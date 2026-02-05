Conexión Ganadera: autorizan a Fiscalía a investigar hasta 2027, amplían medidas cautelares y suman indagados

Con la finalización de la feria judicial mayor, la megacausa de Conexión Ganadera, uno de los casos penales de mayor relevancia pública de la actualidad —por la cantidad de damnificados y los montos millonarios de la estafa—, tuvo una audiencia este miércoles 4 de febrero en la que se resolvió la extensión de las medidas cautelares para las tres personas que están imputadas hasta ahora como responsables.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A pedido del fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, resolvió que Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la investigación de la Fiscalía. “No tenemos todo el panorama de lo que puede haber de bienes, en inmuebles, o algún tipo de activos. Puede haber otros bienes”, dijo Rodríguez.

En el caso de la viuda de Gustavo Basso y socia fundadora de Conexión Ganadera, Daniela Cabral, la magistrada aceptó que continúe en prisión domiciliaria, ya que está formalizada por estafa, pero es la única que no tiene una imputación por lavado de activos, algo que obligaría a disponer que la medida cautelar se cumpliera en la cárcel.

En la audiencia también se resolvieron otros asuntos que no habían sido motivo para la convocatoria inicial. Al discutir la fecha hasta la cual los imputados permanecerán con las medidas cautelares, el fiscal pidió 180 días. De esa manera el vencimiento de las medidas se cumpliría el 10 de agosto de 2026, fecha que supera el año de plazo que tiene la Fiscalía para investigar, que se cumplirá el 17 de julio. Eso eventualmente obligaba a fijar otra audiencia para esa fecha, porque Rodríguez había adelantado que era “muy factible” que pidiera una prórroga por otro año más para continuar las indagatorias, como habilita la normativa.

Frente a esta situación, el abogado de Carrasco y Iewdiukow, propuso al fiscal que realice la solicitud y sea autorizado por la jueza en la audiencia que se realizó este miércoles, “por razones de economía procesal”, algo que finalmente ocurrió. El abogado reconoció que era un pedido “bastante lógico” del fiscal “con el cúmulo de evidencia que resta diligenciar” y que sus defendidos van a ir por el juicio oral y público y no tienen intención “de ir a un acuerdo abreviado”. El Ministerio Público tendrá hasta julio de 2027 para continuar con la investigación.

Durante la segunda quincena de febrero están citados como indagados todos los hijos de los imputados y también será formalizado Maximiliano Rodríguez, uno de los titulares de Pasfer, que era tomadora de ganado de Conexión Ganadera. En lo que resta de la investigación, se pueden sumar más delitos a las formalizaciones de los imputados y puede ser que se lleven más personas ante la Justicia.

Prisión domiciliaria en Punta del Este

Durante la audiencia el abogado de Cabral, Pablo Donnángelo, anunció que en los próximos días iban a presentar un escrito porque su clienta había resuelto modificar el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria, que actualmente es en el edificio Imperiale en Punta del Este, algo que ha sido criticado por los defensores de las víctimas.

En la audiencia en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, que volvió a realizarse en una sala especial para que entraran decenas de abogados de las personas damnificadas por la estafa millonaria, Donnángelo aseguró que, si bien, según la asesoraron, “tiene derecho a estar donde está” y la medida cautelar “ha demostrado ser efectiva” —porque no hubo incumplimientos—, ella había resuelto mudarse. “No militan razones procesales ni legales para tomar esa decisión. Ella la toma desde lo humano” y “en los próximos días estaremos presentando un escrito” en un sobre cerrado, dijo el abogado, que pidió que la dirección sea reservada.

El fiscal dijo que veía “con buenos ojos” el planteo de Cabral de modificar su domicilio y el abogado de damnificados Ignacio Durán pidió explicaciones. “Las víctimas tenemos derecho a saber a qué ve con buenos ojos (en) el cambio (de domicilio)”, dijo. También pidió información sobre qué significaba el cambio de vivienda, si iba a “salir del lujo del Imperiale” para “ir a un inmueble inferior o de un tercero”.

“No hay nada extraño”, le respondió el fiscal. “Si era un elemento discordante que causara malestar o preocupación en las víctimas, si era un elemento (molesto) o escollo, me parece bueno que se decida modificar. No tengo otra injerencia en el tema”, agregó Rodríguez. Por su parte, Juan Pablo Decia —también representante de damnificados— señaló que correspondía que la defensa de la imputada estableciera un “plazo prudencial” para presentar el escrito.

Donnángelo recibió estos planteos como “presiones” y dio marcha atrás en la solicitud. “Hagamos una cosa, no va a cambiar de domicilio, va a quedarse ahí. Después evaluaremos en las próximas semanas qué determinación vamos a tomar y presentaremos el escrito que tengamos que presentar. No trabajamos bajo presión. La buena voluntad estuvo”, dijo el abogado. Agregó que la decisión de Cabral tenía la finalidad de que “cesen” los niveles de agresión contra ella y de “que exista un ambiente propicio para el juzgamiento”.

La magistrada dejó claro en la audiencia que no existen fundamentos jurídicos para que deba cambiar de domicilio, porque no hubo incumplimientos de la prisión domiciliaria. Por su parte, Rodríguez aclaró que la Fiscalía no tiene incidencia en el lugar donde se cumple la prisión domiciliaria, salvo que esté en un lugar donde exista riesgo de fuga, algo que no se da en este caso.

Sin contadora

Durante la audiencia judicial, frente al reclamo de varios abogados de las víctimas que cuestionaron que la Fiscalía no pidiera una ampliación de la formalización de Cabral, el fiscal Rodríguez insistió en que “la investigación no terminó” y que “no se descarta que se pueda plantear en el futuro”.

“Hay diligencias pendientes de cumplimiento, declaraciones, más prueba documental que estamos tramitando, con las dificultades que ya sabemos tiene la Fiscalía en cuanto a su equipo y el apoyo para un caso como este”, dijo Rodríguez. Según confirmó a Búsqueda, la única contadora que trabajaba en la Fiscalía dos veces por semana volverá al Banco Central, desde donde había llegado a través de un pase en comisión. “Hay un llamado a concurso para ese cargo, pero puede demorar meses la designación”, señaló el fiscal.