” y “generosos”, dijo el cardenal, porque la fundación asumió la administración de centros “un poco por encima de las posibilidades de gestionarlos adecuadamente”. Seis colegios cerraron. Sturla sostuvo que hubo “cierta desprolijidad por el tamaño que fue adquiriendo” la fundación, lo que ya fue “subsanado”. Sophia hoy gestiona 29 colegios y ocho clubes de niños.

El presidente de la fundación dijo que están analizando si presentarán una denuncia por “difamación e injurias”.

Exoneraciones

Fundación Sophia presentó al MEC balances del 2015, 2016, 2017 y 2018. El 30 de octubre de 2019, la Asesoría Letrada de la Dirección General de Registros del MEC reclamó a la fundación que acredite “la legitimación activa” de quien presentó la documentación sobre el año anterior, una observación que, alertó Brenta, no fue levantada por la institución.

El senador dijo a Búsqueda que la Ley de Aprobación de la Ley de Fundaciones establece “claramente” que deben presentar año a año declaraciones de ingresos y egresos ante el MEC. Por eso, consultará al ministerio sobre “los mecanismos de control de las fundaciones” para saber cómo se instrumentan. “Como son organizaciones que reciben exoneraciones tributarias de corte constitucional, es importante que se controle efectivamente el cumplimiento de sus obligaciones”, expresó.

El artículo 27 de la norma dice que la autoridad de contralor, en este caso, el MEC, puede ”apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos”. Assandri remarcó que en la fundación no han sido apercibidos ni intimados por el MEC.

Brenta también consultó al ministerio sobre Fundación Sophia Virgen de los 33, que gestiona colegios y fue reconocida por la cartera el 25 de junio de 2021. El MEC respondió que “nunca presentó Memoria y Balance anual alguno, en clara contravención” de la normativa vigente. Informa además que Carrasco Piaggio “representa” a esta fundación en virtud del poder general firmado el 11 de febrero de 2024.

A pesar de que Sophia Virgen de los 33 no presentó balances, el MEC renovó en 2024 por dos años su inscripción en el Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza. “La fundación cumple con los requisitos solicitados para el trámite”, consignó el ministerio en la respuesta a Brenta. A su vez, la renovación de la inscripción de Fundación Sophia se concretó en 2025 y por dos años, hasta junio de 2027.

Fundación Sophia informó en enero en un comunicado que su tesorero presentó el 10 de octubre ante Fiscalía los únicos aportes a esa institución que, a través de sponsoreo, realizó una empresa vinculada a Conexión Ganadera: Stradivarius. Entre 2023 y 2024, recibió por este concepto US$ 8.000.

Por su parte, la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Sandra Libonatti, dijo en enero a Búsqueda que “las fundaciones son sujetos obligados” y que la secretaría está “analizando el tema” de Fundación Sophia en particular.