    Fundación Carolina de España quiere que más uruguayos postulen a sus becas

    “Uruguay es un socio muy importante”, dice la directora de la institución que preside el rey de España y permite acceder a estudios de posgrado, doctorado y estancias cortas posdoctorales en el país ibérico

    El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con Yamandú Orsi en julio en Montevideo.

    El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con Yamandú Orsi en julio en Montevideo.

    FOTO

    Daniel Rodríguez / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Fundación Carolina, cuyo patronato preside el rey Felipe VI, se creó en el año 2000 con el fin de fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la comunidad iberoamericana. Desde enero y hasta el 9 de abril está abierta la convocatoria de la fundación para 736 becas de posgrado, doctorado y estancias cortas posdoctorales. Su directora, Érika Rodríguez, visitó Montevideo a fines de febrero, se reunió con exbecarios, quienes integran una red de cooperación, y explicó el interés de su país por los estudiantes uruguayos.

    Uruguay es uno de los países con menos becados del continente. De los más de 700 que hay cada año, unos 25 son uruguayos. La fundación está interesada en “fomentar” que haya más solicitudes de becas desde el país, dijo Rodríguez a Búsqueda. Las becas, que se solicitan en la página oficial de la organización, ofrecen una parte de la matrícula, un aporte económico mensual “razonable” para vivir en Madrid, de unos 900 euros, seguro médico y pasajes.

    La fundación tiene tres funciones: cooperar técnicamente en educación superior, realizar estudios —sociales, económicos, geopolíticos— sobre América Latina y desarrollar diplomacia pública —“construir una relación lo más estrecha posible entre los países de América Latina y España”—. En ese marco, cuenta además con programas destinados a líderes. La convocatoria para jóvenes líderes abre en junio.

    “La fundación nació con la vocación de fortalecer los vínculos, y el tiempo nos ha dado la razón”, dijo su directora al referirse al actual escenario geopolítico. Consideró que los uruguayos tienen un nivel educativo “especialmente alto”, lo que influye en la probabilidad de que consigan una beca. De todas maneras, la competencia es alta: se han registrado más de 100.000 solicitudes de iberoamericanos en algunos años.

    Rodríguez planteó que diversificar “aliados”, tanto para Europa como para los países iberoamericanos, es “clave” en este momento, al igual que cultivar el multilateralismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al país luego de que el presidente de su gobierno, Pedro Sánchez, se negara a que los estadounidenses utilicen sus bases militares en la guerra con Irán. “Para España, Uruguay es un socio muy importante ahora mismo, porque son dos países que están muy alineados en muchas de sus políticas sociales, en su visión del mundo, en tener una educación pública de calidad, en que la educación sea un nivelador y un igualador social, una fuente de oportunidades”, destacó.

    Además del rey, integran el patronato de la fundación, su órgano de conducción, el presidente del gobierno español —quien visitó Uruguay en julio y se reunió con Yamandú Orsi—, varios de sus ministros y representantes de las principales empresas de España.

    // Leer el objeto desde localStorage