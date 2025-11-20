Tras una jornada sangrienta en Gaza, Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua

Los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza dejaron 27 muertos este miércoles, según las autoridades locales, en una jornada en la que Israel y el movimiento islamista Hamás se acusaron mutuamente de violar el frágil alto el fuego.

Se trató de uno de los días más mortíferos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor la tregua negociada por Estados Unidos tras más de dos años de guerra.

“Los bombardeos y las muertes han vuelto a empezar. Ni siquiera nos dan tiempo para respirar”, declaró a la AFP Ashraf Abu Sultan, de 50 años, quien había regresado a la ciudad de Gaza para intentar reparar su vivienda destruida, tras pasar un año desplazado en el sur del enclave.

“No hay esperanza de vida en Gaza”, lamentó Nivine Ahmed, desplazada y viviendo en una tienda de campaña en Jan Yunis. Describió el sonido constante de explosiones, el humo, la población huyendo y las sirenas de las ambulancias.

“No podemos soportarlo más. Queremos que la guerra termine por completo o que se abran los cruces fronterizos para poder huir”, afirmó Noha Fathi, también desplazada en el sur de la Franja de Gaza. Según la Defensa Civil, que reporta bajo la autoridad de Hamás, catorce personas murieron el miércoles en la ciudad de Gaza y trece en Jan Yunis. Dos hospitales consultados por la AFP confirmaron estas cifras.

El ejército israelí afirmó que atacó objetivos de Hamás en toda la Franja en respuesta a disparos dirigidos contra tropas desplegadas en Jan Yunis. Aclaró que no hubo heridos, pero que el incidente constituía una violación del acuerdo de alto el fuego.

Hamás rechazó lo que calificó como un “intento trivial de justificar violaciones que nunca cesan”, denunció una “peligrosa escalada” y pidió a Estados Unidos ejercer “presión inmediata y seria para obligar a Israel a respetar la tregua”.

Debido a las restricciones al acceso de periodistas y a las dificultades para verificar información sobre el terreno, la AFP no puede confirmar de forma independiente los datos proporcionados por las partes.

La tregua ya se ha visto perturbada por nuevos episodios de violencia en un territorio devastado por más de dos años de combates, tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde el 10 de octubre, más de 300 palestinos han muerto en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Israel asegura que responde únicamente a violaciones del alto el fuego.

De acuerdo con la Defensa Civil, que no reporta muertes de combatientes, los bombardeos del miércoles mataron a una pareja y a sus tres hijos en la ciudad de Gaza, y a dos menores en Jan Yunis. Su portavoz, Mahmoud Bassal, apareció en un video mostrando los cuerpos de tres niños pequeños.

FUENTE:FRANCE24