    Israel reanuda ataques “selectivos” en Gaza pese al anuncio de alto el fuego, y crece la condena internacional

    ONU, la Unión Europea y Qatar criticaron los nuevos bombardeos israelíes, que dejaron más de un centenar de muertos en el enclave palestino. Hamás acusó a Israel de “socavar” la tregua con apoyo de Estados Unidos

    Un mujer gazatí llora la muerte de un familiar este miércoles 29 de octubre en Gaza.

    Un mujer gazatí llora la muerte de un familiar este miércoles 29 de octubre en Gaza.

    FOTO

    EFE/ Ahmad Awad
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Ejército israelí confirmó este miércoles que llevó a cabo un ataque “selectivo” en el norte de la Franja de Gaza, horas después de haber anunciado la reanudación del alto el fuego con el movimiento islamista Hamás. La ofensiva, realizada en la zona de Beit Lahia, tenía como objetivo —según un comunicado castrense— una instalación donde “se almacenaban armas y material bélico”.

    La acción militar se produjo apenas un día después de los bombardeos que dejaron al menos 104 muertos, incluidos 46 niños, según el Ministerio de Salud gazatí. La Defensa Civil de Gaza y los hospitales locales cifraron el balance total de víctimas entre martes y miércoles en más de un centenar, lo que volvió a poner en entredicho la viabilidad del plan de paz promovido por Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

    Condena de Naciones Unidas

    El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó enérgicamente los nuevos ataques. “Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y es responsable ante cualquier violación”, afirmó desde Ginebra.

    Türk lamentó que los bombardeos se produjeran justo cuando la población gazatí “empezaba a tener un atisbo de esperanza tras dos años de sufrimiento y miseria inenarrables”. Desde la ONU reiteraron su llamado a las partes a mantener la tregua y garantizar el acceso de ayuda humanitaria.

    Hamás acusa a Israel de “socavar” la tregua

    En respuesta a los ataques, Hamás responsabilizó al gobierno de Benjamín Netanyahu de intentar “socavar” el alto el fuego e “imponer nuevas realidades por la fuerza”.

    “La insidiosa escalada contra nuestro pueblo en Gaza revela una clara intención israelí de destruir el acuerdo, con la complicidad del gobierno estadounidense, que proporciona cobertura política para continuar sus crímenes”, señaló el grupo islamista en un comunicado.

    Hamás instó a los mediadores de la tregua —principalmente Qatar y Egipto— a ejercer “presión inmediata” sobre Israel para detener las ofensivas y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

    Reacciones internacionales

    El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, calificó la situación de “muy decepcionante y frustrante”. Desde Nueva York, donde participó en una sesión del Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que su gobierno continúa presionando a Hamás para que ceda el control político de Gaza y avance hacia un proceso de desarme, aunque subrayó que la escalada israelí “no ayuda en absoluto a ese objetivo”.

    En Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó ante el Parlamento su “profunda preocupación” por los bombardeos y advirtió que las recientes ofensivas “ponen de manifiesto la fragilidad del alto el fuego”. “La única vía para una paz duradera entre israelíes y palestinos es el respeto al acuerdo respaldado por Estados Unidos”, señaló. Starmer pidió además acelerar la llegada de ayuda humanitaria al enclave.

    Desde Bruselas, la Unión Europea también pidió el cese inmediato de las hostilidades. “Necesitamos una oportunidad para la paz, no excusas para nuevos ataques”, escribió en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

    El portavoz comunitario Anouar El Anouni evitó señalar directamente a Israel, pero insistió en que “todas las partes deben comprometerse plenamente con la implementación del plan de paz y abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro el acuerdo”. “No existe una solución militar para este conflicto”, agregó.

    Un alto el fuego en vilo

    La reanudación de los ataques israelíes reaviva las dudas sobre la solidez de la tregua alcanzada con mediación internacional tras meses de violencia. Israel justificó su operación en Beit Lahia como respuesta a “violaciones” del alto el fuego por parte de Hamás, aludiendo a retrasos en la entrega de los cuerpos de rehenes israelíes fallecidos.

    Mientras tanto, los residentes de la Ciudad de Gaza reportaron fuertes explosiones y columnas de humo en el norte del enclave, en una jornada que vuelve a marcar la fragilidad de los esfuerzos internacionales por contener la violencia en Medio Oriente.

    FUENTE:FRANCE24

