Tragedia ferroviaria en España: al menos 40 muertos, luto nacional y una investigación bajo presión

El siniestro ocurrió la noche del domingo 18 de enero, a las 19:39 hora local (15:39 de Uruguay), cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que transportaba a 317 personas, descarriló cuando los últimos tres vagones se salieron de la vía. Apenas veinte segundos después, un segundo tren de Renfe, que circulaba a unos 200 kilómetros por hora con 184 pasajeros a bordo, impactó contra los vagones ya descarrilados y también se salió de la vía.

Imágenes captadas por drones policiales mostraron que los trenes quedaron detenidos a unos 500 metros de distancia entre sí. Uno de los vagones quedó partido en dos, con una sección completamente aplastada. El balance provisorio es de al menos 40 personas fallecidas y más de 150 heridas, lo que convierte al hecho en el cuarto accidente ferroviario más grave de la historia de España .

Vecinos de la zona fueron los primeros en acudir al lugar del desastre. Paqui, residente de Adamuz, relató a Reuters que junto a su esposo participó en el rescate de sobrevivientes y describió escenas de extrema crudeza. “Mi esposo encontró a un niño muerto dentro, y a otro niño llamando a su madre. Nunca se está preparado para ver algo así”, dijo.

Entre los heridos, 43 permanecen hospitalizados, 12 de ellos en unidades de cuidados intensivos y nueve en estado grave, según el servicio de emergencias de Andalucía. Ana, una joven que viajaba de regreso a Madrid, contó que el tren “se inclinó hacia un lado”, luego todo quedó a oscuras y solo se oían gritos. Fue sacada a rastras, cubierta de sangre, mientras los bomberos rescataban a su hermana embarazada de entre los escombros.

Familiares de los pasajeros también denunciaron dificultades para obtener información. Juan Barroso, con cuatro familiares a bordo de uno de los trenes, expresó su angustia tras recorrer hospitales sin respuestas claras. “Estamos hartos de llamar a Renfe para saber en qué vagón iban”, afirmó, pese a que las compañías habilitaron líneas de atención para víctimas y desaparecidos.

Embed - EL REY FELIPE VI y la REINA LETIZIA trasladan su PÉSAME por la TRAGEDIA de LOS TRENES EN ADAMUZ

Las causas bajo investigación: la hipótesis de una falla en la vía

Las causas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente, pero una investigación de Reuters, basada en fuentes cercanas a las pesquisas, señala que una “junta rota” en los raíles se ha convertido en un punto clave. Los técnicos habrían detectado desgaste en la eclisa, la unión entre secciones del raíl, lo que habría generado una separación progresiva que se agravaba con el paso de los trenes.

De confirmarse, la falla indicaría un problema preexistente en la infraestructura. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el hecho como “raro y difícil de explicar”, especialmente porque el tramo Madrid-Sevilla había sido renovado recientemente, en un proyecto finalizado en mayo con una inversión de 700 millones de euros.

Desde las empresas involucradas, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, aseguró que el tren cumplía con todos los mantenimientos programados y había sido revisado apenas tres días antes del accidente. Renfe, por su parte, descartó que la velocidad haya sido un factor determinante.

Embed - ACCIDENTE DE TRENES: LO QUE SABEMOS DEL DESCARRILAMIENTO EN ADAMUZ | RTVE

Investigación judicial y tareas en la zona cero

La Guardia Civil continúa este lunes con las labores periciales, mientras bomberos utilizan maquinaria pesada y taladros para acceder a sectores de los vagones aún bloqueados. La Fiscalía General del Estado informó que mantiene un contacto permanente con la Fiscalía Provincial de Córdoba y que actuará de forma “proactiva” para esclarecer las causas.

Ante el estado de algunos cuerpos, descritos como “atrapados entre hierros” o “muy desfigurados”, se habilitaron oficinas en varias ciudades —Córdoba, Sevilla, Huelva, Madrid y Málaga— para la toma de muestras de ADN que permitan la identificación de las víctimas.

Impacto en el transporte y consecuencias inmediatas

La tragedia provocó la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades andaluzas, entre ellas Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Más de 200 trenes se verán afectados, con especial impacto en los servicios de Renfe, principal operadora de esos trayectos.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó a Adamuz y decretó tres días de luto nacional a partir de la medianoche del lunes. Suspendió su agenda internacional, incluida su participación en el Foro de Davos, y prometió “dar con la verdad” sobre lo ocurrido.

En una declaración sin preguntas, Sánchez pidió paciencia y apeló al rigor técnico: “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta”. También llamó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y medios contrastados. Los reyes Felipe VI y Letizia confirmaron que visitarán la zona del accidente el martes.

Embed - DIRECTO | PEDRO SÁNCHEZ promete "DAR CON LA VERDAD" sobre el ACCIDENTE de TRENES en ADAMUZ | RTVE

Conmoción internacional y muestras de solidaridad

La magnitud de la tragedia generó reacciones en toda Europa y más allá. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que España estaba en sus pensamientos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que “Europa está con el pueblo español”.

El gobierno de Uruguay manifestó su “profunda congoja” por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y transmitió sus condolencias al Estado y al pueblo español, así como su apoyo a los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. La Cancillería uruguaya informó además que, a través de su embajada en España y del consulado general en Madrid, sigue de cerca la situación y que hasta el momento no se han registrado ciudadanos uruguayos afectados que hayan requerido asistencia.

Embed La República Oriental del Uruguay expresa su profunda congoja y transmite su solidaridad y condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en la localidad de Adamuz (provincia de Córdoba), que dejó un elevado… pic.twitter.com/EFbPAvcimz — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) January 19, 2026

Desde el Vaticano, el papa León XIV manifestó su “profundo pesar” y envió condolencias a las familias de las víctimas, junto con deseos de pronta recuperación para los heridos. En el ámbito deportivo y social, se multiplicaron los homenajes: se guardaron minutos de silencio en instituciones públicas, ayuntamientos y hasta en entrenamientos del Real Madrid. El tenista Rafael Nadal también expresó públicamente sus condolencias y su apoyo a los afectados.

La investigación continúa, mientras España intenta asimilar una de las peores tragedias ferroviarias de su historia reciente.