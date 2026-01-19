  • Cotizaciones
    lunes 19 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tragedia ferroviaria en España: al menos 40 muertos, luto nacional y una investigación bajo presión

    El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y su posterior colisión con otro convoy en la provincia de Córdoba dejó al menos 40 personas muertas y más de 150 heridas. El gobierno español decretó tres días de luto nacional mientras avanza una investigación que apunta a una posible falla estructural en las vías

    Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 40 víctimas mortales.

    Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 40 víctimas mortales.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    El siniestro ocurrió la noche del domingo 18 de enero, a las 19:39 hora local (15:39 de Uruguay), cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que transportaba a 317 personas, descarriló cuando los últimos tres vagones se salieron de la vía. Apenas veinte segundos después, un segundo tren de Renfe, que circulaba a unos 200 kilómetros por hora con 184 pasajeros a bordo, impactó contra los vagones ya descarrilados y también se salió de la vía.

    Imágenes captadas por drones policiales mostraron que los trenes quedaron detenidos a unos 500 metros de distancia entre sí. Uno de los vagones quedó partido en dos, con una sección completamente aplastada. El balance provisorio es de al menos 40 personas fallecidas y más de 150 heridas, lo que convierte al hecho en el cuarto accidente ferroviario más grave de la historia de España.

    Leé además

    Julio Iglesias.
    Video
    España

    Dos mujeres acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales

    Por RFI
    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Video
    Acuerdo comercial

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Embed - ACCIDENTE DE TRENES: impactantes imágenes aéreas de la Guardia Civil

    El drama humano: rescates, testimonios y desesperación

    Vecinos de la zona fueron los primeros en acudir al lugar del desastre. Paqui, residente de Adamuz, relató a Reuters que junto a su esposo participó en el rescate de sobrevivientes y describió escenas de extrema crudeza. “Mi esposo encontró a un niño muerto dentro, y a otro niño llamando a su madre. Nunca se está preparado para ver algo así”, dijo.

    Entre los heridos, 43 permanecen hospitalizados, 12 de ellos en unidades de cuidados intensivos y nueve en estado grave, según el servicio de emergencias de Andalucía. Ana, una joven que viajaba de regreso a Madrid, contó que el tren “se inclinó hacia un lado”, luego todo quedó a oscuras y solo se oían gritos. Fue sacada a rastras, cubierta de sangre, mientras los bomberos rescataban a su hermana embarazada de entre los escombros.

    Familiares de los pasajeros también denunciaron dificultades para obtener información. Juan Barroso, con cuatro familiares a bordo de uno de los trenes, expresó su angustia tras recorrer hospitales sin respuestas claras. “Estamos hartos de llamar a Renfe para saber en qué vagón iban”, afirmó, pese a que las compañías habilitaron líneas de atención para víctimas y desaparecidos.

    Embed - EL REY FELIPE VI y la REINA LETIZIA trasladan su PÉSAME por la TRAGEDIA de LOS TRENES EN ADAMUZ

    Las causas bajo investigación: la hipótesis de una falla en la vía

    Las causas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente, pero una investigación de Reuters, basada en fuentes cercanas a las pesquisas, señala que una “junta rota” en los raíles se ha convertido en un punto clave. Los técnicos habrían detectado desgaste en la eclisa, la unión entre secciones del raíl, lo que habría generado una separación progresiva que se agravaba con el paso de los trenes.

    De confirmarse, la falla indicaría un problema preexistente en la infraestructura. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el hecho como “raro y difícil de explicar”, especialmente porque el tramo Madrid-Sevilla había sido renovado recientemente, en un proyecto finalizado en mayo con una inversión de 700 millones de euros.

    Desde las empresas involucradas, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, aseguró que el tren cumplía con todos los mantenimientos programados y había sido revisado apenas tres días antes del accidente. Renfe, por su parte, descartó que la velocidad haya sido un factor determinante.

    Embed - ACCIDENTE DE TRENES: LO QUE SABEMOS DEL DESCARRILAMIENTO EN ADAMUZ | RTVE

    Investigación judicial y tareas en la zona cero

    La Guardia Civil continúa este lunes con las labores periciales, mientras bomberos utilizan maquinaria pesada y taladros para acceder a sectores de los vagones aún bloqueados. La Fiscalía General del Estado informó que mantiene un contacto permanente con la Fiscalía Provincial de Córdoba y que actuará de forma “proactiva” para esclarecer las causas.

    Ante el estado de algunos cuerpos, descritos como “atrapados entre hierros” o “muy desfigurados”, se habilitaron oficinas en varias ciudades —Córdoba, Sevilla, Huelva, Madrid y Málaga— para la toma de muestras de ADN que permitan la identificación de las víctimas.

    Impacto en el transporte y consecuencias inmediatas

    La tragedia provocó la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y varias ciudades andaluzas, entre ellas Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Más de 200 trenes se verán afectados, con especial impacto en los servicios de Renfe, principal operadora de esos trayectos.

    El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trasladó a Adamuz y decretó tres días de luto nacional a partir de la medianoche del lunes. Suspendió su agenda internacional, incluida su participación en el Foro de Davos, y prometió “dar con la verdad” sobre lo ocurrido.

    En una declaración sin preguntas, Sánchez pidió paciencia y apeló al rigor técnico: “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta”. También llamó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y medios contrastados. Los reyes Felipe VI y Letizia confirmaron que visitarán la zona del accidente el martes.

    Embed - DIRECTO | PEDRO SÁNCHEZ promete "DAR CON LA VERDAD" sobre el ACCIDENTE de TRENES en ADAMUZ | RTVE

    Conmoción internacional y muestras de solidaridad

    La magnitud de la tragedia generó reacciones en toda Europa y más allá. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que España estaba en sus pensamientos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que “Europa está con el pueblo español”.

    El gobierno de Uruguay manifestó su “profunda congoja” por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y transmitió sus condolencias al Estado y al pueblo español, así como su apoyo a los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación a las personas heridas. La Cancillería uruguaya informó además que, a través de su embajada en España y del consulado general en Madrid, sigue de cerca la situación y que hasta el momento no se han registrado ciudadanos uruguayos afectados que hayan requerido asistencia.

    Embed

    Desde el Vaticano, el papa León XIV manifestó su “profundo pesar” y envió condolencias a las familias de las víctimas, junto con deseos de pronta recuperación para los heridos. En el ámbito deportivo y social, se multiplicaron los homenajes: se guardaron minutos de silencio en instituciones públicas, ayuntamientos y hasta en entrenamientos del Real Madrid. El tenista Rafael Nadal también expresó públicamente sus condolencias y su apoyo a los afectados.

    La investigación continúa, mientras España intenta asimilar una de las peores tragedias ferroviarias de su historia reciente.

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio

    Te Puede Interesar

    Una compra a través de la platafoma Temu. 

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    Por Redacción Búsqueda
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda
    Para el Estadio Centenario se prevé una renovación cuyo costo asciende a US$ 180 millones.

    La reforma del Estadio Centenario, quieta: el gobierno y la AUF, incomunicados y pendientes de la FIFA

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Temporada de verano en Punta del Este.

    El comienzo del verano conforma a operadores turísticos, aunque algunos añoran anteriores temporadas récords

    Por Redacción Búsqueda