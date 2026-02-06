El mensaje de Nicolás Martinelli a Carlos Negro: “Las políticas de seguridad no permiten improvisaciones”

Nicolás Martinelli fue ministro del Interior desde noviembre de 2023 a febrero de 2025, 15 meses en los que cerró la gestión en seguridad pública del gobierno de Luis Lacalle Pou y que decidió resumir en un libro que destaca medidas, adquisiciones y logros, y compara cifras y estrategias con administraciones anteriores.

La publicación fue entregada la semana pasada a legisladores de distintos partidos políticos, policías, académicos que realizaron estudios para el Ministerio del Interior, politólogos y periodistas, y también a un único jerarca del gobierno actual: el ministro del Interior, Carlos Negro. Recibió un ejemplar firmado de manos de Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, quien el miércoles 28 fue el miembro interpelante en una sesión parlamentaria a la cual Negro acudió para hablar sobre el trabajo del ministerio en materia de seguridad pública.

“Carlos: la seguridad pública exige memoria, método y continuidad institucional”, escribió Martinelli en la dedicatoria firmada a Negro, a la cual accedió Búsqueda . “Este libro recoge una experiencia concreta de gestión y decisiones tomadas en contextos difíciles, bajo el principio de que la seguridad pública debe ser entendida y ejercida como una política de Estado, construida con profesionalismo, datos y respeto institucional. Que estas páginas sirvan, más allá de los signos partidarios, como recordatorio de que las políticas de seguridad no permiten improvisaciones ni miradas de corto plazo. Por el bien de Uruguay. Un abrazo”, concluye.

El libro, de más de 250 páginas, se centra en el enfoque dual, el concepto acuñado por Martinelli para definir su política al frente de Interior, que intentó combinar represión con prevención. Destaca la labor del ministerio en capacidad de investigación criminal, modernización de la gestión operativa con tecnología y énfasis en una agenda social y comunitaria para actuar sobre las causas de los delitos.

Martinelli en 2024, durante un evento de la Policía Nacional en el polígono de la Guardia Republicana en Montevideo.

Editado por el propio Martinelli, se trata del primer libro que el exministro pretende publicar: mientras coordina un nuevo espacio político dentro del Partido Nacional , trabaja en otro documento sobre el estado de la seguridad pública a nivel global. “No está perdida la batalla contra el crimen. Uruguay tiene las capacidades, los cuadros y el método para restringir, reducir y controlar al narcotráfico y demás condiciones que incuban la violencia y el delito”, indica en el epílogo. “Este informe muestra que cuando el Estado despliega su autoridad con legitimidad, sostiene la investigación profesional y teje coaliciones inteligentes con Fiscalía, Poder Judicial, gobiernos locales, academia, sector privado y sociedad civil, los resultados llegan y se acumulan”.

Las críticas al Frente Amplio

El libro de Martinelli describe brevemente las políticas y los resultados en seguridad durante los tres períodos consecutivos de gobierno del Frente Amplio (2005-2019). Afirma que la interpretación del fenómeno criminológico por parte de la izquierda depositó la expectativa de una reducción del delito en los efectos indirectos de la reactivación económica y en políticas de protección social; por el contrario, se implementaron medidas destinadas a limitar el enfoque represivo de la Policía Nacional y a fortalecer los mecanismos de control civil.

“Los resultados obtenidos resultaron contrarios a las expectativas”, apunta Martinelli, quien también ha cuestionado la actual gestión del Frente Amplio. Menciona, en concreto, un aumento del 108% en los homicidios (de 189 en 2005 a 394 en 2019), de 266% en las denuncias de rapiñas (de 8.364 a 30.638 en el mismo período) y del 33% en las denuncias de hurtos (de 104.902 a 140.025).

Información-Incautación Drogas 2021-Larrañaga-DGRTID-Calvelo-adhoc Para Martinelli, el gobierno de coalición modificó completamente la forma de atacar el narcotráfico internacional desde la Dirección de Drogas de la Policía Nacional. Javier Calvelo/adhocFOTOS

También objeta la tarea que se encargó entre 2005 y 2019 a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la dependencia de la Policía Nacional dedicada al narcotráfico, por estar enfocada principalmente en el abordaje del microtráfico y el narcomenudeo, con una intervención casi exclusiva en Montevideo y la zona metropolitana, centrada en la represión de centros de distribución o bocas. Esto, asegura, permitió que algunos grupos narcotraficantes llevaran “más de 20 años operando en los mismos territorios, acumulando ganancias económicas significativas que les permitieron subsistir exclusivamente del delito y alcanzar niveles de vida altos en relación al de sus entornos”.

Ante esta situación, el gobierno de coalición decidió rediseñar el rol de la Dirección de Drogas con una estrategia integral que enfrentara al narcotráfico en sus niveles superiores.

Otro de los puntos sobre narcotráfico criticados por Martinelli refiere a la relación de Uruguay con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). “Durante el período 2013-2019 los desencuentros fueron significativos. Mientras la DEA intentaba avanzar en investigaciones compartidas, algunas operaciones fueron consideradas ‘trampas’ por la Policía uruguaya, lo que derivó en decisiones unilaterales que frustraron investigaciones regionales”, afirma, y valora que en 2024 logró firmar en Estados Unidos un acuerdo con la DEA para fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

“Restituir el rol de la Policía”

En líneas generales, el libro de Martinelli subraya la llegada del Partido Nacional al gobierno en 2020 como un cambio de paradigma sobre la gestión en seguridad pública, un cambio que se basó en “restituir el rol de la Policía Nacional como fuerza represiva legítima y necesaria” apenas Lacalle Pou asumió la Presidencia.

“Durante el período 2020–2024 se impulsó un conjunto coherente de reformas, inversiones y prácticas operativas que buscó combinar autoridad legítima con prevención inteligente, profesionalismo con transparencia, y resultados medibles con aprendizajes acumulables. Este libro presenta un balance verificable de aquello que se hizo y por qué se hizo, con sus avances, sus límites y las tareas que el país tiene por delante”, resume.

Información-Oficina Barrios Sin Violencia-Ministerio del Interior Oficina de Barrios sin Violencia, una de las iniciativas impulsadas por Martinelli para reducir los homicidios. Ministerio del Interior

Como logros concretos, refiere a un freno al crecimiento de los homicidios, que se redujeron de 394 en 2019 a 341 en 2020 y con indicadores que se mantuvieron “siempre” por debajo de los de 2019 y “del piso histórico” de 420 asesinatos en 2018. También destaca el “descenso sin precedentes” del 43% en las denuncias de rapiñas, de 30.638 en 2019 a 17.480 en 2024.

En cuanto a medidas y adquisiciones, enumera varias que, hacia el cierre de su gestión, a fines de 2024, ya había detallado en distintas actividades oficiales: la intervención focalizada de unidades de la Policía en zonas con enfrentamientos entre bandas criminales; Barrios sin Violencia, el programa de reducción de homicidios basado en la intervención de referentes comunitarios; la creación del Departamento de Homicidios y de la Dirección General de Seguridad en el Deporte; el nuevo sistema de comunicación interna de la Policía; la compra de un escáner 3D para reconstrucción e investigación forense; y el desarrollo de un sistema biométrico para el control de medidas alternativas, entre otras.